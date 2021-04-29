Какими могут быть планы России в отношении Казахстана? - Т.Толегенов

10:14 03.05.2021 Международная обстановка накаляется буквально на глазах. На этом фоне Центральная Азия и Казахстан так или иначе становятся ареной столкновения интересов главных геополитических игроков – США, Китая и РФ. Косвенно это проявляется в нарастающих как снежный ком недружественных выпадах с территориальными претензиями в адрес Казахстана со стороны представителей российского истеблишмента. Почин сделал Никонов, подхватил Федоров, дежурно подключился Жириновский, а выверт Мединского уже, как говорится, не лезет ни в какие ворота.



Вместе с тем, учитывая, что исторически центрально-азиатский регион всегда был одним из приоритетных направлений внешней политики нашего северного соседа, а также то, что РФ является нашим стратегическим партнером, хотелось бы понять, как может измениться политика Кремля в отношении стран ЦА и какую он выстроит линию поведения в обозримом будущем. На мой взгляд, есть два возможных сценария развития ситуации.



Сценарий №1. "Щекотание нервов"



Очевидно, что и на глобальном, и тем более на региональном уровнях интересы России и Китая, так или иначе, вступают в противоречие с политикой США. Но для нас важнее понять другое: чем это может обернуться для стран Центральной Азии в целом, и как поведут себя ведущие геополитические игроки в отношении Казахстана?



В принципе, некоторые контуры уже начали прорисовываться. С учетом участившихся выпадов российских политиков против Казахстана в публичном пространстве можно сделать предварительный вывод: наш северный сосед начал что-то вроде пиар-кампании по нервированию общественности и властей РК. Имеются в виду вся эта "никоновщина" и периодические странные оговорки Путина относительно "подарков" Казахстану со стороны СССР, а значит, мол, и России как его правопреемницы. За подобными информационными атаками просматриваются опасения Кремля по поводу того, что Казахстан может или даже уже готов двигаться в фарватере политики США в нашем регионе.



Отталкиваясь от этого, можно предположить, что нынешний российский режим будет и дальше с помощью такого рода эскапад постоянно держать нас в "тонусе". Более того, любая попытка сближения, например, с Турцией тоже будет встречать все большое сопротивление.



С другой стороны, насколько угрожающе выглядит для нас такая позиция России? Есть ли за ней серьезные намерения? Вряд ли. На мой взгляд, все это останется лишь в формате внешне воинственных заявлений в виде демаршей против Казахстана устами того же Жириновского. Реальность же видится несколько иной.



Во-первых, особо тесного союза между Москвой и Пекином (такого, чтобы один из них готов был ринуться ради другого в полымя конфронтации с США) на самом-то деле нет. Да, Китай вроде бы прикрывает Россию, но делать это он будет, пока русский таежный лес вывозится в Поднебесную по цене макулатуры. Прагматизм был базовым принципом внешней политики КНР во все времена. А потому любому партнеру Пекина в этом смысле не следует питать каких-то иллюзий.



Во-вторых, если вдруг Россия начнет серьезно давить на Казахстан, то, скорее всего, Китай, как и США, воспротивится этому. В то же время и власти КНР понимают, что если они сами начнут откровенно проявлять слишком большую активность в Центральной Азии, то у них тоже могут возникнуть проблемы. Иначе говоря, у всех трех сторон есть в этом регионе как свои интересы, так и сдерживающие их продвижение факторы.



В российских же страхах, какой бы ни была их природа, надо разбираться и разбираться, но даже при этом они могут быть развенчаны. Есть подспудное ощущение, что эти страхи нагнетаются искусственно – для острастки, для блезиру, для удобства. На самом же деле ничего фундаментального за ними нет. И все упирается в нынешнее достаточно шаткое положение самой России на международной арене.



Корни большинства проблемных моментов в наших взаимоотношениях следует искать, прежде всего, в экономической плоскости. Грубо говоря, здесь на первый план выходят деньги. В этом плане вопросы есть, и их немало. Но сейчас не стану в них углубляться и ограничусь лишь констатацией факта.



