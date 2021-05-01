В Туркменистане вузы начали переводить на хозрасчет. Экзамен за 6 тюбетеек риса?

09:41 03.05.2021

Во время заседания Кабинета Министров Туркменистана, вице-премьер по науке, образованию, здравоохранению и спорту Маммметмырат Гелдиныязов на днях отчитался перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым о переводе ряда платных вузов на хозрасчет. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



Как рассказал Гелдиныязов, Министерство образования и Министерство финансов и экономики совместно работают над поэтапным переводом вузов, обучение в которых ведется на платной основе, на полный хозяйственный расчет.



В частности, вице-премьер предложил с 2021-2022 учебного года перевести на самообеспечение два вуза – Международный университет гуманитарных наук и развития, а также Институт телекоммуникаций и информатики.



Согласился ли с предложением президент Бердымухамедов, не сообщается.



Поэтапно переводить высшие учебные заведения на хозрасчет с обучением на платной основе президент поручил в апреле 2020 года.



30 января 2019 года Гурбнагулы Бердымухамедов подписал Постановление, согласно которому в течение трех лет прекратится финансирование из госбюджета Академии наук.