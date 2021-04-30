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|Цель встречи Байдена и шефа "Моссад": удар по Ирану, - "МК"
20:17 02.05.2021
Политолог назвал цель встречи Байдена и шефа "Моссад": удар по Ирану
США и Израиль обсудили уничтожение ядерной инфраструктуры Тегерана
Планы уничтожения объектов ядерной инфраструктуры Ирана могли обсудить во время встречи в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэн. Такую версию выдвинул известный политолог Игорь Коротченко.
"Цель - обсуждение плана выведения из строя ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана", - написал эксперт в Telegram-канале.
Он отметил, что переговоры Джо Байдена и Йоси Коэна не были ранее запланированы.
Известно, что Израиль, который видит угрозу своему существованию в обладании Ираном ядерного оружия, уже наносил удары по ядерным объектам Ирана.
США, в свою очередь, подозреваются в том, что провели кибератаку на иранский центр по обогащению урана. В результате из строя были выведены сотни центрифуг, что затормозило реализацию ядерной программы Тегерана.
При Трампе США вышли из всеобъемлющего соглашения с Ираном, согласно которому Тегеран брал на себя обязательства не обогащать уран до "оружейного" уровня. Джо Байден высказывался за возвращение США к этому соглашению.
Сергей Вальченко