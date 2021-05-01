Твиксики. Путин и Байден нужны друг другу, - Оуэн Мэттьюз

11:10 03.05.2021 По мнению автора, наполовину русского журналиста и писателя, Россия и США похожи на старую разведенную пару, которая продолжает переругиваться много лет спустя. О России он рассуждает с типичной для Британии интонацией и предлагает бессвязный набор утверждений как "неоспоримые факты российской агрессии".



The Spectator (Великобритания): Путин и Байден нужны друг другу



Американский и российский президенты подвергают друг друга нападкам, по меньшей мере, 10 лет



Оуэн Маттьюз (Owen Matthews)



Считает ли Джо Байден, что Путин-убийца, спросил ведущий "Эй-би-си" (ABC) Джордж Стефанопулос (George Stephanopoulos). "М-м-м, да", - ответил президент. Когда-то это сочли бы агрессивным высказыванием. А сегодня? Байден может безнаказанно оскорблять Путина, поскольку считает, что Россия просто больше не важна и не опасна. Понижение статуса России, некогда крайне опасного врага, соперничество которого угрожало уничтожить жизнь на планете, означает, что в наши дни от прежнего великого конфликта мало что осталось, кроме одного лишь навешивания ярлыков и поливания друг друга грязью.



"Мы больше не мыслим в категориях холодной войны, и на то есть несколько причин. Во-первых, нам нет равных. Даже почти равных, - сказал Байден, выступая перед украинскими законодателями в Киеве в 2014 году. - Кроме как сойти с ума настолько, чтобы нажать кнопку, Путин ничего не может сделать в военном отношении, чтобы существенным образом изменить интересы США".



Россия и США похожи на старую разведенную пару, которая продолжает переругиваться через 40 лет после того, как их бурный брак с супердержавой распался. Россия по-прежнему зависит от власти и обаяния своего "бывшего", чтобы доказать, что ее статус в мире не изменился. И многие американцы по-прежнему втайне хотят, чтобы у них был надежный иностранный злодей, которого можно было бы обвинять, когда зашатается их демократия. Прежние острые чувства, наверное, давно угасли, но оба бывших партнера по-прежнему умудряются раздуть несколько искр из старого пепла холодной войны. Настойчивые заявления Америки о том, что Россия вмешивается в ее демократию и что ее шпионы повсюду, способствуют значительному укреплению в России статуса Путина как международного злого гения и всемогущего и гениального руководителя шпионской сети. Отъявленные "рашагейтеры" в США готовы скорее списать избрание Дональда Трампа на кремлевский заговор, чем попытаться воспринимать его как народный протест против вашингтонского истеблишмента.



Джо Байден и Владимир Путин подвергают друг друга нападкам, по меньшей мере, лет десять. В последний раз Джо приезжал к Владимиру в Кремль в 2011 году, когда Байден был вице-президентом, а премьер-министр Путин - его коллегой, который временно поменялся должностями с Дмитрием Медведевым. "Я смотрю вам в глаза и думаю, что у вас нет души", - сказал вице-президент. Путин улыбнулся и ответил: "Мы понимаем друг друга". Во всяком случае, так было, если верить Джо Байдену. Хотя, вполне возможно, Байден действительно понимает Путина. Джорджу Бушу-младшему Путин показался "очень прямым и заслуживающим доверия" после того, как посмотрел ему в глаза и "увидел в них его душу". Дональд Трамп назвал его "очень сильным и могущественным". У Байдена таких иллюзий нет.



