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Мир в конце тоннеля: почему оппозиция вернулась в парламент Грузии, - И.Кармазин
15:14 03.05.2021

Мир в конце тоннеля: почему оппозиция вернулась в парламент Грузии
Михаил Саакашвили снова засобирался на родину

Игорь Кармазин

Часть грузинской оппозиции завершила шестимесячный бойкот и вернулась в парламент. Главной причиной политического примирения стала позиция Евросоюза, представители которого подталкивали правящую партию и ее оппонентов к компромиссу. При этом крупнейшее оппозиционное объединение - "Единое нацдвижение" Михаила Саакашвили - продолжает бойкотировать парламент. Сам Саакашвили обещает осенью вернуться на родину. "Известия" разбирались в ситуации.

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Всех запомним

Часть грузинской оппозиции завершила шестимесячный бойкот и вернулась в парламент. К работе в законодательном органе приступили 13 депутатов от партий "Европейская Грузия", "Лело для Грузии", "Гирчи", "Стратегия Строителя" и два "республиканца". Первое заседание с их участием прошло 27 апреля. "Соглашение, которое мы подписали и для реализации которого пришли сюда сегодня, действительно является путем к европейскому будущему Грузии. Мы надеемся, что все пункты соглашения, а также его дух будут соблюдаться властями Грузии", - сказала депутат Саломе Самадашвили.

При этом крупнейшая оппозиционная партия - "Единое нацдвижение" (ЕНД) Михаила Саакашвили - продолжает бойкотировать парламент. Активисты объединения также продолжают протестовать в палаточном городке, установленном у здания парламента. 27 апреля сторонники ЕНД у входа в заксобрание атаковали депутатов. "Предателям", договорившимся с властями, они кричали "Почему вы нас оставили?", "Рабы!", "Всех запомним". Полиции пришлось успокаивать недовольных.

На первом совместном заседании депутаты большинством голосов избрали нового председателя парламента. Им стал представитель правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) Кахабер Кучава. Кроме того, законодатели успели поспорить о политическом кризисе. Представитель ГМ Шалва Папуашвили сказал, что, вернувшись в парламент, оппозиционеры признали поражение. Депутат Георгий Вашадзе в ответ заявил, что власти, подписав соглашение с оппозицией, признали проблемы в стране.

"Грузинская мечта"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает на первом заседании парламента Грузии 10-го созыва, прошедшее в присутствии только депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", 11 декабря 2020 года

Властелин браслетов

Политический кризис в Грузии начался после парламентских выборов, прошедших 31 октября. Тогда правящая партия "Грузинская мечта" победила, получив 90 депутатских мандатов из 150. Второе место занял оппозиционный блок "Сила в единстве", в который входит ЕНД. Всего в парламент прошли семь партий и два блока.

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Оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в фальсификациях и отказались признать итоги голосования. Оппоненты правящей партии вывели своих сторонников на митинги. Кроме того, отказались от депутатских мандатов. При этом протестующие пугали победителей новой революцией. "Готовятся акции протеста. Мирные, но очень жесткие, которые могут трансформироваться в революцию", - говорил председатель ЕНД Ника Мелия.

В середине февраля политический кризис усугубился. Тогда Мелия публично снял электронный браслет, который на него надели в 2019 году после попытки штурма парламента. Кроме того, политик объявил, что отказывается подчиняться "преступным решениям властей", в том числе отказывается платить залог. После этого Тбилисский городской суд санкционировал задержание оппозиционера.

Решение суда сплотило противников "Грузинской мечты". 20 оппозиционных партий подписали заявление о поддержке Мелии и собрались в офисе ЕНД. Для задержания политика полицейским пришлось штурмовать здание. Силовики использовали лестницы и спецтехнику, распылили слезоточивый газ. Следом за этим подал в отставку глава правительства Грузии Георгий Гахария. "Моя непоколебимая позиция состоит в том, что исполнение определенного законным правосудием мероприятия неприемлемо, если за ним стоят здоровье и жизнь наших граждан или возможность политической эскалации в стране", - пояснил он свое решение.

Принуждение к договору

К концу зимы казалось, что политический кризис стал нерешаемым. Но ожесточенная политическая борьба в Грузии не устраивала Евросоюз и США. Те опасались, что нестабильность может привести к власти неожиданных действующих лиц. Кроме того, страны Запада не хотели усиления "непредсказуемого" основателя ЕНД Михаила Саакашвили.

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Еще до нового года под руководством ЕС и США между грузинской властью и оппозицией состоялось четыре раунда переговоров. После нового года диалог продолжился. Контакты, впрочем, долгое время оказывались безуспешными. В начале апреля раздраженный Брюссель пригрозил Тбилиси санкциями и ухудшением отношений. "Европарламент, в частности, призывает к приостановке дальнейших выплат финансовой помощи Грузии", - говорилось в заявлении евродепутатов. Только после этих угроз стороны действительно начали обсуждать возможный компромисс.

В итоге 19 апреля правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция одобрили соглашение, текст которого предложил глава Евросовета Шарль Мишель. Документ предусматривает освобождение совладельца оппозиционного телеканала Георгия Руруа и Ники Мелии, которых оппозиция причислила к политическим заключенным. Власти также обязались провести реформу суда и генеральной прокуратуры. Кроме того, если на предстоящих в октябре текущего года выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43%, то в 2022 году пройдут досрочные парламентские выборы.

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Осенний марафон

Эксперты говорят, что политический кризис преодолен только формально. "Глубинные причины не устранены. С одной стороны, грузинское общество остается расколотым. Активное меньшинство поддерживает ЕНД, пассивное большинство выступает за "Грузинскую мечту". С другой стороны, сохраняется особое положение оппозиции. Страна находится под пристальным вниманием ЕС и США, поэтому власти не могут жестко реагировать на выступления оппонентов, даже если та преступает закон. Оппозиция чувствует безнаказанность и при этом понимает, что к власти прийти ей сложно. В результате постоянно подогревает кризис, чтобы оставаться на плаву... Не удивлюсь, если через некоторое время конфликт в стране вспыхнет с новой силой", - говорит "Известиям" ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Политолог Артур Атаев говорит, что политический кризис поставлен на паузу, но не преодолен. "Осенью в стране пройдут местные выборы. "Грузинская мечта" может получить меньше 43%, тогда на 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Понятно, что оппозиция сейчас будет работать именно на такой сценарий. Экономическая ситуация в Грузии тяжелая, поэтому мы увидим состязание двух популизмов - провластного и оппозиционного. В любом случае возвращение части оппозиции в парламент не гарантирует стране спокойную жизнь", - подчеркивает эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620044040
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