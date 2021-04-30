Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, - Роберт Вуд

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.05.2021
20:44  Джо Байден - лжемессия, - Охель Родригес
20:33  Баткенская трагедия. Семьям погибших Кыргызстанцев и пострадавших выплатят компенсации
20:31  Обнародован пофамильный список кыргызстанских потерь - 33 гражданских и 3 военных
20:27  Как украсть миллион? Казахстанский буржуй из группы узб-олигархов Шодиевых стал советником кырпреза Жапарова
20:18  В Бишкек прибыл новый турецкий посол - Ахмет Садык Доган
19:47  Создана "Ассоциация тюрских бизнесменов мира" со штаб-квартирой в Анкаре
15:14  Мир в конце тоннеля: почему оппозиция вернулась в парламент Грузии, - И.Кармазин

15:12  Гонимые бесами. Какая шелупонь пробилась в РосВласть, - "СП"
15:09  Вышел в свет труд С.Демидова "Растения и животные в легендах и верованиях туркмен"
11:12  Почему Обама убил, а не пленил Бен Ладена? - Сеймур Херш (расследование)
11:10  Твиксики. Путин и Байден нужны друг другу, - Оуэн Мэттьюз
11:08  А.Избаиров: Взаимная лояльность. Возможен ли компромисс между исламом и светскостью в Казахстане?
10:14  Какими могут быть планы России в отношении Казахстана? - Т.Толегенов
10:11  Баткенский пограничный инцидент и пример Казахстана, - Т.Сериков
09:41  В Туркменистане вузы начали переводить на хозрасчет. Экзамен за 6 тюбетеек риса?
09:39  Монголия вывела на рынок свою первую криптовалюту - ArdCoin
09:36  Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане, - А.Грозин
09:18  Огонь, граница, май: закономерности приграничных конфликтов Кыргызстана, - А.Мукамбаев
08:31  25 из 35 погибших кыргызов - мирные жители, жертвы одного минометного удара по "Головному" 29/04
08:27  Война между США и Китаем может привести к уничтожению человечества, - В.Скосырев
00:46  Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, - Роберт Вуд
00:11  "Долларовая дипломатия" как попытка установления политической гегемонии США, - П.Густерин
Воскресенье, 02.05.2021
21:10  Не может быть никакой дружбы народов без настоящей веры в Бога и высшее правосудие, - Н.Нуртазина
21:09  У России может появиться "Северный поток-2" на юге?
20:17  Цель встречи Байдена и шефа "Моссад": удар по Ирану, - "МК"
20:15  После обмена мнениями, минами и гранатами. Кыргызстан и Таджикистан подписали "Протокол делимитации и демаркации госграницы"
19:56  Мемуар гейши. Экс-МИД России Козырев написал воспоминания
18:54  "Нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны", - обращение С.Жапарова
18:10  Чигиринский, Авен и Фридман подали в суд на издателя книги "Люди Путина". Они не люди?
12:03  Банкротство горного туризма Кыргызстана. Когда повышение цен на услуги не спасает
12:01  Село Максат после Лейлекской войны (видео)
11:59  На узбблогера Базарова возбудили уголовное дело
09:53  В Киргизии нашли главного виновника войны - это старый басмач Шох Искандаров
09:23  Постоянно меняющийся Китай. Поднебесная в любые времена умеет находить ресурсы для саморазвития, - А.Кива
08:31  Таджикистан хоронит своих погибших в Апрельской водозабор-войне - 10 жертв
08:26  Киргизских пленных таджики били дубинками, - кырминздрав (корешкоед) Бейшеналиев
08:19  Всемирная инфляция, цифровое стойло и кадровый голод хроники смуты: апрель 2021 года, - И.Нагаев
08:11  Президент под прицелом: как готовился госпереворот в Белоруссии, - И.Кармазин
07:53  Киргизия и Таджикистан приступили к отводу войск
Суббота, 01.05.2021
20:51  Умер 56-летний министр молодежи Азербайджана Азад Рагимов
20:23  Мягкая сила и приграничные конфликты в ЦА. Почему нет мира между таджиками и киргизами, - В.Прохватилов
20:09  "Путинисты", "либералы" и "дебилы" нашего мозга, - "СП"
19:13  Ранее с позором уволенный из Нацгвардии за коррупцию Сатыбалдиев назначен 1-м замом СовБеза Киргизии
13:31  В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
13:28  Казнокрадство в мирзиеевском Узбекистане приняло системообразующий характер, - С.Ежков
13:02  Участники митинга в Бишкеке требуют выдать им оружие
12:43  Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в ЦА людей лечат ядовитым отваром и дымом
12:41  Военное - не дело: как конфликт Душанбе и Бишкека влияет на ЕАЭС, - Л.Лежнева
11:40  100 дней правления Джо Байдена: эгоизм в новом обличии, - Handelsblatt
11:28  Министрами ЕЭК трудоустроены главари кыргызских партий - Мамытканов ("Чон казат") и Асанбеков ("Мекен ынтымагы")
11:12  "Большая четверка", или Экономическая разведка против всего мира, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, - Роберт Вуд
00:46 03.05.2021

