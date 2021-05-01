В Бишкек прибыл новый турецкий посол - Ахмет Садык Доган

20:18 03.05.2021

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев 3 мая принял нового посла Турции в Кыргызстане Ахмета Садык Догана.



Посол вручил министру копии верительных грамот.



Как сообщает пресс-служба МИД, стороны также обсудили перспективы двустороннего стратегического сотрудничества, в том числе взаимодействия в рамках международных организаций.



Доган выразил соболезнования народу Кыргызстана в связи с событиями, произошедшими на кыргызско-таджикской границе 28-29 апреля, повлекшие человеческие жертвы. Он передал пожелания руководства Турции стойкости и сплоченности кыргызскому народу, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



Министр проинформировал турецкую сторону о трагических событиях, произошедших на кыргызско-таджикской границе, а также о деталях достигнутых на высшем и высоком уровнях договоренностях между Кыргызстаном и Таджикистаном. Он отметил работу совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации соответствующих стабилизирующих мер для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса. Вместе с тем глава МИД подчеркнул намерение кыргызской стороны следовать достигнутым между Кыргызстаном и Таджикистаном.



В части вопросов двустороннего сотрудничества Казакбаев, отметив глубокую заинтересованность во всестороннем развитии установленного стратегического сотрудничества с братской Турции, выразил надежду, что аккредитация Ахмета Догана в качестве посла Турции в КР послужит импульсом дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.



В ходе встречи стороны также обсудили вопросы текущей повестки кыргызско-турецкого стратегического сотрудничества, обозначили приоритетные направления эффективного взаимодействия на ближайшую, средне и долгосрочную перспективу.



Посол подтвердил глубокую заинтересованность турецкой стороны и далее развивать активное сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Он отметил решимость Турции оказывать всемерное содействие в дальнейшем социально-экономическом развитии КР, в частности выразил готовность в восстановлении инфраструктуры затронутого конфликтом региона.