Почему Обама убил, а не пленил Бен Ладена? - Сеймур Херш (расследование)

11:12 03.05.2021 Эта статья - архивная. Она вышла к четырехлетию того, как группа "морских котиков" (элитный спецназ США) ликвидировала бен Ладена. Белый дом говорил, что это была чисто американская операция, а пакистанская сторона не была поставлена в известность об этом рейде заранее. Но эти сведения оказалась ложью, как и многое другое в официальной версии администрации Обамы насчет этой истории.



London Review of Books (Великобритания): убийство Усамы бен Ладена. Первая часть



Сеймур Херш (Seymour M. Hersh)



Прошло четыре года с тех пор, как группа американских "морских котиков" (элитный спецназ морской пехоты) в ходе ночной операции в пакистанском Абботабаде ликвидировала Усаму бен Ладена. Это убийство стало важнейшим событием в первый президентский срок Обамы и сыграло немалую роль в его переизбрании на второй. Белый дом по-прежнему утверждает, что это была чисто американская операция и что высокопоставленные генералы пакистанской армии и межведомственной разведки не были поставлены в известность об этом рейде заранее. Это ложь, как и многое другое в повествовании администрации Обамы об этой истории. Автором версии Белого дома вполне мог бы стать Льюис Кэрролл. Неужели бен Ладен, за которым охотился едва ли не весь мир, мог решить, что курортный город в 60 километрах от Исламабада является самым безопасным местом для проживания и для руководства действиями "Аль-Каиды" (организация, запрещенная в России - прим. ред.)? Выходит, он прятался на открытом месте. По крайней мере, так утверждает Америка.



Самая наглая ложь заключается в том, что два самых высокопоставленных военных руководителя - начальник штаба сухопутных войск генерал Ашфак Парвез Кайани (Ashfaq Parvez Kayani) и генеральный директор межведомственной разведки генерал Ахмед Шуджа Паша (Ahmed Shuja Pasha) - не были проинформированы об американской операции. Белый дом настаивает на этом, вопреки многочисленным сообщениям, которые вызывают немало вопросов. Одно из них принадлежит перу Карлотты Голл (Carlotta Gall). 19 марта 2014 года эта журналистка, 12 лет проработавшая корреспондентом New York Times Magazine в Афганистане, написала, как "один пакистанский руководитель" рассказал ей, что Паша еще до проведения рейда знал о пребывании бен Ладена в Абботабаде. Американские и пакистанские официальные лица опровергли данное сообщение, но никаких дальнейших шагов не предприняли. Исполнительный директор исламабадского аналитического Центра исследований проблем безопасности (Centre for Research and Security Studies) Имтиаз Гюль (Imtiaz Gul) описал в своей книге "Пакистан до и после Усамы" (Pakistan: Before and after Osama), как он беседовал с четырьмя разведчиками, работавшими под прикрытием, и те, подтверждая широко распространенную в стране точку зрения, заявили, что пакистанские военные должны были знать об этой операции. Этот вопрос снова возник в феврале, когда отставной генерал Асад Дуррани (Asad Durrani), возглавлявший в начале 1990-х пакистанскую межведомственную разведку, рассказал корреспонденту "Аль-Джазиры", что высокопоставленные сотрудники этого ведомства могли не знать, где скрывается бен Ладен, но "скорее всего, они знали. И существовала идея о том, что в нужный момент надо раскрыть его местонахождение. А нужное время могло наступить тогда, когда ты получаешь услугу за услугу. Если у тебя в руках такой человек как Усама бен Ладен, ты не можешь просто так отдать его Соединенным Штатам".



Этой весной я связался с Дуррани и подробно рассказал ему о том, что мне удалось узнать о нападении на бен Ладена из американских источников: что бен Ладен был узником межведомственной разведки Пакистана и находился на вилле в Абботабаде с 2006 года; что Кайани и Паша заранее узнали об операции и обеспечили беспрепятственный пролет двух вертолетов с "морскими котиками" через пакистанское воздушное пространство до Абботабада; что ЦРУ узнало местонахождение бен Ладена не в результате слежки за его курьерами, как с мая 2011 года утверждал Белый дом, а от высокопоставленного в прошлом офицера пакистанской разведки, который раскрыл тайну за награду в 25 миллионов долларов, предложенную США; и что хотя Обама действительно приказал провести операцию, а "котики" действительно выполнили поставленную задачу, многие детали отчета администрации о рейде являются ложью.



"Когда появляется твоя версия - если ты это сделал - народ Пакистана за это чрезвычайно благодарен, - сказал мне Дуррани. - Люди уже давно перестали верить тому, что сообщали о бен Ладене официальные источники. Да, будут некоторые негативные политические комментарии, будет определенное возмущение, однако люди хотят знать правду. А то, что рассказал мне ты, я уже слышал от бывших коллег, которые после этого случая вошли в состав комиссии по выяснению обстоятельств убийства". Вскоре после проведенной операции "знающие люди из стратегических кругов" рассказали ему как бывшему руководителю разведки, что был осведомитель, предупредивший США о нахождении бен Ладена в Абботабаде, и что после его убийства США нарушили данное обещание, из-за чего Кайани и Паша были разоблачены.



Важным американским источником, рассказавшим приводимую ниже историю, стал высокопоставленный отставной разведчик, ознакомленный с первоначальной информацией о пребывании Усамы в Абботабаде. Он также был посвящен во многие детали подготовки "котиков" к пакистанской операции и докладов о ее проведении. Еще два американских источника, имевшие доступ к подтверждающей информации, долгое время являлись консультантами командования специальных операций. Я также получил информацию из Пакистана о том, насколько встревожены были руководители межведомственной разведки и военачальники (Дуррани позже подтвердил это) решением Обамы рассказать о проведенной операции сразу же после появления новостей о смерти бен Ладена. Белый дом на просьбу дать комментарии по этому поводу не откликнулся.



***



Все началось с предложения перебежчика. В августе 2010 года бывший высокопоставленный руководитель из пакистанской разведки вышел на Джонатана Бэнка (Jonathan Bank), который в то время возглавлял резидентуру ЦРУ в американском посольстве в Исламабаде. Он вызвался рассказать ЦРУ о том, где можно найти бен Ладена, если получит вознаграждение, обещанное Вашингтоном в 2001 году. В ЦРУ перебежчики считаются людьми ненадежными, и из штаб-квартиры управления в Пакистан направили группу специалистов с полиграфом. Перебежчик прошел проверку. Как рассказал мне отставной высокопоставленный разведчик из США, в то время ЦРУ беспокоил следующий вопрос: "Ну, ладно, теперь у нас есть наводка на бен Ладена, живущего за забором на вилле в Абботабаде. Но как мы узнаем, что это действительно он?"



Сначала американцы держали полученную информацию втайне от пакистанцев. "Были опасения, что если станет известно о существовании источника, пакистанцы сами переведут бен Ладена в другое место. Поэтому об источнике и о его рассказе знал лишь очень узкий круг людей, - сказал мне отставной разведчик. - Первостепенной задачей для ЦРУ стала проверка надежности информации, полученной от осведомителя". За виллой организовали слежку со спутника. ЦРУ арендовало дом в Абботабаде и использовало его в качестве передовой базы наблюдения. Она была укомплектована как пакистанцами, так и иностранцами. Позднее эта база использовалась в качестве явки для встреч с сотрудниками межведомственной разведки. Дом не привлекал особого внимания, так как Абботабад это место отдыха и проведения отпусков, где многие сдают жилье в аренду на короткий срок. Была подготовлена психологическая характеристика на осведомителя. (Его вместе с семьей тайно вывезли из Пакистана и перевезли в район Вашингтона. Теперь он работает консультантом в ЦРУ.)



"К октябрю военные и разведчики обсуждали возможные варианты действий. Может, сбросить на виллу бетонобойную бомбу, или уничтожить Усаму ударом с беспилотника? А может, послать кого-то, чтобы ликвидировать его, типа убийцы-одиночки? Но в этом случае у нас не будет доказательств, что это именно бен Ладен, - сказал отставной разведчик. - Мы видели, как там по ночам бродит какой-то человек, но у нас не было данных перехвата, потому что на вилле отсутствовали любые средства связи".