30 апреля 2021 г.
Стефан Бюссар | Le Temps
Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, прогнозирует Роберт Вуд

"Дипломат и американский представитель на Конференции по разоружению во Дворце Наций в Женеве Роберт Вуд в интервью швейцарской газете Le Temps указывает на важность ведения двустороннего диалога Соединенных Штатов с Пекином по вопросам развития их соответствующих ядерных арсеналов".

"(...) Администрация Трампа хотела, чтобы все вопросы контроля над вооружениями рассматривались на трехсторонних переговорах. Но Китай всегда отказывался. Теперь, когда новый Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений продлен до 2026 года, необходимо обсудить с Пекином вопросы стратегической стабильности, военной доктрины и снижения рисков. Мы бы хотели, чтобы эти обсуждения велись на двусторонней основе", - указывает Вуд.

"(...) Китай предпочитает проводить эти обсуждения в рамках встреч пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Однако такой формат чаще всего приводит к наименьшему общему знаменателю. Мы не хотим, чтобы Китай использовал этот способ для того, чтобы избежать порой сложных двусторонних переговоров с нами. Китай должен выполнить свои обязанности великой державы, начать обсуждения с Соединенными Штатами и, надеюсь, вступить в переговоры. Развитие ядерного арсенала Китая вызывает обеспокоенность", - отмечает он.

"(...) Нас тревожит модернизация ядерной программы России и разработки новых систем оружия. Но благодаря инструменту контроля над вооружениями, новому договору о СНВ, у нас есть рамки для обсуждения. С Китаем же у нас абсолютно ничего нет. Он находится на грани обретения ядерной триады, то есть трех векторов для наземного, воздушного и морского оружия. Он разрабатывает противоракетный щит. У него есть межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования под названием Dong Feng-41", - подчеркивает собеседник издания.

"Пекин также, как и Россия, разрабатывает гиперзвуковое ядерное оружие. Ожидается, что в течение следующего десятилетия стратегическая ядерная мощь Китая удвоится. Больше всего беспокоит то, что из-за отсутствия прозрачности и культуры секретности невозможно узнать траекторию ядерной программы Китая. Это опасно. Несмотря на то, что с Россией на данный момент у нас не очень хорошие отношения, у нас все еще есть стратегический диалог", - утверждает он.

"(...) Соседи Китая очень обеспокоены китайским нестратегическим ядерным оружием (дальность действия менее 500 км), позицией Китая, его запугиванием в регионе. Становится ясно, что Китай будет использовать развитие своей военной силы в качестве рычага, в частности, для своего проекта новых Шелковых путей и для своих усилий по обеспечению поставок минеральных ресурсов. Еще один факт, который нас беспокоит: все, что разрабатывается китайскими частными компаниями (технологии, инновации), перенимается китайским государством и используется в военной сфере", - поясняет дипломат.

"(...) На мой взгляд, наладить стратегический диалог между Китаем и США несложно. К сожалению, Китай продолжает прятаться за аргументом, согласно которому он ожидает, что Россия и США сократят свои арсеналы до уровня Китая. Именно в этом и проблема. Мы не знаем его реального арсенала. Неудивительно, что он очень сопротивляется подготовке международного договора о запрещении производства расщепляющихся материалов", - указывает Роберт Вуд. (...)

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619991960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – уточнение республиканского бюджета
- ЕАЭС переходит к фазе постпандемического восстановления - А. Мамин
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №264
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №265
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №276
- МОН инициированы поправки, исключающие возможность приватизации госвузов
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
- О создании Комитета по надзору
- "Сто тысяч мильонов" версий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  