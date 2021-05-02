Война между США и Китаем может привести к уничтожению человечества, - В.Скосырев

08:27 03.05.2021

2.05.2021



Байден продолжает рискованную политику своего предшественника

Владимир Скосырев



2 мая 2021



Легендарный Генри Киссинджер, который был госсекретарем США в эпоху президента Ричарда Никсона, предупредил, что к угрозе, проистекающей от ядерного оружия, добавилась опасность, порождаемая искусственным интеллектом. По его словам, это может привести к "судному дню". В начале 1970-х годов, когда главным врагом Америки был Советский Союз, Киссинджер разработал программу нормализации отношений между США и Китаем. Цель – вынудить Кремль тратить больше ресурсов на обеспечение безопасности восточных рубежей. Курс экс-президента Дональда Трампа, подтвержденный почти во всех аспектах Джозефом Байденом, нивелировал результаты политики сотрудничества с КНР. 97-летний Киссинджер полагает, что соперничество двух сверхдержав несет больше рисков, чем холодная война с СССР.



Выступая на форуме Sedona по международным делам, Киссинджер назвал кризис в отношениях с Китаем "самой большой проблемой для Америки и мира". "Впервые в истории возник шанс, что человечество перестанет существовать. Мы создали технологию, которая превосходит все, что мы могли вообразить 70 лет назад", - утверждает бывший глава американской дипломатии, раньше занимавший должность помощника президента США по национальной безопасности.



Киссинджер выступил с этим комментарием после того, как глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что следующая большая война "будет сильно отличаться" от тех, которые американцы вели раньше. Бывший госсекретарь согласен с этим утверждением. Он напомнил, что во время советско-американской конфронтации ядерное оружие служило серьезной угрозой. Теперь к ядерной технологии добавился искусственный интеллект. Китай и США –лидеры в этой сфере. Это еще более приближает угрозу "судного дня".



Применение высоких технологий в сфере искусственного интеллекта означает, что человек и машина становятся партнерами, и машины могут обрести способность принимать собственные решения. "В ходе военного конфликта между высоко технологичными державами это имеет колоссальные последствия", - убежден Киссинджер.



Свои воззрения на текущие американо-китайские отношения он развил в интервью германской газете Welt. Киссинджер призвал западные правительства заблокировать возвышение Китая, но при этом поддерживать мир между Пекином и Вашингтоном. Америке, по его словам, нужно добиваться больших достижений в сфере искусственного интеллекта и не допускать доминирования Китая в этом секторе. Теоретически у обеих сторон есть возможности выиграть гонку. Но они должны ограничить свои аппетиты путем какой- то договоренности. У США должны быть надежные средства обороны. "Но в высокотехнологичном мире США должны стремиться к сосуществованию", - считает экс-госсекретарь.



Киссинджер счел необходимым выступить с критикой и Евросоюза. Если Европа будет использовать к своей выгоде американо-китайские разногласия, то это приведет к обострению противостояния и углубит кризис. "Я не сторонник крестового похода против Китая, нужно с ним добиваться взаимопонимания", сказал автор одной из крупнейших политических сенсаций 70-х годов – неожиданного визита Никсона в КНР и его встречи с Мао Цзэдуном.



Естественно, возникает вопрос о том, готов ли нынешний хозяин Белого дома следовать рекомендации прославленного аналитика. Прокитайские СМИ на Западе напоминают, что противоборство между США и Китаем достигло кризисного масштаба при экс-президенте Дональде Трампе. Джозеф Байден мог стабилизировать ситуацию. Но он, игнорируя самые опасные ее аспекты, продолжил политику предшественника.



Газета South China Morning Post пишет, что Байден на прошлой неделе произнес речь, где назвал режим в Китае авторитарным. Президент призвал законодателей одобрить затраты в триллионы долл., необходимых для того, чтобы США могли тягаться с Китаем. Очевидно, нынешнему американскому истеблишменту советы Киссинджера не подходят. В Америке сейчас другой настрой.



Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь охарактеризовал речь Байдена как богохульство и манипуляцию ценностями демократии. Это эпизод нескончаемой информационной войны. Более серьезно другое. Правительство Китая одобрило выделение 1,4 трлн долл. на то, чтобы покончить с зависимостью КНР от западных высоких технологий.