В октябре об имеющихся разведсведениях доложили Обаме. Он отреагировал весьма осторожно, сказал отставной разведчик. "То, что бен Ладен живет в Абботабаде, было абсолютной бессмыслицей. Просто безумие какое-то. Президент ответил довольно резко: „Больше не рассказывайте мне об этом, пока у вас не будет доказательств, что это действительно бен Ладен"". Ближайшей целью руководства ЦРУ и Объединенного командования специальных операций было заручиться поддержкой Обамы. Они считали, что добьются такой поддержки, если получат улики в виде ДНК, и если у них получится убедить президента, что в ночном нападении на виллу нет никакого риска. По словам бывшего офицера разведки, единственный способ сделать и то, и другое заключался в том, чтобы подключить к операции пакистанцев.



Поздней осенью 2010 года США продолжали хранить молчание по поводу осведомителя, а Кайани и Паша в разговорах с американскими коллегами как и прежде настаивали на том, что ничего не знают о местонахождении бен Ладена. "Далее надо было решить, как потихоньку привлечь к этому делу Кайани и Пашу - сказать им о имеющихся у нас разведсведениях, указывающих на то, что на вилле проживает очень ценный объект, и спросить, что они знают об этом объекте, - рассказал отставной офицер разведки. - Огороженная территория вокруг виллы не была похожа на опорный пункт, там не было ни вышек, ни пулеметов. Все дело в том, что вилла находилась под контролем межведомственной разведки Пакистана". Перебежчик рассказал американцам, что с 2001 по 2006 годы бен Ладен жил незаметно вместе с частью своих жен и детей в горах Гиндукуша, и что "пакистанская межведомственная разведка захватила его, дав денег местным племенам, которые выдали его". (В появившихся после операции сообщениях говорилось о том, что в этот период Усама жил где-то в другом месте на территории Пакистана.) Перебежчик также рассказал Бэнку, что бен Ладен очень болен, и что в самом начале, когда Усаму перевезли в его место заключения в Абботабад, межведомственная разведка приказала военному врачу пакистанской армии майору Амиру Азизу (Amir Aziz) поселиться поблизости, чтобы оказывать узнику медицинскую помощь. "Правда заключается в том, что бен Ладен был инвалидом, но рассказать об этом мы не можем, - заявил отставной разведчик. - Получится, что эти парни расстреляли калеку? Который так и не успел дотянуться до своего АК-47?"



"Долго уговаривать пакистанцев не пришлось, потому что они хотели и дальше получать американскую военную помощь, значительная часть которой идет на антитеррористические цели, в том числе, на обеспечение личной безопасности, скажем, на закупку пуленепробиваемых лимузинов, на охрану и на жилье для руководства межведомственной разведки", - рассказал бывший разведчик. Он добавил, что были и тайные индивидуальные "стимулы", средства на которые выделялись из не регистрируемых в балансовых книгах резервных фондов Пентагона. "Разведывательное сообщество знало, что пакистанцы должны дать свое согласие, потому что существовали кнуты и пряники. И они выбрали пряники. Это была выигрышная ситуация для всех. Мы также немного пошантажировали их. Мы сказали, что обнародуем информацию о пребывании бен Ладена в самом центре Пакистана. Мы знали, что это не понравится их друзьям и врагам - талибам и джихадистским группировкам Пакистана и Афганистана".



На этом начальном этапе определенную тревогу вызывала Саудовская Аравия, которая выделяла средства на содержание бен Ладена с того момента, как его захватили пакистанцы. "Саудовцы не хотели, чтобы мы знали о присутствии бен Ладена, потому что он был из Саудовской Аравии, и поэтому они сказали пакистанцам держать это дело в тайне. Саудовцы боялись, что если мы узнаем о бен Ладене, то начнем давить на пакистанцев, добиваясь возможности поговорить с бен Ладеном о том, что Эр-Рияд делал с „Аль-Каидой". Поэтому они выделяли деньги - много денег. Пакистанцев, в свою очередь, беспокоило, что саудовцы расскажут о том, как они взяли бен Ладена. Было опасение, что если США узнают о бен Ладене от Эр-Рияда, разразится огромный скандал. То, что американцы узнали о поимке бен Ладена от перебежчика, было далеко не самым худшим обстоятельством".



Несмотря на постоянные публичные споры и вражду, американские и пакистанские военные и разведывательные службы долгие годы тесно сотрудничают по вопросам борьбы с терроризмом в Южной Азии. Зачастую они считают полезным публично демонстрировать свои распри "ради прикрытия собственных задниц", сказал отставной разведчик. Но они постоянно делятся разведывательной информацией, которая используется для нанесения ударов с беспилотников, а также сотрудничают при проведении тайных операций. В то же время, в Вашингтоне знают, что некоторые представители межведомственной разведки считают поддержание отношений с руководством талибов в Афганистане крайне важным для национальной безопасности. Стратегическая цель пакистанского разведывательного ведомства состоит в создании противовеса индийскому влиянию на Кабул. Пакистан также видит в "Талибане" (организация, запрещенная в России - прим. ред.) мобилизационную основу для формирования штурмовых отрядов джихадистов, которые поддержат его в случае противоборства с Индией за Кашмир.



Напряженность усиливается из-за наличия у Пакистана ядерного арсенала, который западная пресса часто называет "исламской бомбой". Она полагает, что Исламабад может передать такое оружие какой-нибудь ближневосточной стране в случае возникновения кризиса с Израилем. США закрыли глаза, когда Пакистан в 1970-х годах начал создавать ядерное оружие. Считается, что сейчас у него более сотни ядерных зарядов. В Вашингтоне понимают, что безопасность США существенно зависит от поддержания прочных связей с армией и разведкой Пакистана. Точно так же думает и Пакистан.



"Пакистанская армия считает себя единой семьей, - сказал отставной руководитель из разведки. - Офицеры называют солдат своими сыновьями, и все офицеры там „братья". В американской армии отношения иные. Высокопоставленные пакистанские офицеры считают себя элитой и уверены в том, что их долг заботиться обо всех людях, потому что они хранители огня в борьбе с мусульманским фундаментализмом. Пакистанцы также знают, что их козырная карта против агрессии со стороны Индии это прочные взаимоотношения с Соединенными Штатами. Они никогда не разорвут свои личные связи с нами".



Как и все резиденты ЦРУ, Бэнк работал под прикрытием. Но все закончилось в начале декабря 2010 года, когда Бэнка публично обвинил в убийстве подавший на него в суд пакистанский журналист Карим Хан (Karim Khan), чей сын и брат, согласно сообщениям местных СМИ, погибли от удара американского беспилотника. Назвать имя и должность Бэнка было нарушением дипломатического протокола со стороны пакистанских властей, и эта история вызвала ненужную шумиху и огласку. ЦРУ приказало Бэнку покинуть Пакистан, после чего руководство управления рассказало Associated Press, что отозвало своего сотрудника, так как тревожилось за его безопасность. Как сообщала в то время New York Times, возникли "серьезные подозрения" в том, что это межведомственная разведка Пакистана сообщила Хану имя Бэнка. Появились предположения, что разглашение его имени стало расплатой за раскрытие в нью-йоркском суде месяцем ранее имен руководителей межведомственной разведки в связи с терактами в Мумбаи в 2008 году. Но как говорит отставной разведчик, у ЦРУ были и свои причины для отзыва Бэнка обратно в Америку. Пакистанцам нужно было прикрытие на тот случай, если станет известно о их сотрудничестве с США в операции по устранению бен Ладена. Пакистанцы могли в такой ситуации сказать: "И вы говорите о нас? Да мы только что вышвырнули вашего резидента".