Понимает ли Путин Байдена, не столь ясно. Ответ Путина на то, что Байден назвал его "убийцей", состоял в том, чтобы фактически назвать самого Байдена убийцей. "В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется", - сказал Путин. Он также пожелал Байдену "крепкого здоровья". Учитывая, что Байден только что публично обвинил Путина в том, что он отравитель, это прозвучало как немного зловещие слова босса мафии, сказанные на прощанье: "осторожнее, смотри под ноги". Должно быть, на следующий день в Кремле раздался смех, когда Байден не раз, а трижды поскользнулся на ступеньках, карабкаясь по лестнице в президентский самолет. Да, Путин командует единственным ядерным арсеналом в мире, который может сравниться с американским. Но во всех остальных смыслах Россия остается, как выразился Генри Киссинджер (Henry Kissinger), "Верхней Вольтой с ядерными ракетами". По размеру российская экономика номинально занимает 11-е место в мире, между экономикой Южной Кореи и Бразилии. По ВВП на душу населения она занимает 61-е место по соседству с Болгарией и Гренадой. Один лишь оборонный бюджет США в размере 700 миллиардов долларов составит половину ВВП России.



В отличие от СССР, путинская Россия не имеет региональных или международных союзников, о которых можно было бы говорить, и обладает незначительной идеологической мягкой силой. Кремлю удается демонстрировать свое влияние после распада Советского Союза лишь благодаря вторжению в гораздо более слабые соседние страны, такие как Грузия и Украина, задействованию своих войск в странах, в дела которых Запад отказался вмешиваться, например Сирия и Центральноафриканская Республика, а также благодаря участию в незаконной (на языке дипломатов - "асимметричной") войне, которую ведут хакеры, тролли и отравители.



Поэтому, когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 30 марта заявил, что "ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать (с позиции силы), его слова, должно быть, прозвучали в Белом доме не очень убедительно.



Ничто так не ранит, как презрение. Путин, как известно, обидчив не только в том, что касается его собственной значимости, но и в том, что касается значимости России. Прежде всего, Путин хочет, чтобы его считали равным Байдену, Си Цзиньпину и Ангеле Меркель. Он любит заставлять других лидеров ждать (Меркель в этом отношении является рекордсменкой - она прождала его четыре с половиной часа, а королева Елизавета II легко отделалась всего 14 минутами). Эта игра "кто круче" достигла своей абсурдной кульминации в 2018 году в Хельсинки, когда Трамп и Путин ждали друг друга в течение 50 минут, не желая садиться в лимузин и, сопровождаемый кортежем, раньше, чем к месту встречи отправится другой.



"Конечно, мы любим Трампа, - сказал мне один российский сенатор, когда мы ждали в московской телестудии появления лидеров. - Он признает нашу силу. Все как в старые добрые времена". К несчастью для Кремля, дипломатия саммита в духе сверхдержав, возрожденная ненадолго Трампом, позволила лишь на мгновенье оказаться "в лучах славы" - в центре того внимания, почтения и уважения, которые принято оказывать президентам. В отличие от Трампа, Байден уже давно выступает против России. Начиная с 1970-х годов, он в качестве члена Сенатского комитета по международным отношениям регулярно бывал в странах Восточной Европы. Во время своей встречи в Кремле в 2011 году Байден вызвал обеспокоенность в дипломатических кругах, выразив сомнения относительно того, следует ли Путину возвращаться на пост президента, и был категорически против попыток Обамы "перезагрузить" отношения с Кремлем.



Сегодня неприязнь Байдена к Путину носит не только идеологический, но и личный характер. Во время президентской кампании 2020 года, как сообщило ЦРУ в январе, Путин лично санкционировал проведение кампании по дискредитации Байдена через прокремлевского депутата украинского парламента Андрея Деркача. Сотрудники разведки ФСБ России подготовили отредактированные записи телефонных разговоров 2016 года между тогдашним вице-президентом Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко. ФСБ передала записи Деркачу, который, в свою очередь, слил их соратникам Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani) и Роджеру Стоуну (Roger Stone). Эта контролируемая Кремлем украинская сеть распространения дезинформации также направила лидерам Конгресса большое количество документов с информацией, предназначенное для дискредитации Байдена и его сына Хантера. Эту операцию, по данным ЦРУ, "курировал" лично Путин.