Еще один ракурс. Для продвижения своих интересов в нашем регионе у России есть косвенные рычаги давления на Казахстан. К примеру, это разнообразные контакты, и прежде всего деловые, с Узбекистаном, что казахской элитой всегда воспринимается крайне болезненно. Достаточно вспомнить, какую реакцию вызвала информация о строительстве российской АЭС в Узбекистане. Реализация этого крупного проекта значительно усилит конкурентоспособность узбекской экономики, что для наших деловых кругов как кость в горле. Но в российских подходах нет ничего оригинального. Разделяй и властвуй – проверенный временем и практически безошибочный принцип.



Ситуацию усугубляет нежданно случившаяся пандемия коронавируса, которая дала Кремлю еще один инструмент влияния. Речь идет о вакцине "Спутник V". Но Россию подпирает Китай, стоящий наготове со своей вакциной. При таком раскладе Казахстан и другие страны региона могут оказаться ареной борьбы двух больших держав за рынки сбыта.



Сценарий №2. "Мягкая сила" und "никоновщина"



Этот вариант развития событий, как и первый, тоже базируется на двух факторах - геополитике и собственно экономике. Не углубляясь особенно в геополитику, отмечу, что сложности взаимоотношений с РФ имеют в своей основе причины экономического характера.



Впрочем, на них накладывается еще один фактор – идеологический, который всегда следует учитывать. Выше уже говорилось: то, что Россия налаживает тесные взаимоотношения с Узбекистаном (при бывшем президенте Исламе Каримове такого не было), бьет по интересам Казахстана. Тем самым Кремль, преследуя, прежде всего, сугубо свои политические и экономические интересы, подогревает конкурентную борьбу между Нур-Султаном и Ташкентом за доминирование в регионе.



Еще один пример, хотя и чисто внутреннего свойства. Помнится, в свое время ходили упорные разговоры о том, что бывшего президента "Казатомпрома" Мухтара Джакишева подвергли уголовному преследованию не без влияния людей в российском истеблишменте. Мол, слишком уж рьяно он конкурировал с "Росатомом" на мировом рынке урана. Так это или нет, сказать сложно, но россияне наверняка будут стараться отныне (из-за санкций Запада) еще больше влиять на урановую отрасль Казахстана как крупнейшего поставщика ядерного топлива для западноевропейских АЭС.



Нельзя не затронуть и такой момент. С каждым годом все более усиливается отток нашей молодежи, выезжающей на учебу в Россию. По некоторым оценкам, сегодня порядка 80 тысяч студентов, выходцев из Казахстана, обучаются в вузах РФ, А это очень мощный инструмент влияния, который будет только оттачиваться. Так называемая "мягкая сила" в сочетании с "никоновщиной" (своего рода игра в двух полицейских, доброго и злого, и сопутствующие этому эмоциональные качели – а эффект рассчитан именно на казахов) станет главной фишкой российской пропаганды, ориентированной на ближнее зарубежье вообще и регион ЦА в частности.



Правда, за этими действиями пока не прослеживается особого креатива и осмысленных подходов со стороны тех структур, перед которыми поставлена такая задача. Хотя можно отметить бросающиеся в глаза грубость и неоправданный напор представителей РФ по усилению гуманитарно-идеологического прессинга и созданию всякого рода препон экономического характера.



Какие это препоны? А очень простые. К примеру, почему ЕАЭС и другие интеграционные проекты выглядят красиво лишь на бумаге и не работают в реальности? Почему идут постоянные торговые войны? Последний пример: недавно экономический суд ЕАЭС признал неправомочным введенный Россией запрет на поставку в РФ томатов и перца из Павлодарской, Алматинской и Актобинской областей.



Так что нет никаких особенных подходов, а есть только банальное ужесточение российской позиции по всем азимутам. И ничего хорошего в итоге ни нам, ни самой РФ это не несет. Причем Россия и в ЕАЭС, и в ШОС занимает доминирующую роль относительно Казахстана и других входящих в эти объединения государств, чье мнение всегда вторично по сравнению с российским.



Экспертное мнение



Апокалипсис… гипотетический



Мы обратились к представителям казахстанского экспертного сообщества с просьбой высказать свою точку зрения по рассматриваемой теме. Лишь один из них согласился сделать это, но только на условиях анонимности:



- Тема очень деликатная, требующая трезвого анализа. Ведь еще вчера казавшееся практически невозможным сегодня становится грустной действительностью. Например, не укладывающееся в логику здравого смысла противостояние Украины и России. Поэтому попробую чисто гипотетически рассмотреть сценарий с вероятным усилением контроля РФ над территорией Казахстана.