***



Вилла бен Ладена находилась в трех километрах от Военной академии Пакистана и в пяти от штаба боевого батальона пакистанских сухопутных войск. За 15 минут из Абботабада можно долететь на вертолете до Тарбела Гази, где размещается важная база тайных операций межведомственной разведки и центр подготовки подразделений, охраняющих пакистанский ядерный арсенал. "Бен Ладена поселили в Абботабаде в первую очередь из-за Тарбела Гази, - рассказал бывший офицер разведки. - Так можно было держать его под постоянным наблюдением".



На этом начальном этапе риск для Обамы был чрезвычайно велик, особенно в связи с тем, что тревожный прецедент уже был создан: неудачная попытка освободить американских заложников в Тегеране в 1980 году. Этот провал сыграл немалую роль в том, что Джимми Картер проиграл Рональду Рейгану. Как отмечает отставной разведчик, опасения Обамы были вполне обоснованны. "А есть ли там вообще бен Ладен? Вдруг всю эту историю сочинили пакистанцы с целью обмана США? Какова будет политическая реакция в случае неудачи? "Если бы миссия провалилась, - заявил бывший офицер разведки, - Обама просто превратился бы в Джимми Картера, только черного, и потерял все шансы на переизбрание".



Обама очень хотел удостовериться, что США будут охотиться за нужным человеком. Доказательством должны были стать образцы ДНК бен Ладена. Организаторы операции обратились за помощью к Кайани и Паше, которые попросили Азиза достать образцы. Вскоре после проведения рейда журналисты выяснили, что Азиз жил в доме неподалеку от виллы бен Ладена. Местные репортеры обнаружили на двери табличку с его именем на урду. Пакистанские власти отрицают, что Азиз имел какое-то отношение к бен Ладену, однако отставной сотрудник разведки рассказал мне, что врач получил свою долю из американского вознаграждения в 25 миллионов долларов, так как образцы ДНК убедительно показали, что в Абботабаде проживает именно бен Ладен. (Давая впоследствии показания пакистанской комиссии, которая расследовала нападение на бен Ладена, Азиз сказал, что был свидетелем операции в Абботабаде, однако не знал, кто живет на вилле, а начальник врача приказал ему держаться от этого места подальше.)



Стороны начали обсуждать порядок проведения операции. "Кайани через какое-то время дал свое согласие, однако заявил, что ударная группа должна быть немногочисленной. "Действовать надо малыми силами и эффективно. И вы должны убить его, иначе никакой сделки не будет", - сказал он. Договоренность была достигнута в конце января 2011 года, и Объединенное командование специальных операций подготовило список вопросов, на которые должны были ответить пакистанцы. Где гарантии того, что не будет внешнего вмешательства? Есть ли на территории какая-то оборона, и каковы точные размеры участка? Где находятся комнаты бен Ладена, и насколько они большие? Сколько ступенек на лестнице? Где находятся двери в его комнаты, и укреплены ли они сталью? Какова толщина дверей? Пакистанцы дали разрешение создать на базе в Тарбела Гази координационный пункт в составе четырех американцев: один спецназовец из "морских котиков", сотрудник ЦРУ и два специалиста по связи. К тому времени военные построили макет абботабадской виллы на закрытом секретном ядерном полигоне в Неваде, и элитная группа "морских котиков" стала готовиться к проведению операции.



Соединенные Штаты начали сокращать объемы помощи Пакистану, "перекрыв ему кран", как выразился отставной разведчик. Была отложена поставка 18 новых истребителей F-16, были временно приостановлены секретные денежные выплаты высокопоставленным пакистанским руководителям. В апреле 2011 года Паша встретился в штаб-квартире ЦРУ с его директором Леоном Панеттой. "Паше было обещано, что Соединенные Штаты возобновят выплаты, и мы получили гарантии, что во время операции никакого противодействия со стороны Пакистана не будет, - рассказал бывший сотрудник разведки. - Паша также настаивал, чтобы Вашингтон прекратил жаловаться на нежелание Пакистана сотрудничать с американцами в их войне с терроризмом". В какой-то момент весной 2011 года Паша рассказал американцам о причинах, по которым пакистанцы держали в тайне захват бен Ладена, и почему крайне важно сохранить в секрете причастность к этому делу межведомственной разведки. "Нам был нужен заложник, чтобы следить за „Аль-Каидой" и „Талибаном"", - заявил Паша. По словам экс-разведчика, межведомственная разведка использовала бен Ладена как рычаг давления на талибов и "Аль-Каиду", которые действовали в Афганистане и Пакистане. "Они дали понять руководству „Талибана" и „Аль-Каиды", что если те попытаются проводить операции, противоречащие интересам пакистанской межведомственной разведки, бен Ладен тут же будет передан США. Поэтому, если бы стало известно, что пакистанцы сотрудничали с нами в операции по ликвидации бен Ладена в Абботабаде, им бы пришлось очень дорого за это заплатить".



Как рассказали отставной разведчик и источник из ЦРУ, на одной из встреч с Панеттой высокопоставленный руководитель из управления спросил Пашу, не считает ли он себя де-факто посредником "Аль-Каиды" или "Талибана". "Паша ответил отрицательно, но заявил, что межведомственной разведке необходим определенный контроль". ЦРУ усмотрело в этом ответе намек на то, что Кайани и Паша считают бен Ладена полезным ресурсом, и что они в большей степени заинтересованы в собственном выживании и успехе, нежели в американском.



Один поддерживающий тесные связи с руководством межведомственной разведки пакистанец рассказал мне, что "существует сделка с вашим начальством. Мы очень не хотели этого, но нам пришлось на нее согласиться - не для личного обогащения, а потому что в противном случае все программы американской помощи были бы остановлены. Ваши парни сказали, что будут морить нас голодом, если мы не согласимся, и когда Паша был в Вашингтоне, согласие было дано. Стороны договорились не только о продолжении финансовой помощи. Паше было сказано, что мы получим и другие дивиденды". Этот пакистанец рассказал, что результатом визита Паши стало американское обещание предоставить Исламабаду "больше свободы действий" в Афганистане, поскольку США приступили к выводу своих войск. "Так наше начальство обосновало эту договоренность, заявив, что она на благо Пакистана".



***



Согласно этой договоренности, Паша и Кайани должны были сделать так, чтобы пакистанская армия и командование ПВО не следили за участвующими в операции американскими вертолетами и не входили с ними в контакт. Американская координационная группа в Тарбела Гази получила задачу наладить взаимодействие и связь между пакистанской разведкой, старшими американскими офицерами на пункте управления в Афганистане, и двумя вертолетами Black Hawk. Цель заключалась в том, чтобы ни один пакистанский истребитель, ни один пограничный патруль не заметил проникновения и не начал оказывать противодействие. Первоначальный план предусматривал, что новости об операции не следует сообщать сразу. Все подразделения в Объединенном командовании специальных операций работают в обстановке строгой секретности, а поэтому его руководители, а также Кайани и Паша полагали, что новость о ликвидации Усамы бен Ладена сообщат не ранее чем через семь дней после рейда. Надо было тщательно разработать убедительную легенду. Обама должен был объявить, что анализ ДНК подтвердил факт уничтожения бен Ладена с беспилотника в горах Гиндукуша с афганской стороны границы. Готовившие операцию американцы заверяли Кайани и Пашу, что о их содействии никогда не станет известно. Все понимали, что если о причастности Пакистана к рейду станет известно, начнутся мощные протесты, так как многие пакистанцы считают бен Ладена героем, и в этом случае Паша с Кайани, а также их семьи окажутся в серьезной опасности, а армия Пакистана будет публично опозорена.



На тот момент всем было ясно, что бен Ладен не выживет. "Паша сказал нам на апрельском совещании, что теперь, когда мы знаем о местонахождении бен Ладена, он не может рисковать, оставляя его на вилле. Об операции узнали слишком многие из состава пакистанского командования. Ему и Кайани придется рассказать обо всем командующему ПВО и некоторым местным командирам", - рассказал мне бывший сотрудник разведки.



