Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, - Роберт Вуд

00:46 03.05.2021

30 апреля 2021 г.

Стефан Бюссар | Le Temps

Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, прогнозирует Роберт Вуд



"Дипломат и американский представитель на Конференции по разоружению во Дворце Наций в Женеве Роберт Вуд в интервью швейцарской газете Le Temps указывает на важность ведения двустороннего диалога Соединенных Штатов с Пекином по вопросам развития их соответствующих ядерных арсеналов".



"(...) Администрация Трампа хотела, чтобы все вопросы контроля над вооружениями рассматривались на трехсторонних переговорах. Но Китай всегда отказывался. Теперь, когда новый Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений продлен до 2026 года, необходимо обсудить с Пекином вопросы стратегической стабильности, военной доктрины и снижения рисков. Мы бы хотели, чтобы эти обсуждения велись на двусторонней основе", - указывает Вуд.



"(...) Китай предпочитает проводить эти обсуждения в рамках встреч пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Однако такой формат чаще всего приводит к наименьшему общему знаменателю. Мы не хотим, чтобы Китай использовал этот способ для того, чтобы избежать порой сложных двусторонних переговоров с нами. Китай должен выполнить свои обязанности великой державы, начать обсуждения с Соединенными Штатами и, надеюсь, вступить в переговоры. Развитие ядерного арсенала Китая вызывает обеспокоенность", - отмечает он.



"(...) Нас тревожит модернизация ядерной программы России и разработки новых систем оружия. Но благодаря инструменту контроля над вооружениями, новому договору о СНВ, у нас есть рамки для обсуждения. С Китаем же у нас абсолютно ничего нет. Он находится на грани обретения ядерной триады, то есть трех векторов для наземного, воздушного и морского оружия. Он разрабатывает противоракетный щит. У него есть межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования под названием Dong Feng-41", - подчеркивает собеседник издания.



"Пекин также, как и Россия, разрабатывает гиперзвуковое ядерное оружие. Ожидается, что в течение следующего десятилетия стратегическая ядерная мощь Китая удвоится. Больше всего беспокоит то, что из-за отсутствия прозрачности и культуры секретности невозможно узнать траекторию ядерной программы Китая. Это опасно. Несмотря на то, что с Россией на данный момент у нас не очень хорошие отношения, у нас все еще есть стратегический диалог", - утверждает он.



"(...) Соседи Китая очень обеспокоены китайским нестратегическим ядерным оружием (дальность действия менее 500 км), позицией Китая, его запугиванием в регионе. Становится ясно, что Китай будет использовать развитие своей военной силы в качестве рычага, в частности, для своего проекта новых Шелковых путей и для своих усилий по обеспечению поставок минеральных ресурсов. Еще один факт, который нас беспокоит: все, что разрабатывается китайскими частными компаниями (технологии, инновации), перенимается китайским государством и используется в военной сфере", - поясняет дипломат.



"(...) На мой взгляд, наладить стратегический диалог между Китаем и США несложно. К сожалению, Китай продолжает прятаться за аргументом, согласно которому он ожидает, что Россия и США сократят свои арсеналы до уровня Китая. Именно в этом и проблема. Мы не знаем его реального арсенала. Неудивительно, что он очень сопротивляется подготовке международного договора о запрещении производства расщепляющихся материалов", - указывает Роберт Вуд. (...)



Источник: Le Temps