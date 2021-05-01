Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане, - А.Грозин

09:36 03.05.2021

КАЗАХСТАНСКИЙ ТРАНЗИТ ВЛАСТИ НЕ БУДЕТ ТАКИМ ЛЕГКИМ, КАК В УЗБЕКИСТАНЕ



Нурсултан Назарбаев передал руль Ассамблеи народа Казахстана президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Признак ли это еще одного этапа транзита, или АНК настолько "забронзовела", что прошлогодние Кордайские события показали ее неактуальность для Елбасы в существующем виде – пока непонятно. Хотя в свое время АНК сыграла важную роль в истории страны. После роспуска парламента Ассамблея народа Казахстана в 1995 году инициировала всенародный референдум по продлению полномочий Н.А. Назарбаева в качестве Президента Казахстана до 2000 года.



Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в комментарии Ia-centr.ru о потенциале транзита в РК предположил, что процесс будет нелегким и уже осложнен заигрыванием отдельных фигур у власти с национал-патриотическими движениями.



– Можно ли надеяться, что т.н. транзит власти в Казахстане завершится безболезненно? Как к этому относятся в Москве?



– Россия заинтересована в том, чтобы транзит в Казахстане прошел максимально близко к узбекскому образцу.



Однако тут важно понимать, что как говорят элиты Центральной Азии, именно активное российское участие в продвижении Мирзиеева за неделю до смерти Каримова было определяющим в том, что процесс прошел мирно и солидно.



На мой взгляд, такой формат транзита в Казахстане обеспечить невозможно. Слишком много ресурсных и амбициозных игроков. В Узбекистане проблема была в том, чтобы дезавуировать персон, оппонировавших Шавкату Миромоновичу и заручиться нейтралитетом или поддержкой СНБ РУз, а также армией и пары-тройки более мелких фигур, которые должны были играть в унисон.



В Казахстане гораздо больше людей, которых просто сложно встроить в одно русло – чисто технически. Кроме того, к этому периоду, когда вместо двух президентов будет один, все внешние игроки активно готовятся. И как они себя поведут применительно к курируемым лицам и группам – никто сказать не сможет. Можно только предполагать.



– Это напоминает расклады, которые описывал в своем романе "Пресс-центр" Юлиан Семенов. Не хотелось бы, чтобы драка наверху отразилась на казахстанцах.



– У меня к Казахстану, в отличие от многих коллег, отношение личное. Все-таки половину своего сознательного куска жизни провел там. Поэтому да – не хотелось бы. Хотя не сказать, что все, что там происходит, мне нравится. Скорее, наоборот. Однако обострение процесса перехода создаст для РФ проблем.



В любом случае Москва и Пекин не доведут ситуацию до неприемлемого образца типа Михаила Николозовича или украинских товарищей. Хотя в последние два года неприятные тенденции имеют место в Казахстане. Для меня одним из последних наглядных фактов стало превращение Айдоса Сарыма в парламентария – для знающих людей в Москве это выдвижение показательно. Памятуя о его выступлениях по "голодоморной" теме и прочей "мамаевщине", это демонстрационное назначение того же уровня, как если бы Маргулана Сейсембаева назначили каким-нибудь министром, например – культуры. Дело не в Сарыме, Мамае и не в Сейсембаеве, а в том, что эта тенденция стала настолько заметной, что ее даже в Москве трудно не замечать.



Я наблюдаю, как меняются оценки от того, что в Казахстане происходит и что ожидается – от бесконечно комплиментарных, которые были еще 7-8 лет назад. Этой комплиментарности становится все меньше. И здесь дело совсем не в том, что люди стали как-то по-другому смотреть на происходящее в республике или относиться к этому предвзято.



Автор: Вячеслав Щекунских

Дата: Апрель 29, 2021