"Конечно, эти парни знали, что мишенью является бен Ладен, и что он находится под контролем Пакистана, - сказал он. - Иначе они не оставили бы эту операцию без воздушного прикрытия. Это было явное и заранее спланированное убийство". Бывший командир "морских котиков", командовавший и принимавший участие в десятках аналогичных операций за последнее десятилетие, заверил меня, что они "не собирались оставлять бен Ладена в живых, не намеревались сохранять жизнь террористу". "Нам было известно, что по закону мы совершаем в Пакистане убийство. Нам пришлось с этим смириться. Когда мы участвуем в подобных акциях, каждый из нас говорит себе: надо признаться в том, что мы собираемся совершить убийство", - сказал он. В первоначальной версии Белого дома говорилось о том, что бен Ладен держал в руках оружие. Тем самым, он опровергал утверждения тех, кто выражал сомнения в законности американской программы целенаправленных убийств. Несмотря на многочисленные рассказы причастных к рейду людей, американская администрация настойчиво заявляла, что если бы бен Ладен без промедления сдался, его бы взяли живым.



***



В Абботабаде межведомственной разведкой была организована круглосуточная слежка за бен Ладеном, его женами и детьми. Агенты получили приказ уходить, как только услышат звук моторов приближающихся американских вертолетов. Город погрузился во мрак: по приказу командования разведки, за несколько часов до начала рейда там отключили электричество. Один вертолет потерпел аварию на территории виллы. Многие из находившихся на борту получили травмы. "Парни знали, что операцию надо проводить быстро, иначе весь город проснется и сбежится смотреть на нее", - сказал отставной офицер-разведчик. Кабину потерпевшего аварию вертолета вместе со связным и навигационным оборудованием пришлось уничтожить гранатами. Прозвучало несколько взрывов, и возник пожар, который был виден за несколько километров. Из Афганистана на ближайшую базу пакистанской разведки было переброшено два вертолета Chinook, которые должны были осуществлять тыловое обеспечение, и один из них был немедленно направлен в Абботабад. Но поскольку один вертолет был с дополнительным топливным баком для заправки двух Black Hawk, сначала его пришлось переоборудовать под транспортную машину. Авария вертолета и отправка другого ему на замену вызвала нервную и довольно длительную задержку, однако "морские котики" продолжали выполнять поставленную задачу. Когда спецназовцы зашли на территорию виллы, они не встретили огневого сопротивления, так как вся пакистанская охрана ушла. "В Пакистане у каждого есть оружие, а у известного и богатого народа, живущего в Абботабаде, к тому же есть и вооруженная охрана. Однако на вилле не было вообще никакого оружия", - отметил отставной разведчик. Если бы группа встретила какое-то сопротивление, она оказалась бы в крайне уязвимом положении. Однако, по словам разведчика, прилетевший вместе с "котиками" офицер связи от пакистанской разведки уверенно провел их по темному дому до лестницы, которая вела в спальню бен Ладена. Пакистанцы предупредили спецназовцев, что на лестничных площадках на первом и втором этаже проход преграждают мощные стальные двери. Комнаты бен Ладена были на третьем этаже. Спецназ взорвал двери взрывчаткой, не ранив пи этом ни одного человека. Одна из жен бен Ладена кричала в истерике, потому что ей в ногу попала пуля - возможно, шальная. Кроме пуль, попавших в бен Ладена, никаких других выстрелов не было. (У администрации Обамы была иная версия.)



"Они знали, где был объект - третий этаж, вторая дверь направо, - сказал отставной руководитель из разведывательного ведомства. - Они направились прямо туда. Усама пригнулся, отступая в спальню. Два стрелка пошли на него и открыли огонь. Все очень просто, прямолинейно и профессионально". Некоторые "котики" потом возмутились, когда Белый дом начал утверждать, будто они убили бен Ладена, обороняясь. "Шестеро самых лучших, самых опытных сержантов спецназа сталкиваются с безоружным стариком и вынужденно стреляют, обороняясь от него?- пожал плечами бывший разведчик. - Дом был убогий, бен Ладен жил в камере с решетками на окнах и с колючей проволокой на крыше. Правила применения оружия были таковы, что если бен Ладен окажет хоть какое-то сопротивление, его следует уничтожить. Но им было разрешено убить его и в том случае, если у них возникнет подозрение, что Усама как-то вооружен, скажем, если у него под халатом будет взрывчатка. Вот и получилось так, что они увидели старика в непонятном халате и застрелили его. А не потому что он потянулся за оружием. Поставленная задача давала им полное право убить этого человека". По словам разведчика, последующие утверждения Белого дома о том, что в голову Усаме попало всего две пули, это "полное дерьмо". "Группа прошла через дверь и уничтожила его. Как говорят „котики", „мы надрали ему задницу и выпустили из него газ"".



Уничтожив бен Ладена, "спецназовцы просто стояли там в ожидании второго вертолета, который должен был их эвакуировать, а у некоторых были травмы и ранения от упавшей машины", рассказал отставной разведчик. "Двадцать минут напряженного ожидания. Black Hawk все еще горит. В городе темно. Электричества нет. Полиции нет. Пожарных нет. Пленных тоже нет". Жен и детей бен Ладена оставили пакистанской разведке для допроса и последующего переселения. "Несмотря на все разговоры, - продолжил разведчик, - не было никаких мусорных мешков, набитых компьютерами и накопительными устройствами. Парни просто рассовали по своим рюкзакам немногочисленные книги и бумаги, которые нашли у него в комнате. „Котики" прибыли туда не из-за того, что думали, будто в доме у бен Ладена целый командный центр, из которого он руководит операциями „Аль-Каиды", как потом расскажет СМИ Белый дом. Кроме того, они не были экспертами-разведчиками, чтобы собирать информацию внутри дома".



В ходе обычной операции, сказал бывший офицер разведки, спецназ не стал бы ждать в случае падения вертолета. Бойцы выполнили бы задачу, бросили оружие и снаряжение, набились в оставшийся Black Hawk и быстро сделали ноги - пусть даже парням пришлось бы свесить их за борт. Они не стали бы взрывать упавшую вертушку - потому что никакое связное оборудование не стоит дюжины жизней - если бы не знали, что находятся в безопасности. Вместо этого они просто стояли во дворе как на остановке в ожидании автобуса". Паша и Кайани выполнили все свои обещания.



Продолжение следует…



*****



Консультант, имеющий доступ к оперативной разведывательной информации: "Убийство бен Ладена было политическим шоу, призванным поднять авторитет Обамы как главнокомандующего... „Морские котики" (элитный спецназ США) должны были предвидеть, что будет большой политический спектакль. Политик просто не в состоянии противостоять такому соблазну. Бен Ладен стал ликвидным активом".



London Review of Books (Великобритания): убийство Усамы бен Ладена. Вторая часть



Сеймур Херш (Seymour M. Hersh)



Споры в кулуарах Белого дома начались сразу, как только стало ясно, что операция прошла успешно. Предполагалось, что тело бен Ладена находится на пути в Афганистан. Что делать теперь? Надо ли Обаме придерживаться договоренности с Кайани и Пашой, притворившись спустя неделю, что бен Ладена убили в горах в ходе атаки беспилотника? Или он должен незамедлительно объявить о проведенной операции? Из-за сбитого вертолета политическим советникам Обамы было легко и просто настаивать на втором варианте. Взрыв и столб пламени не скроешь, и слухи о произошедшем поползут обязательно. Обаме надо было "встать во главе всей истории", пока это не сделал кто-нибудь в Пентагоне: промедление могло снизить политический эффект.



С этим соглашались не все. Министр обороны Роберт Гейтс активнее всех настаивал на том, что договоренность с Пакистаном надо соблюдать. В своих мемуарах Гейтс не стал скрывать свой гнев:



Прежде чем мы расстались, и президент отправился наверх, чтобы рассказать американскому народу о произошедшем, я напомнил всем присутствующим, что методы, тактика и приемы, использованные "морскими котиками" в операции против бен Ладена, ежедневно применяются в Афганистане… а поэтому нам крайне важно договориться о том, чтобы не разглашать никаких оперативных подробностей о проведенном рейде. Я сказал, что нам надо ограничиться заявлением о том, что мы его убили - и все. Все находившиеся там согласились хранить молчание и не разглашать детали. Слово свое они держали часов пять. Первые утечки информации пошли из Белого дома и из ЦРУ. Они просто не могли вытерпеть, и начали хвастаться, приписывая себе все заслуги. Факты зачастую излагались неверно… Тем не менее, информация продолжала литься рекой. Я был возмущен и в один момент сказал Донилону (советник по национальной безопасности): "Почему бы всем просто не заткнуться, мать их так?" Но все это было без толку.



