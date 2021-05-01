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Гонимые бесами. Какая шелупонь пробилась в РосВласть, - "СП"
15:12 03.05.2021

Новая "пурга" Пескова: Будем с вами говорить "по-пацански", мужики

Скандал с губернатором Коми лишний раз показал, что за публика собралась в нашей власти

Анна Седова
Материал комментируют:
Сергей Нациевский
Сергей Обухов

Оскорбления, мат и угрозы - это не административное правонарушение и не нарушение служебной и профессиональной этики, а вполне приемлемый стиль общения между главами регионов и оппозиционными депутатами. По крайней мере, такой вывод напрашивается после конфликта между губернатором Коми Владимиром Уйбой и депутатом Госсовета республики от КПРФ Олегом Михайловым, и, главное, после комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по этому поводу.

Напомним, что сам конфликт произошел накануне майских праздников. На заседании местного парламента Михайлов раскритиковал не только доклад губернатора, но и выборы 2020 года, к которым депутата не допустили.

Это не понравилось губернатору, который в перерыве заседания подошел к депутату и начал выяснять с ним отношения "по-пацански". Михайлов записал разговор и выложил в сеть, после чего он и стал достоянием общественности.

"Ты кого трусом назвал, конь?" - вопрошает на записи человек с голосом, похожим на губернаторский, а затем предлагает собеседнику "выйти, если он мужик", угрожает его "урыть", причем все в таких выражениях, что знаменитый матерный монолог из американского фильма "Кровь и бетон" стоит в сторонке.

После инцидента пресс-служба губернатора не стала пытаться сгладить происшедшее или извиняться. Вместо этого руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин заявил, что конфликт между Михайловым и Уйбой спровоцировал сам депутат, оскорбив чиновника во время его ежегодного доклада.

Едва ли не более удручающими в этой ситуации стали комментарии Кремля, точнее, Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента не нашел в инциденте ничего возмутительного и недопустимого. По словам Пескова, мы не знаем, что до этого говорил депутат, поэтому такая "жесткая" риторика может быть вполне оправдана. И вообще, разговор проходил непублично, "по-мужски", и неправ в этой ситуации был депутат, который его тайно записал и выложил.

"Это было в коридоре. Ну, не надо депутату просто записывать на магнитофон мужской разговор. Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил", - сказал пресс-секретарь президента.

Конечно, все мы люди, но еще раз подчеркнем, что этот "непубличный разговор двух мужчин" состоялся не между Петей и Васей на шашлыках, а между губернатором области и депутатам парламента в здании этого самого парламента, в перерыве заседания. Видимо, публичней было бы, только если бы Владимир Уйба произнес все то же самое с трибуны.

То, что в Кремле и в госорганах считают такой стиль общения приемлемым, не только демонстрирует не лучший уровень нашего государственного управления, но и напрямую противоречит "Типовому кодексу этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих", который, как ни странно, у нас имеется и выложен на сайте Минтруда.

Согласно этому кодексу, чиновники и госслужащие, среди прочего, обязаны: соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами; избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету госоргана; воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений или реплик.

Нарушение кодекса, между прочим, подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений влечет и применение мер юридической ответственности.

Однако член ЦК КПРФ Сергей Нациевский считает, что губернатор Коми вряд ли столкнется с негативными последствиями после этой истории, хотя и убежден, что общение в таком тоне между политиками неприемлемо.

- Наша власть руководствуется принципом "своим - все, чужим - по закону". Губернатора на выборах поддержала "Единая Россия", до этого тот был назначен президентом на должность врио. Поэтому теперь он может посылать всех оппозиционных депутатов на три буквы, и ему за это ничего не будет.

Вспомните хотя бы историю с депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ Владимиром Бессоновым, который в 2011 году на манифестации взял за руку замначальника ГУВД по Ростовской области, пытавшегося отключить звуковое оборудование. Его обвинили в нападении, сняли неприкосновенность и приговорили к трем годам лишения свободы.

