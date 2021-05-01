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Баткенский пограничный инцидент и пример Казахстана, - Т.Сериков
10:11 03.05.2021

Вооруженный конфликт на таджикско-кыргызской границе, в результате которого пролилась кровь, погибли люди, в том числе и дети, лишний раз показал, насколько дальновидно поступило руководство Казахстана, своевременно завершив сложную работу по делимитации и демаркации своих границ. Данное обстоятельство Касым-Жомарт Токаев, непосредственный участниц этого процесса, особо отмечал в своей статье "Независимость превыше всего". Там же, где разрешение пограничных споров оставили на потом, то и дело возникают трагические эксцессы.

Очередным яблоком раздора в отношениях между соседями стало гидросооружение на головном водозаборе, расположенное на реке Ак-Суу. Кыргызская сторона утверждает, что объект принадлежит ей. Таджики настаивают на обратном, обосновывая это так: раз гидросооружение расположено на их территории, то, значит, именно они имеют на него все права.

Конфликт начался с локальных стычек между гражданским населением двух республик и быстро перерос в вооруженное противостояние уже пограничников с использованием легкого стрелкового оружия и минометов. А спустя некоторое время в ход пошла и тяжелая техника, включая танки. Даже начались обстрелы с вертолетов. И хотя стороны вроде бы договорились о прекращении огня, поступают сообщения о том, что на границе продолжают происходить стычки. В первый день мая с президентами обеих республик по телефону переговорил Касым-Жомарт Токаев.

По имеющимся данным, Таджикистан и Кыргызстан совместно используют порядка четырех десятков каналов, и почти каждый из них время от времени становится причиной приграничных конфликтов. Как правило, все упирается в режим работы этих водных артерий. В более выгодном положении оказываются те, кто проживает выше по течению . Используя это природное преимущество, одна сторона (в зависимости от ситуации, либо кыргызская, либо таджикская) забирает на свои хозяйственные нужды больше воды, чем было оговорено предыдущими соглашениями. А другая в результате таких действий нередко остается без воды – со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.

В советское время спорные вопросы удавалось разрешить путем переговоров и компромиссов. К тому же страна была общая, и центральная власть могла погасить любой конфликт уже в зародыше. После развала Советского Союза вопрос о водных ресурсах обострился. Каждая из республик обвиняет другую (или другие) в несоблюдении квот, выделенных на забор воды. Как утверждают эксперты, эта проблема не так уж проста, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что значительная часть водораспределительной инфраструктуры давно нуждается в модернизации, а используемое сегодня измерительное оборудование не позволяет точно отследить, какие объемы воды забирает каждая из сторон.

Ограниченность водных ресурсов усугубляется двумя факторами – нерациональным их использованием и быстрым ростом населения, особенно сельского, в этом регионе. И потому нынешний конфликт – скорее всего, далеко не последний. К тому же стоит сказать о том, что на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном делимитировано немногим более половины от общей ее протяженности почти в тысячу километров, и на спорных участках, особенно в районах анклавах, часто бывает неспокойно. Люди испытывают проблемы с доступом к воде, пастбищам, дорогам, из-за чего нередко возникают разногласия и конфликты.

В этой связи следует напомнить о том, что высшее политическое руководство Казахстана с момента обретения независимости придавало важное значение вопросу своевременной делимитации и демаркации своих границ. Переговоры по этому поводу начались едва ли не сразу после распада СССР. Решение данной задачи означало гарантию сохранения государственного суверенитета и обеспечения территориальной целостности. В результате Казахстан одним из первых среди постсоветских стран юридически оформил свою государственную границу по всему периметру.

Именно такой глубоко просчитанный, политически дальновидный и, самое главное, своевременный подход позволил Казахстану утвердиться в качестве полноценного субъекта системы международных отношений и стал основой конструктивного и взаимовыгодного приграничного сотрудничества со всеми соседями. Решая вопрос со своими государственными границами, наша республика исходила из того важного принципа, что необходимо учитывать интересы и мнения всех заинтересованных сторон.

Учитывая, что Казахстан и Россия состоят в союзнических отношениях с Кыргызстаном и Таджикистаном, последним было бы небесполезно изучить аккумулированный нашими странами опыт решения приграничных вопросов. Им пора прийти к пониманию необходимости ускорить процесс делимитации и демаркации границ. Конечно, сделать это будет весьма непросто, учитывая специфику региона и его историческую проблематику. Как указывают эксперты, это многогранный и глубокий вопрос, связанный с жизнедеятельностью местных жителей, природными ресурсами, инфраструктурой и интересами региональных элит.

Обнадеживает тот факт, что некоторое время назад, в феврале 2020 года, состоялись переговоры правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана, обсудивших вопросы уточнения границ на 144-километровом участке. Рассматривался вариант взаимоприемлемого обмена отдельными территориями.

Процесс делимитации и демаркации границ – очень щепетильный и важный для обеих сторон и особенно для приграничного населения. Тут требуются огромное терпение, готовность выслушать и принять мнение противоположной стороны, способность к взаимным уступкам и компромиссам, умение сочетать высшие государственные интересы с решением проблем населения, проживающего на данных территориях.

В мировой дипломатической практике существует несколько вариантов урегулирования проблем с государственными границами. Это могут быть переговоры на двусторонней основе, а есть вариант с участием третьей, нейтральной, стороны. Учитывая, что речь идет о дружественных государствах, с которыми нас связывает тесное сотрудничество в самых разных формах, Казахстан вполне мог бы выступить в роли регионального миротворца. Думается, такая инициатива получит понимание не только в Кыргызстане и Таджикистане, но и у международной общественности.

Автор статьи: Толеген Сериков

Источник - qmonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620025860
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