По словам отставного разведчика, речь Обамы составляли второпях, и советники рассматривали ее как политический документ, а не как послание, на которое надо получить разрешение от аппарата национальной безопасности. Эта череда своекорыстных и неточных заявлений в последующие недели создала настоящий хаос. Обама сказал, что администрация узнала о пребывании бен Ладена в Пакистане "по наводке" в августе. Многие в ЦРУ расценили это как некое конкретное событие, такое как сообщение перебежчика. Высказывания президента породили новую легенду о блестящем анализе ЦРУ, который позволил вскрыть целую курьерскую сеть, непрерывно передававшую боевые приказы бен Ладена "Аль-Каиде" (организация, запрещенная в России - прим. ред.). Обама похвалил "маленькую команду американцев" за их осторожные действия, предотвратившие гибель гражданского населения, и сказал: "После перестрелки они убили бен Ладена и забрали его труп". Теперь легенду надо было дополнять еще двумя деталями: описанием перестрелки, которой не было, и историей о том, что произошло с трупом. Далее Обама похвалил пакистанцев: "Важно отметить, что наше контртеррористическое сотрудничество с Пакистаном помогло нам выйти на бен Ладена и на то место, где он укрывался". Это заявление президента грозило разоблачением Кайани и Паши. Белый дом решил проигнорировать сказанное Обамой и приказал всем, кто говорит с прессой, настаивать на том, что пакистанцы совершенно непричастны к уничтожению бен Ладена. Обама создал явное впечатление, что ни он, ни его советники не знали наверняка о пребывании бен Ладена в Абботабаде, а обладали лишь информацией о том, что "такое возможно". Это привело к сочинению следующей истории о том, каким образом "морские котики" определили, что ликвидировали именно бен Ладена: якобы спецназовец ростом метр 85 сантиметров улегся рядом с трупом для сравнения (известно, что у бен Ладена был рост метр 93 сантиметра). Затем появилась история о тесте ДНК на трупе, который убедительно показал, что убит именно бен Ладен. Но как заявил отставной представитель разведки, из первых докладов спецназовцев было непонятно, доставили ли в Афганистан все тело Усамы или какую-то его часть.



Гейтс был не единственным руководителем, который сокрушался по поводу решения Обамы сделать заявление, не посоветовавшись о его содержании. Однако, по словам бывшего разведчика, он "был единственным, кто запротестовал. Обама обманул не только Гейтса, он обманул всех. Это не была какая-то ошибка из-за неясности обстановки. Была договоренность с пакистанцами, но не было анализа того, что следует раскрыть, если ситуация будет развиваться не так, как надо. Это даже никто не обсуждал. А когда события пошли не так, им пришлось на ходу придумывать новую легенду". Для обмана были веские основания: роль пакистанского перебежчика надо было скрыть.



Вскоре после заявления Обамы пресс-корпус Белого дома проинформировали о том, что смерть бен Ладена стала "итогом многолетней, вдумчивой и внимательной разведывательной работы", в центре которой оказалась группа курьеров, включая близких к бен Ладену людей, ставших объектом тщательной слежки. Репортерам рассказали, что группа специально собранных для этой цели аналитиков из ЦРУ и Агентства национальной безопасности выяснила, что один курьер добрался до хорошо охраняемой дорогостоящей виллы с огражденной территорией в Абботабаде. После длительного наблюдения американская разведка "с большой степенью достоверности" определила, что на вилле живет очень важный объект. Согласно проведенным оценкам, "была большая вероятность, что этот человек Усама бен Ладен". Американская штурмовая группа, войдя на территорию виллы, попала в перестрелку, в ходе которой вместе с бен Ладеном были убиты трое мужчин, два из которых, скорее всего, были курьерами. Отвечая на вопрос о том, защищался ли сам бен Ладен, один из представителей администрации сказал: "Да, он оказал сопротивление штурмовой группе и был убит в перестрелке".



На следующий день перед старшим советником Обамы по контртерроризму Джоном Бреннаном (John Brennan) встала трудная задача. Ему надо было подчеркнуть мужество и доблесть Обамы, и в то же время, сгладить неточности в его выступлении. Он представил более детальный, но такой же дезориентирующий рассказ о проведенной операции и о подготовке к ней. Выступая вполне официально, что он делает крайне редко, Бреннан сказал, что рейд провела группа "морских котиков", получившая задание по возможности взять бен Ладена живым. По его словам, у США нет информации, свидетельствующей о том, что кто-то в пакистанском правительстве или армии знал о местонахождении бен Ладена: "Мы не контактировали с пакистанцами до тех пор, пока все наши люди, все наши вертолеты не покинули воздушное пространство этой страны". Он подчеркнул смелость Обамы, принявшего решение нанести удар, и сказал, что у Белого дома до начала операции не было подтверждающей информации о пребывании бен Ладена на вилле. Обама, заявил Бреннан, "совершил один из самых бесстрашных поступков среди президентов за последнее время". Бреннан увеличил количество убитых на вилле людей до пяти: бен Ладен, курьер, его брат, сын бен Ладена и одна из женщин, о которой было сказано, что она прикрывала собой Усаму.



Отвечая на вопрос о том, стрелял ли бен Ладен по спецназовцам, как сообщали некоторые репортеры, Бреннан повторил то, что станет для Белого дома настоящей мантрой: "Он участвовал в перестрелке с теми, кто вошел на территорию виллы, где он находился. Откровенно говоря, я не знаю, сколько он выпустил пуль… Этот бен Ладен напрашивался на рейд… Он жил в районе, находящемся очень далеко от зоны боевых действий, он прятался за женщинами, выставляя их перед собой в качестве живого щита… Это очень многое говорит о том, что он был за человек".



Гейтс также возражал против проталкиваемой Бреннаном и Панеттой идеи о том, будто американская разведка узнала о местонахождении бен Ладена из информации, полученной в ходе пыток, в том числе, пыток водой. "Все это происходило в момент, когда „котики" возвращались домой с задания. Эти парни из спецназа знали всю правду, - сказал отставной руководитель из разведки. - А создавать легенду помогала группа бывших агентов ЦРУ, оставшихся там на работе по контракту. Разработчики операции позвали их, ветераны пришли и сказали: а почему бы не сообщить, что часть информации о бен Ладене мы получили в результате пыток с пристрастием?" В то время в Вашингтоне еще велись разговоры о привлечении к ответственности агентов ЦРУ, которые проводили пытки.



"Гейтс заявил им, что ничего не выйдет, - рассказал отставной разведчик. - Он никогда не был в составе их команды. На закате своей карьеры Гейтс не желал участвовать в этой глупости. Но Госдеп, ЦРУ и Пентагон купились на придуманную легенду. Никто из спецназовцев не думал, что Обама выступит по национальному телевидению и расскажет об операции. Командование специальных операций было вне себя. Эти люди гордились своим умением хранить оперативную тайну". В командовании возникли опасения, что "если станет известна правда о проведенных операциях, бюрократия из Белого дома возложит всю вину на „котиков"", сказал бывший разведчик.



Белый дом решил заткнуть рты спецназовцам. 5 мая все члены штурмовой группы, вернувшиеся на свою базу в южную Виргинию, а также некоторые начальники из командования специальных операций были вынуждены дать подписку о неразглашении, составленную юридическим управлением Белого дома. За обсуждение проведенной операции в частном порядке и публично любому из них теперь грозили гражданско-правовые санкции и уголовное преследование. "Котики" были недовольны. Но большинство из них хранило молчание, как и адмирал Уильям Макрейвен, который в то время руководил Объединенным командованием специальных операций. "Макрейвен был в ярости. Он понимал, что Белый дом его обгадил, однако это спецназовец до мозга костей, а не политический махинатор, и он знал, что недостойно разоблачать президента. Когда Обама рассказал о смерти бен Ладена, всем пришлось срочно придумывать новую правдоподобную историю, и разработчики операции снова начали лихорадочно соображать.