Это говорит о том, что закон у нас не работает. Если начнется судебное разбирательство, уверен, оно ничем не закончится. Правоохранительные органы дадут отписку, прокуратура ничего не найдет, и вся эта история будет забыта, потому что закон работает избирательно.

"СП": - Приемлемы ли вообще такие "мужские разговоры", как выразился Дмитрий Песков, между государственными деятелями? Или в нашей вертикали власти это распространенная практика - решать вопросы таким образом?

- На самом деле такие слова можно воспринимать, как угрозу личности. Просто поменяйте местами действующих лиц и представьте, что депутат от КПРФ "по-мужски поговорил" с губернатором. Что бы тогда было? Стоял бы крик до небес о том, что угрожают губернатору, тут же возбудили бы уголовное дело и так далее. Но в обратную сторону это не работает.

Я глубоко убежден, что существуют законные способы общения между государственными служащими, существует определенная этика. Какие могут быть "мужские разговоры"? Возможно, они и ведутся в каких-то других местах, на улице.

Но герои этой истории находились не на улице. Мы говорим о беседе между государственным деятелем, губернатором, и представителем законодательного собрания региона. Все должно регулироваться строго в рамках общепринятых норм общения, вне зависимости от того, публично это или нет.

Доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что этот случай обнажил серьезные проблемы российского губернаторского корпуса.

- В США когда-то был Уотергейт, а этот скандал я назвал бы Уйбагейтом. Он во всей неприглядности показывает, чего стоят губернаторы-назначенцы, которые избраны в обход легитимных и конкурентных процедур. Напомню, что команда гражданина Уйбы сделала все, чтобы не допустить к выборам конкурентов, прежде всего, Олега Михайлова, одного из самых популярных политиков Коми.

Нынешний конфликт возник, когда КПРФ напомнила о решении Геннадия Зюганова и ЦК КПРФ о том, что губернатор Уйба нелегитимен, так как он избирался вне конкурентных процедур свободных и демократичных выборов. Причем его тогда позиционировали, как "доброго доктора Уйбу". У меня вопрос: "Доктор, где вас научили такой подзаборной лексике? Неужели, в федеральных органах власти?"

"СП": - Дмитрий Песков не осудил поведения губернатора, так как это был "мужской разговор". Можно ли с этим согласиться?

- Вспомните, что Владимир Путин как-то сказал, что Песков часто "несет пургу". Мое отношение к этому высказыванию именно такое. Какой может быть мужской разговор между высшим должностным лицом республики, который имеет в своих руках все репрессивные механизмы, и депутатом оппозиции? У них разные весовые категории. Это как если бы банда дворовых хулиганов приставала к отличнику в подворотне и вызывала на "мужской разговор".

Депутат выступил с критикой, напомнил о делах местной власти. Это что, допустимая реакция на критику? Да еще и в публичном месте, в здании парламента.

Если сегодня власть устами Пескова хочет замотать этот инцидент, думаю, мы не дадим этого сделать. Владимир Уйба должен быть наказан за такие вещи, после всего происшедшего он вообще не должен оставаться губернатором.

"СП": - Насколько распространен такой стиль общения в нашей вертикали власти? Или это все же исключение?

- Владимир Путин во время своего недавнего послания сказал, что губернаторы рисуют картинки вместо того, чтобы как следует разработать проект. Это яркая характеристика поколения "технократов", которых наплодил сам Владимир Владимирович. Они не умеют работать, не в состоянии выстраивать диалог с оппозицией, не могут выигрывать конкурентные выборы. Они умеют только рисовать картинки и "ботать по фене". И когда такие люди приходят к власти, они тут же показывают свое истинное лицо.

Процедура выборов существует не случайно. Либо президент должен назначать губернаторов, и тогда признавать, что это его люди, либо нужно дать право проводить нормальные выборы. То, что мы видим сегодня - это издержки отсутствия конкурентных губернаторских выборов.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620043920
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