25 из 35 погибших кыргызов - мирные жители, жертвы одного минометного удара по "Головному" 29/04

08:31 03.05.2021

На участке "Головной" Ак-Сайского айыльного округа Баткенского района после минометного обстрела было обнаружено свыше 25 тел местных жителей (точное количество уточняется). Об этом сообщила пресс-служба МВД.



По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.



Минометный обстрел был произведен 29 апреля. Они входят в число 34 погибших кыргызстанцев.

Ранее на пресс-конференции сообщалось, что на границе с Таджикистаном во время конфликта погибли 34 граждан Кыргызстана, кроме того у большинства пострадавших также огнестрельные ранения.

В ЕРПП также зарегистрированы по факту смерти 12-летней девочки в Лейлекском районе, погибшей в результате обстрела из орудий, и по факту обстрела автомобилей на трассах, где также имеются жертвы среди мирных граждан.



Всего возбуждено 11 уголовных дел.