Через несколько дней некоторые преувеличения и искажения стали очевидны, и Пентагон выступил с разъяснениями. Нет, бен Ладен не был вооружен, когда в него стреляли и убивали. Нет, бен Ладен не прикрывался своей женой как щитом. Пресса в основном приняла разъяснение о том, что ошибки являются неизбежным побочным продуктом желания Белого дома удовлетворить лихорадочное любопытство репортеров, стремящихся узнать подробности операции.



Была сохранена ложь о том, что "морским котикам" пришлось с боем пробиваться к своей цели. С публичными заявлениями выступили лишь два спецназовца. Первый рассказ участника рейда вышел в сентябре 2012 года под названием "Нелегкий день", и написал его Мэтт Биссонетт (Matt Bissonnette). Спустя два года Роб О"Нейл (Rob O"Neill) дал интервью Fox News. Оба спецназовца ушли из ВМС в отставку; оба вели огонь по бен Ладену. Во многих деталях рассказчики противоречат друг другу, но их повествование в целом соответствует версии Белого дома, особенно когда речь там заходит о том, как "морские котики" с боем пробивались к бен Ладену и были вынуждены убивать, чтобы самим остаться в живых. О"Нейл даже сказал Fox News, что он со своими товарищами думал о возможной смерти. "Чем дольше мы готовились, тем больше понимали… что это будет дорога в один конец".



Но отставной разведчик рассказал мне, что во время первых разборов проведенной операции "котики" не упоминали перестрелку, да и вообще не говорили ни о каком сопротивлении. По его словам, тот драматизм и опасность, которые нарисовали Биссонетт и О"Нейл, появились из глубоко укоренившейся необходимости. "„Котикам" трудно примириться с тем, что они убили бен Ладена безо всякого сопротивления с его стороны, и поэтому в их рассказе просто обязано присутствовать упоминание о мужестве спецназа перед лицом опасности. Что, парни будут сидеть за стойкой бара и говорить о том, какой это был легкий день? Этому не бывать".



Была и другая причина говорить о перестрелке на вилле, сказал отставной разведчик. Надо было предотвратить вопрос, который неизбежно возник бы в случае рассказа о штурме безо всякой борьбы. Где были охранники бен Ладена? Безусловно, самого разыскиваемого в мире террориста должны были охранять круглосуточно. "Одним из убитых должен был стать курьер, потому что его не существовало, а создать его мы не могли. У пакистанцев не осталось выбора, и они были вынуждены подыгрывать". (Спустя два дня после операции агентство Reuters опубликовало фотографии троих мертвых мужчин и заявило, что купило их у одного из сотрудников межведомственной разведки Пакистана. Позднее официальный представитель пакистанской спецслужбы опознал в двоих убитых предполагаемого курьера и его брата.)



***



Спустя пять дней после операции пресс-корпусу Пентагона представили серию видеозаписей, которые, как заявили американские официальные лица, были отобраны из богатой коллекции, вывезенной "котиками" с виллы. Еще было сказано, что оттуда забрали 15 компьютеров. На отдельных фрагментах можно рассмотреть завернувшегося в одеяло одинокого бен Ладена, который выглядит болезненным и изможденным, смотря по телевизору видеозапись себя самого. Анонимный представитель спецслужб заявил репортерам, что в ходе рейда была захвачена "богатейшая и очень крупная коллекция важных террористических материалов", дающих возможность поближе познакомиться с планами бен Ладена. По словам этого представителя, данные материалы показывают, что бен Ладен "оставался активным руководителем „Аль-Каиды", дававшим стратегические, оперативные и тактические указания этой группировке… Он был отнюдь не номинальным лидером, а продолжал давать руководству „Аль-Каиды" даже тактические инструкции, реализуя свои замыслы из центра управления в Абботабаде". Он был активным игроком, из-за чего проведенная операция стала еще важнее с точки зрения национальной безопасности, сказал этот представитель. Полученная информация была настолько важна, добавил он, что администрация приступила к созданию межведомственной рабочей группы для ее анализа и обработки. "Он не просто намечал стратегию „Аль-Каиды". Он предлагал оперативные идеи и вполне конкретно руководил другими членами этой организации".



Данные утверждения были выдумкой. Не было никакой деятельности, которой бен Ладен мог бы руководить. Отставной офицер-разведчик рассказал о внутренних отчетах ЦРУ, которые показывают, что после переезда бен Ладена в Абботабад в 2006 году лишь незначительную часть терактов можно было как-то связать с остатками "Аль-Каиды". Отставной разведчик сообщил: "Сначала нам говорили, что „котики" привезли целые мешки материалов, и что разведка ежедневно составляет на их основе многочисленные разведывательные отчеты. Потом нам сказали, что разведка собирает все материалы воедино для перевода. Но в итоге получился полный ноль. Все, что они говорили, оказалось неправдой. Это была большая мистификация, типа „Пилтдаунского человека"". По словам бывшего офицера разведки, большую часть материалов из Абботабада США передали пакистанцы, которые позднее снесли дом бен Ладена. Межведомственная разведка позаботилась о женах и детях Усамы, и Соединенные Штаты не смогли допросить ни одного из них.



"Зачем было придумывать эту историю о кладезе материалов?- спросил отставной разведчик. - Белому дому надо было создать впечатление, что бен Ладен по-прежнему важная фигура с оперативной точки зрения. А иначе зачем его уничтожать? Была создана легенда о существовании целой сети курьеров, которые приезжали и уезжали с накопителями информации и инструкциями. Делалось все, чтобы показать, насколько до сих пор важен бен Ладен".



В июле 2011 года Washington Post опубликовала якобы краткие выводы из части захваченных материалов. Противоречия в этой истории были вопиющие. Там говорилось, что на основе полученных документов за шесть недель было составлено более 400 разведывательных отчетов. Там звучали предостережения о неназванных заговорах "Аль-Каиды". Там упоминалось об арестах подозреваемых, чьи имена были якобы указаны в получаемых бен Ладеном сообщениях по электронной почте. Washington Post не стала называть имена подозреваемых и как-то увязывать эту деталь с прежними утверждениями администрации об отсутствии на вилле в Абботабаде подключения к интернету. Несмотря на утверждения о сотнях отчетов, составленных на основе полученных документов, Washington Post привела слова официальных лиц о том, что их главная ценность не в содержащейся там информации, которая дает основания для судебного преследования, а в том, что они дают возможность "аналитикам для создания более всестороннего портрета „Аль-Каиды"".



В мае 2012 года частная исследовательская организация Combating Terrorism Centre at West Point опубликовала перевод 175 страниц документов бен Ладена, который она выполнила по договору с федеральным правительством. Репортеры не нашли там никаких драматических фактов, о которых трубили после проведения рейда. Патрик Кокберн (Patrick Cockburn) написал о контрасте между первоначальными утверждениями администрации о бен Ладене как о "пауке в центре паутины заговоров" и тем, что на самом деле показали переведенные документы. А показали они то, что бен Ладен "бредил" и "поддерживал лишь ограниченные связи с внешним миром за пределами своей виллы".



Отставной разведчик выразил сомнения в подлинности материалов этой аналитической организации: "Между этими документами и контртеррористическим центром управления нет никакой связи. Никакого анализа разведывательного сообщества. Когда ЦРУ в последний раз: 1) объявляло об обнаружении важной разведывательной информации; 2) раскрывало ее источник; 3) описывало методы обработки материалов; 4) рассказывало о графике работ; 5) раскрывало, кто и где проводил анализ; 6) публиковало секретную информацию по результатам работы до того, как принимало по ней меры? Ни один профессионал из ЦРУ не поверит в эту сказку".