Неудивительно, что демократическая кампания начала активное контрнаступление - и сам Байден пообещал принять "решительные меры" против стран, уличенных во вмешательстве в выборы в США. Это предупреждение он повторил в интервью Стефанопулосу (George Stephanopoulos) в марте. На самом деле, хотя авторы доклада ЦРУ "Внешние угрозы федеральным выборам в США 2020 года" обнаружили доказательства "влияния" России посредством пропаганды и клеветы, никакого фактического "вмешательства", которое по определению ЦРУ представляет собой атаки на "технические аспекты" демократической инфраструктуры, такие как списки избирателей и процедуры подсчета голосов, не было.



Тем не менее, Джо негодует. Госдепартамент и министерство финансов США разрабатывают новые санкции против Кремля, хотя делают это скорее в качестве ритуального сигнала неодобрения, чем в расчете на то, что Путин действительно обратит на это внимание. С 2012 года США ввели десятки пакетов санкций в качестве наказания за роль Кремля в убийстве разоблачителя-юриста Сергея Магнитского, захвате Крыма, уничтожении гражданского авиалайнера, взломе серверов Национального комитета Демократической партии и машин для голосования, распространении в социальных сетях дезинформации в поддержку Трампа и незаконном использовании химического оружия при отравлении агента разведки, перешедшего на сторону противника, Сергея Скрипаля и его дочери. США заблокировали банковские счета, недвижимость и визы сотен российских чиновников, исключили государственные компании из международных финансовых операций и запретили западным компаниям участвовать в крупных инфраструктурных проектах, поддерживаемых Кремлем.



Нет ни малейшего признака того, что какие-то из этих санкций изменили поведение Путина. Более того, санкции во многих отношениях стали для Путина неожиданным подарком, позволив ему винить в проблемах России враждебно настроенных иностранцев и выставлять себя защитником Родины от агрессии янки. "Санкции стали своего рода современным способом травли медведя, они просто усиливают ярость и неповиновение медведя, одновременно принося удовлетворение и обеспечивая всеобщее одобрение причиненной боли", - говорит сэр Энтони Брентон (Anthony Brenton), который был послом Великобритании в Москве во время первого президентского срока Путина.



С экономической точки зрения ни одна из сторон по-настоящему ничем не рискует в этой игре - Россия является 30-м по величине торговым партнером Америки, чуть уступая Чили, и объем взаимной торговли составляет всего 24 миллиарда долларов. США самодостаточны в энергетике и, в отличие от Европы, им российский газ не нужен. В дипломатическом плане периодические попытки США проявить дружелюбие к Кремлю совпадают с попытками создать международные коалиции против Тегерана или Пхеньяна. Но у России есть свои собственные интересы в том, чтобы у этих двух стран не было ядерного оружия. У нее с Ираном общее море и общая сухопутная граница с Северной Кореей. В военном отношении Байден подтвердил приверженность Америки НАТО, что успокоило пребывавших в состоянии тревоги союзников, таких как Польша и Эстония, которые были обеспокоены учениями российских войск, бряцающих оружием на их границах. Что касается контроля над вооружениями, то у Байдена осталось еще пять лет, в течение которых будет действовать недавно продленный Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, поэтому заключение с Москвой нового договора по МБР можно перенести на следующий президентский срок.



На самом деле за 21 год своего пребывания на троне Путин одержал лишь одну значительную дипломатическую и военную победу: удержал у власти Башара Асада. Переброска одной эскадрильи из 35 современных российских военных самолетов переломила ход войны с повстанцами и превратила Сирию в первое (и пока единственное) государство-сателлит России за все время после окончания холодной войны. Другие российские интервенции в Африке и Ливии (в основном за счет отправки туда наемников из группы Вагнера) не обеспечили России никакого реального стратегического преимущества. Таким образом, между Байденом и Путиным остаются только три проблемы, вызывающие реальные разногласия, и ни одна из них не является решающей. Первой проблемой является Украина, где в начале апреля российские войска спровоцировали рост напряженности, проведя учения вблизи границы. Но даже Путин знает, что открытое нападение на Украину спровоцирует конфликт с США и ЕС, рассчитывать на победу в котором (даже если он и не дойдет до состояния настоящей "горячей" войны) он не может.



