Монголия вывела на рынок свою первую криптовалюту - ArdCoin

09:39 03.05.2021

Первая криптовалюта Монголии - ArdCoin теперь торгуется на Bittrex Global



CentralAsia (MNG) - ArdCoin, первая и в настоящее время единственная криптовалюта Монголии, будет зарегистрирована на Bittrex Global, криптобирже мирового уровня. Основанная в США, ее международная служба обмена валют находится в Лихтенштейне. Из 4200 криптовалютных проектов, представленных на CoinMarketCap, ArdCoin уже вошел в топ-500.



В настоящее время ArdCoin котируется на собственной бирже виртуальных активов DAX.mn, международной криптобирже STEX.com и на ведущих платформах отслеживания криптографии, таких как CoinMarketCap, Blockfolio и CoinGecko. Люди могут войти на эти платформы из любого места, чтобы исследовать ArdCoin или обменять свои ArdCoin на местные валюты.



Монголы смогут торговать на мировом рынке по наиболее реалистичным рыночным ставкам и иметь доступ к неограниченному фонду. После этого глобального воздействия крупные международные организации признают ArdCoin, и приток иностранной валюты в Монголию, несомненно, окажет значительное влияние на возрождение экономики.



ООО "Ard Bit" является дочерней компанией, полностью принадлежащей Ard Financial Group. Ard - это диверсифицированная холдинговая компания, оказывающая финансовые услуги, общей целью которой является увеличение акционерного капитала за счет инвестирования и развития ведущих финансовых компаний и технологических компаний.



Инвестиционный портфель Ard Holdings состоит из таких компаний, как Ard Insurance, Ard Credit, Ard Securities, Ard Life, Ard Assets, Ard Management, Ard Bit, TenGer Systems, MEC Partners (ardshop.mn), Mongol Post, Ard Holdings International. , Ард Лизинг, Ард Пропертис и Ард Риэлти. Ard App, Ard Fintech, ArdCoin, ArdCash, CryptoNation, Ard Digital Bazaar и Digital Assets Exchange - это проприетарные цифровые продукты, основанные на искусственном интеллекте и технологии блокчейн.