***



В июне 2011 года New York Times, Washington Post и практически вся пакистанская пресса сообщили о том, что Амира Азиза в Пакистане задержали для проведения допроса. Было сказано, что он осведомитель ЦРУ, следивший за посетителями виллы бен Ладена. Азиза потом освободили, однако отставной разведчик сказал, что американская разведка не смогла выяснить, кто организовал утечку совершенно секретной информации о его причастности к операции. Официальные лица в Вашингтоне решили, что они "не могут рисковать, поскольку появление информации о роли Азиза в получении ДНК бен Ладена абсолютно недопустимо". Нужен был жертвенный агнец, и на эту роль выбрали 48-летнего пакистанского врача Шакила Африди (Shakil Afridi), который периодически работал на ЦРУ. Пакистанцы арестовали его в конце мая и обвинили в оказании содействия американской разведке. "Мы обратились к пакистанцам и сказали, чтобы они взяли Африди, - заявил бывший разведчик. - Нам надо было создать легенду о том, как мы получили ДНК" Вскоре появились сообщения, что ЦРУ с помощью Африди организовало в Абботабаде поддельную программу вакцинации в неудавшейся попытке получить ДНК бен Ладена. Вполне законная медицинская работа Африди проводилась независимо от местных органов здравоохранения и хорошо финансировалась. Ее организаторы предлагали бесплатные прививки от гепатита В. В городе развесили плакаты с рекламой прививок. Позднее Африди обвинили в измене и приговорили к 33 годам лишения свободы за связи с экстремистами. Сообщения о профинансированной ЦРУ программе вакцинации вызвали в Пакистане мощную волну возмущения и привели к отмене других международных программ прививок населения, которые начали считать прикрытием для американского шпионажа.



Отставной сотрудник разведки рассказал, что Африди был завербован задолго до операции по ликвидации бен Ладена в рамках разведывательной работы по получению информации о террористах в Абботабаде и прилегающих к нему районах. "План состоял в том, чтобы получить в деревнях образцы крови подозреваемых в террористической деятельности". Африди не пытался получить ДНК у проживавших на вилле бен Ладена людей. Новость о том, что он якобы делал это, была поспешно состряпана ЦРУ в качестве легенды для сокрытия фактов. Это была неуклюжая попытка защитить Азиза и скрыть его реальную миссию. "А теперь мы разбираемся с последствиями, - сказал отставной разведчик. - Важный гуманитарный проект, направленный на то, чтобы сделать нечто значимое и полезное для крестьян, был цинично дискредитирован". Обвинительный приговор Африди отменили, но он остается в тюрьме по обвинению в убийстве.



***



В своем заявлении о проведенной в Пакистане операции Обама сказал, что после убийства бен Ладена "котики" забрали его тело. Это создало проблему. Согласно первоначальному замыслу, спустя неделю после проведения рейда планировалось объявить о том, что бен Ладен был убит ударом с беспилотника где-то в горах на афгано-пакистанской границе, и что его останки были идентифицированы в результате анализа ДНК. Но теперь, когда Обама объявил, что Усаму убили спецназовцы, все начали ждать, когда будет предъявлено тело. Но вместо этого репортерам сказали, что "морские котики" отвезли труп на американский военный аэродром в афганский Джелалабад, а затем на авианосец Carl Vinson, который осуществлял патрулирование в северной части Аравийского моря. После этого бен Ладена спустя всего несколько часов после гибели похоронили в море. Сомнения у прессы во время брифинга Джона Бреннана 2 мая вызвали только детали погребения. Вопросы были короткие, по существу, а ответов на них было очень мало. "Когда было принято решение о его погребении в море в случае ликвидации?" "Предусматривалось ли вообще такое погребение планом операции?" "Можете вы сказать нам, в чем вообще смысл этой идеи?" "Джон, вы консультировались по этому вопросу с экспертами по исламу?" "Есть ли видеозапись погребения?" Когда прозвучал этот последний вопрос, на выручку Бреннану поспешил пресс-секретарь Обамы Джей Карни (Jay Carney): "Так, надо дать возможность и другим людям в этом зале".



Бреннан сказал: "Мы думали, что лучший способ похоронить его в соответствии с исламским ритуалом состоял в том, чтобы совершить погребение в море". Он добавил, что состоялись консультации с "соответствующим специалистами и экспертами", и что американские военные были вполне способны провести погребение "в соответствии с исламским законом". Бреннан не стал упоминать о том, что мусульманский закон требует присутствия на похоронах имама, а свидетельств того, что имам находился на борту авианосца, не было никаких.



В своей реконструкции операции по уничтожению бен Ладена на страницах Vanity Fair Марк Боуден (Mark Bowden), побеседовавший со многими высокопоставленными представителями администрации, написал, что тело бен Ладено было обмыто и сфотографировано в Джелалабаде. Дальнейшие процедуры, необходимые при проведении похорон мусульманина, проходили на борту авианосца. "Тело бен Ладена снова обмыли и завернули в белый саван. Фотограф ВМС запечатлел обряд погребения при полном солнечном свете в понедельник утром 2 мая". Боуден так описал фотографии:



На одной фотографии видно тело в саване с грузом. На другой оно лежит по диагонали в желобе, ногами за борт. На следующем кадре видно, как оно падает в воду. Затем есть фотография, на которой тело видно под поверхностью воды, а по поверхности от него расходятся круги. Останки Усамы бен Ладена навечно ушли на дно.



Боуден не стал утверждать, что он лично видел описанные им фотографии. Недавно он сказал мне, что не видел их: "Мне не нравится, когда я не могу взглянуть на что-то своими глазами, но я разговаривал с человеком, которому доверяю, и он сказал мне, что все видел сам, и описал погребение в подробностях". Заявление Боудена порождает новые вопросы о предполагаемом морском погребении, которое породило целый поток запросов в соответствии с Законом о свободе информации, в ответ на которые не было предоставлено почти никаких данных. В одном из запросов была просьба о доступе к фотографиям. Пентагон ответил: поиск в имеющихся документах не дал никаких указаний на то, что в момент похорон проводилось фотографирование. Просьбы по другим вопросам в связи с проведением рейда также остались без ответа. Причина стала понятна позднее, когда Пентагон провел расследование по поводу обвинений в том, что администрация Обамы предоставила доступ к секретным материалам съемочной группе кинофильма "Нулевая видимость 30". В отчете Пентагона, размещенном на его сайте в июне 2013 года, отмечалось, что адмирал Макрейвен приказал удалить файлы об операции со всех военных компьютеров и передать их в ЦРУ, чтобы защитить их от запросов по Закону о свободе информации, поскольку на управление его действие "не распространяется по оперативной необходимости".



После приказа Макрейвена посторонние люди уже не могли получить доступ к несекретным журналам авианосца Carl Vinson. Вахтенный журнал это святая святых в военно-морских силах. Отдельно ведутся журналы авиационной группы, палубной группы, машинного отделения, медицинской службы, а также боевой части информации и управления. В них день ото дня в хронологическом порядке регистрируются все события, происходящие на борту корабля. Если бы на авианосце состоялось погребение, запись об этом обязательно появилась бы в вахтенном журнале.



Среди матросов авианосца не было никаких слухов о погребении. Авианосец завершил свой шестимесячный поход в июне 2011 года. Когда корабль пришвартовался на своей базе в Коронадо, штат Калифорния, командующий авианосной ударной группой контр-адмирал Сэмюэл Перес (Samuel Perez) заявил репортерам, что экипаж получил приказ ничего не рассказывать о погребении. Командир авианосца капитан первого ранга Брюс Линдси (Bruce Lindsey) сказал журналистам, что не может обсуждать этот вопрос. Один из членов экипажа Carl Vinson по имени Кэмерон Шорт (Cameron Short) рассказал репортеру денверской газеты Commercial News, что матросам ничего не говорили о похоронах. "Он знает лишь то, что видел в новостях", - сообщила газета.



