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А.Избаиров: Взаимная лояльность. Возможен ли компромисс между исламом и светскостью в Казахстане?
11:08 03.05.2021

Взаимная лояльность. Возможен ли компромисс между исламом и светскостью?

Светскость предполагает нейтральное отношение государства к религиям и религиозным объединениям, но отнюдь не равнодушное. Ведь от того, какую линию поведения оно займет в этой деликатной сфере, зависит общественная стабильность. Сегодня у нас в гостях Асылбек Избаиров, доктор исторических наук, профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая, которого мы пригласили к продолжению разговора о том, возможен ли в Казахстане баланс между светскостью и религиозностью, и как его можно достичь.

- Асылбек Каримович, какой вам видится оптимальная модель государственно-конфессиональных отношений в Казахстане?

- Формирование оптимальной модели государственно-конфессиональных отношений является одним из наиболее актуальных вопросов современной политической повестки. Мировой опыт демонстрирует возможность выбора одной из двух стратегий во взаимодействии между светским государством и исламом. Первая направлена на сдерживание ислама, и такой путь в целом ряде стран показал свою тупиковость и непродуктивность. Вторая - стратегия сотрудничества, в том числе с "умеренным" исламом против радикального исламизма. Яркими примерами ее успешной реализации могут служить Малайзия и Сингапур.

В целом анализ как зарубежного опыта решения аналогичных проблем, так и современных казахстанских реалий показывает, что оптимальной является стратегия сотрудничества между государством и традиционным исламом.

- Чем же опасны попытки снижения роли религии в жизни общества?

- В мировой истории много примеров того, что проведение политики секуляризации в масштабах всей страны часто приводило либо к жесткому государственному национализму, который подразумевает, в частности, бескомпромиссное внедрение единой стандартной культуры с силовым подавлением любого сопротивления со стороны меньшинств (Франция XIX века, кемалистская Турция), либо к той или иной разновидности тоталитарной идеологии (СССР). Однако обе эти формы, как мы понимаем, для нас неприемлемы.

На практике религия неотделима от реальных, живых верующих, поэтому все разговоры о ее "роли в обществе" являются абстракцией. В современном Казахстане вытеснение религии достижимо только путем принятия целого комплекса дискриминационных мер в отношении практикующих верующих (де-юре и де-факто).

Учитывая цивилизационное и геополитическое окружение Казахстана, без большого преувеличения можно сказать, что его мусульманская идентичность (не путать с "исламизацией" государства) является некой гарантией суверенитета страны, возвращения истинного "этнического кода" нации. При этом следует особо подчеркнуть, что речь идет не о призыве искусственно "усиливать" позиции ислама, а лишь о признании объективного процесса их усиления, который и так идет в обществе. Данный процесс не следует ни тормозить, ни искусственно ускорять.

Исходя из вышеизложенного, необходимо выработать наиболее соответствующее условиям современного казахстанского общества понимание светскости государства.

- Что должно лежать в основе этого понимания?

- Как показывает исторический опыт, в каждом конкретном случае светскость выступала в роли проводника идеологии – либеральной, националистической, коммунистической и так далее, но не в качестве самостоятельной идеологии. А это значит, что вопрос о "светскости по-казахстански" - это вопрос не только и не столько о допустимых границах допуска религии в публичную сферу, сколько, прежде всего, о том, проводником какой идеологии должна быть светскость в нашей стране.

Из числа прочно укоренившихся в сознании казахстанского общества идеологем на эту роль в наибольшей степени подходит идея толерантности, ведь именно она является одним из состоявшихся брендов Казахстана, обеспечивающих его авторитет в мире. При этом следует особо подчеркнуть, что в казахстанском контексте формирование и сохранение толерантного общества является одним из необходимых условий успешной модернизации страны.

Ярким тому примером (в качестве аналога или прецедента) является Сингапур – полиэтничное и поликонфессиональное государство, успешно осуществившее модернизацию во многом именно благодаря политике толерантности, последовательно проводившейся его руководством.

В этой связи неотложной необходимостью является выработка и артикулирование четкой позиции ислама и светского государства по отношению друг к другу – некой идейной основы для долгосрочного "социального договора" между ними.

- А возможен ли в принципе компромисс между ними?

- В условиях Казахстана между исламом и светским государством возможен долгосрочный (фактически бессрочный) компромисс, в рамках которого углубленные верующие могут получить религиозную мотивацию для лояльности по отношению к светским властям. Причем эта лояльность должна основываться, прежде всего, на принципах повиновения правителю-мусульманину, а также сохранения социальной стабильности во избежание "фитны" (смуты).

Очевидно, что на сегодняшний день казахстанское государство и казахстанский ислам объективно нуждаются друг в друге. Почему? Потому что для государства ислам – это духовно-нравственный резерв нации, источник здоровой духовной энергии. А для казахстанского ислама национальное государство – элементарная физическая защита, своего рода гарант его выживания, учитывая геополитическое и цивилизационное окружение страны.

Автор статьи: Сауле Исабаева

Источник - qmonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620029280
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