Не исключена, хотя и достаточно маловероятна, возможность прямого силового конфликта (по типу Крыма и Донбасса) с так называемыми "вежливыми человечками", частными военными формированиями, с одной стороны, и казахами, отстреливающимися из амбразур акиматов, с другой. Однако это, как говорится, вряд ли. Зачем воевать, когда тебя здесь ждут?



Россия хочет усиления влияния вплоть до контроля, но с непременным условием - не брать на себя ответственность за судьбу территории. Исходя из этого, можно прогнозировать, что российские структуры сконцентрируются на резком усилении своего хозяйственного, а затем и политического влияния на интересующих их участках территории РК.



Механизм и реальное состояние взаимоотношений в ЕАЭС уже сделали Казахстан рынком сбыта для российской продукции. Сейчас наступает следующая фаза, когда инвесторы из РФ создают якорные предприятия в нужных точках, которые будут определять там всю экономическую жизнь. Серьезную экономическую жизнь, а не самообеспечение местного населения картошкой.



Разумеется, будут конфликты, забастовки. Их станут направлять в формат противостояния между партнером (казахской управляющей фирмой) и местным казахским населением. Кадры для управляющей фирмы будут подбирать из числа местных родоплеменных лидеров: в одном регионе – братья Назаровы, в другом - братья и сестры Макимбаевы (фамилии условные). Им в спину должны будут дышать другие возможные кандидаты на близость к основным экономическим потокам – из других родов. Поэтому нынешние казахи-управляющие должны хорошо это знать, всегда помнить и бояться.



Опираться россияне будут на две вечные и неизменные стороны менталитета казахов. Первая – сегментированность на племена и рода, когда в роли чужого и враждебного выступает не русский или кто-то еще (с руки которого кормится казах), а представители другого казахского рода. Вторая же сторона связана с тем, что многих казахов, как ни прискорбно говорить об этом, можно подкупить. Если даже не предлагать им мзду, они сами по прошествии некоторого времени предложат свои услуги, жалуясь на бедность и главную причину этого – жадность предыдущих хозяев. Опыт показывает, что так ведут себя даже лучшие представители казахского социума.



Опираясь на эти особенности национальной ментальности, можно достичь определенной гармонии в отношениях с населением Улы Дала. Скорее всего, такая гипотетическая ситуация полностью устроит все стороны.



Теперь о том, какие конкретно участки территории Казахстана интересны для России. Вся наша страна, по большому счету, ей не нужна. Слишком большая, депрессивная и весьма проблемная.



Интересна, прежде всего, линия городов по реке Иртыш (и сама она): Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск. Это действительно ценный регион, дающий выход на Китай (остальной Казахстан может навсегда забыть о транзитных перспективах), располагающий транспортной артерией, мощными гидроэнергетическими и водными ресурсами. Да и города здесь все основаны и выстроены в свое время именно Россией – это даже казахские национал-патриоты признают. То, что в Семипалатинске жил и работал великий казахский поэт и мыслитель Абай, только на пользу, поскольку он активно ратовал за сближение с Россией.



Установление контроля за этим цельным регионом в прогнозируемой мной форме отвечает интересам России и вполне осуществимо, если учесть процессы и тренды, наблюдаемые сегодня в Казахстане.



Возможно, автоматически, как перезревший фрукт, в руки россиян свалится также Северо-Казахстанская область. Несмотря на все декларации, реальная практика действий казахских властей привела к полному упадку данной территории. Всем понятно, что государство и населяющее его казахское население могут не удержать за собой этот регион. Переформатирование его - вопрос времени.



Через определенное время бывшая территория РК будет представлять собой нечто зыбкое, с различными форматами управления и различными тяготениями в разных местах. Видимо, будет и не востребованная внешними операторами территория, на ней сконцентрируется коренное население со своим архаичным укладом, к тому времени окончательно возродившимся.



Автор статьи: Тимур Толегенов

29 апр. 21 Источник - qmonitor.kz

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