Пентагон все-таки передал Associated Press часть переписки. В одном из писем контр-адмирал Чарльз Гауэтт (Charles Gaouette) сообщает, что погребение проходило в соответствии с "традиционной процедурой мусульманских похорон", и что наблюдать за погребением не разрешили ни одному из матросов. Но там нет никаких указаний на то, кто обмывал тело, и кто из владеющих арабским языком людей проводил службу.



Через несколько недель после рейда два моих знакомых консультанта, долгое время работающие в командовании специальных операций и имеющие доступ к оперативной разведывательной информации, рассказали мне, что похорон на борту Carl Vinson не было. Один из них сообщил, что останки бен Ладена сфотографировали и идентифицировали после отправки в Афганистан. Этот консультант отметил: "В тот момент тело забрало ЦРУ. Легенда гласила, что останки отправили на авианосец Carl Vinson". Второй консультант тоже заявил, что погребения в море не было. Он добавил: "Убийство бен Ладена было политическим шоу, призванным поднять авторитет Обамы как главнокомандующего… „Котики" должны были предвидеть, что будет большой политический спектакль. Политик просто не в состоянии противостоять такому соблазну. Бен Ладен стал ликвидным активом". Разговаривая в начале этого года со вторым консультантом, я вернулся к теме погребения в море. Он засмеялся и сказал: "Ты хочешь сказать, что он не долетел до воды?"



По словам бывшего руководителя из разведки, было еще одно затруднение. Некоторые члены штурмовой группы хвастались перед коллегами, что они разорвали тело бен Ладена в клочья автоматным огнем. Куски тела, включая голову, в которой было несколько пулевых отверстий, швырнули в похоронный мешок, а когда вертолет летел обратно в Джелалабад, часть останков выбросили над горами Гиндукуша. По крайней мере, на такой версии настаивали спецназовцы. По словам бывшего разведчика, в то время "котики" не думали, что Обама уже через несколько часов расскажет о их задании. "Если бы президент придерживался легенды, не было бы никакой необходимости проводить погребение через несколько часов после ликвидации. А когда легенда рухнула, и о смерти стало известно всем, у Белого дома возникла серьезная проблема - „Где тело?" Мир знал, что американские военные убили бен Ладена в Абботабаде. Возникла паника. Что делать? Нам нужно тело, так как у нас должна быть возможность сказать, что мы опознали бен Ладена посредством анализа ДНК. И тут морские офицеры выдвинули идею „похоронить" бен Ладена в море. Все идеально. Тела нет. Приличные похороны по законам шариата. О погребении подробно рассказывают СМИ, но получить документы с подтверждением факта похорон невозможно по причинам „национальной безопасности". Это классическое разоблачение плохо подготовленной легенды. Ближайшая задача решена, но любая, даже самая поверхностная проверка показывает, что подтверждения нет. Вначале вообще не было никакого плана погребения тела в море, и похорон бен Ладена в море тоже не было". Отставной разведчик сказал, что если верить рассказу "котиков" в первой версии, то от бен Ладена вообще мало что осталось, чтобы хоронить его в море.



***



Ложь, искажение фактов и предательство администрации Обамы неизбежно вызвали негативную реакцию. "Наше сотрудничество прервалось на четыре года, - сказал бывший разведчик. - Пакистанцам понадобилось очень много времени, чтобы снова поверить нам и в сотрудничество наших военных в контртеррористичекой деятельности - и это в момент, когда терроризм поднимает голову во всем мире… Они почувствовали, что Обама продал их с потрохами. Они только сейчас начинают возобновлять сотрудничество из-за угрозы со стороны ИГИЛ (организация, запрещенная в России - прим. ред.), которое действует прямо там, на их территории. Эта угроза намного серьезнее, чем со стороны „Аль-Каиды". Теперь эта история с бен Ладеном ушла во времени достаточно далеко, чтобы такие люди как генерал Дуррани могли открыто заговорить о ней". Генералы Паша и Кайани ушли в отставку, и оба в настоящее время находятся под следствием по обвинению в коррупции в период пребывания на службе.



В декабре прошлого года вышел долгое время откладывавшийся доклад сенатского комитета по разведке о пытках ЦРУ. В нем зафиксированы многочисленные случаи обмана со стороны властей, и говорится о том, что имевшаяся в ЦРУ информация о курьере бен Ладена была в лучшем случае отрывочной, а появилась еще до того, как управление стало использовать различные формы пыток, в том числе, водой. В результате появления этого доклада СМИ заговорили о жестокости ЦРУ, о пытках водой, представляя некоторые жестокие детали о ректальных питательных трубках, о ледяных ваннах, об угрозах изнасилования и убийства родственников заключенных, которые, как считалось, скрывали важную информацию. Несмотря на плохую репутацию, этот доклад стал победой для ЦРУ. Его главный вывод о том, что пытки не приводят к выяснению правды, публично обсуждался уже более десяти лет. Другой ключевой вывод - что проводимые пытки были более жестокими, чем об этом сообщалось конгрессу, был смехотворен, потому что бывшие следователи и отставные сотрудники ЦРУ очень подробно рассказывали о них и выступали с разоблачениями. В докладе описывались пытки, которые совершенно очевидно противоречили нормам международного права, будучи "нарушением правил", "неприемлемой деятельностью", а в некоторых случаях и "провалами в руководстве". Вопрос о том, являются ли эти действия военными преступлениями, никогда не обсуждался, и в докладе не было даже намека на то, что кого-то из следователей ЦРУ и их руководителей необходимо привлечь к следствию по обвинению в преступной деятельности. В результате появления доклада никаких серьезных последствий для ЦРУ не возникло.



Бывший разведчик рассказал мне, что руководство ЦРУ хорошо научилось сводить на нет серьезные угрозы конгресса: "Они придумывают нечто, звучащее ужасно, но не очень плохое. Надо дать им что-то такое, что страшно звучит. „Бог мой, мы кормили заключенных через задницу!" Между тем, они ничего не рассказывают комитету об убийствах, о других военных преступлениях, о секретных тюрьмах типа той, что до сих пор имеется у нас на Диего-Гарсии. Цель также заключается в том, чтобы как можно чаще ставить палки в колеса, чем они и занимались".



Главная тема итогового резюме комитета на 499 страниц состоит в том, что ЦРУ систематически лгало об эффективности своей программы пыток, проводившихся с целью получения информации, помогающей предотвратить будущие теракты в США. ЦРУ лгало о важных подробностях, касающихся разоблачения боевика по имени Абу Ахмед аль-Кувейти (Abu Ahmed al-Kuwaiti), которого называли важнейшим курьером "Аль-Каиды", а также о том, как в начале 2011 года его выследили в Абботабаде. Мнимый интеллект, терпение и навыки ЦРУ в поимке аль-Кувейти стали легендой после того, как их разрекламировали в фильме "Нулевая видимость 30".



В сенатском докладе неоднократно ставился вопрос о качестве и надежности разведданных ЦРУ об аль-Кувейти. В служебном отчете ЦРУ об охоте на бен Ладена от 2005 года отмечается: "Задержанные дают мало показаний, дающих основания для судебного преследования, и нам приходится предполагать, что иногда они изобретают вымышленных персонажей, дабы отвлечь наше внимание или показать, что непосредственной информации о бен Ладене у них нет". Год спустя в телеграмме ЦРУ было сказано: "Мы не добились успехов в получении надежных и дающих основания для практических действий сведений о местонахождении бен Ладена ни от одного из заключенных". В докладе также выделено несколько случаев, когда сотрудники ЦРУ, включая Панетту, выступали с ложными заявлениями в конгрессе и перед общественностью о ценности "усиленных методов допросов" с целью поимки курьеров бен Ладена.



Сегодня Обаме не нужно бороться за переизбрание, как весной 2011 года. Его принципиальная позиция в вопросе предлагаемого ядерного соглашения с Ираном говорит о многом, равно как и его решение работать без поддержки консервативных республиканцев в конгрессе. Тем не менее, ложь остается привычным средством в проведении американской политики, как и секретные тюрьмы, атаки беспилотников, ночные рейды спецназа, действия в обход командных инстанций и затыкание ртов тем, кто может сказать нет. Источник - ИноСМИ