Второй проблемой является газопровод "Северный поток - 2", соединяющий Россию с газовыми сетями Германии и Восточной Европы. Вашингтон и Берлин уже 10 лет спорят об опасной экономической зависимости, к которой может привести строительство этого газопровода, но Берлин по-прежнему решительно настроен продолжать его строительство, несмотря на санкции США, исключающие возможность участия европейских компаний в строительстве и финансировании.



Третей, и означающей наибольшую опасность проблемой является угроза создания военного союза между Россией и Китаем. Отношения между Москвой и Пекином потеплели по мере охлаждения отношений с Западом. В июле должен быть продлен и расширен китайско-российский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный почти 20 лет назад. Китайские войска, которые проводят учения вместе с российскими с 2018 года, в этом году впервые примут участие в военных учениях на европейской границе России. Но при этом Пекин безжалостно сводит на нет остатки влияния России в Центральной Азии. Торговля Китая с Россией в объеме 100 миллиардов долларов в год в основном ограничивается импортом газа и нефти и по объему в шесть раз меньше, чем общий объем торговли Китая с США. Вполне возможно, что председатель Си считает Путина полезной дипломатической опорой в его продолжающейся борьбе с Вашингтоном за господство. Но и Байден, и Си знают, что единственные отношения мировых держав, которые имеют значение, существуют только между ними.



Средства, используемые сегодня для ведения новой холодной войны между США и Россией - это не маленькая "африканская" война прошлых времен (с Верхней Вольтой с ракетами или без них), а дипломатические демарши, закрытие консульства здесь, отзыв посла для "консультаций" там. Телерепортажи, показывающие дипломатов, направляющихся в аэропорт (в 2018 году после отравления Скрипаля Трамп выслал 60 россиян), может, и выглядят эффектно, но такие жесты являются стратегическим эквивалентом "мелочи, разменных монет".



С другой стороны, по-прежнему очень активно используется символика холодной войны, особенно с российской стороны. Российская политическая элита и подконтрольные Кремлю СМИ по-прежнему зациклены на Америке. Хаос и насилие в ходе протестов, организованных движением "Жизни чернокожих имеют значение" (Black Lives Matter) в США, освещались мельчайших подробностях (советское телевидение тоже увлекалось жанром иностранных новостей о неизбежном крахе капитализма). Находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального, участников уличных протестов и их лидеров гневно осуждают как западных марионеток, что является еще одной страницей из журналистской методички советской эпохи. Дума приняла новые жесткие законы, запрещающие деятельность финансируемых из-за рубежа НКО как "иностранных агентов". "США нужны Путину в качестве врага для подтверждения своей легитимности внутри страны, - говорит Майкл Макфол (Michael McFaul), который был послом США в России при Обаме с 2012 по 2014 год. - После аннексии Крыма в 2014 году Путин отказался от попыток интегрироваться на Западе и теперь видит себя лидером международного, консервативного, православного движения против деградирующего либерального Запада".



Сторонники этой идеологической концепции были ненадолго сбиты с толку в результате потепления в отношениях при Трампе. Теперь, когда источников проблем друг для друга, все вернулись в свои зоны комфорта. Пусть перебранки продолжаются. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620029400

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Следует наращивать темпы вакцинации населения - А. Мамин

- Правительство рассмотрело меры поддержки МСБ

- Кадровые перестановки

- Невыученные уроки из 90-х: казахстанский мегаплан по приватизации

- Инфляция в Республике Казахстан

- Крымбек Кушербаев провел встречу с руководителями рабочих групп Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- Чем занимается "Казахинвест"?

- Архисельхозпроекты и бесплатные земли

- В Комитете Мажилиса обсудили концепцию проекта Социального кодекса

