Как украсть миллион? Казахстанский буржуй из группы узб-олигархов Шодиевых стал советником кырпреза Жапарова

20:27 03.05.2021

3 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Еще один советник президента Алмаз Ибрагимов. Что о нем известно



Казахстанский предприниматель Алмаз Ибрагимов назначен советником президента Кыргызстана на общественных началах. Садыр Жапаров подписал соответствующее распоряжение.



Что известно о человеке, который теперь будет давать советы главе государства, выяснял журналист 24.kg.



из интернета

Фото из интернета. Новый советник Садыра Жапарова Алмаз Ибрагимов

Алмаз Ибрагимов родился 26 мая 1948 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Он старший сын. Помимо него, отец и мать воспитывали еще двух младших сыновей и сестру.



Семья жила скромно. Ее глава работал на стройке, мать была домохозяйкой. Алмазу пришлось пойти работать с 13 лет. Начинал грузчиком.



После службы в армии (кстати, был командиром танкового взвода) в 1977-м окончил Ташкентский ордена дружбы народов институт народного хозяйства, а в 1999-м - Московский институт современного бизнеса.



Работал слесарем, инженером по снабжению, заместителем инженера в кыргызстанском колхозе "Первое Мая" (1970-1985 годы).



Карьера резко пошла вверх с наступлением 90-х. Судите сами. Из колхоза Алмаз Ибрагимов переезжает в Казахстан и полностью окунается в металлургическую отрасль.



1990-1994 - директор завода "Полимер" в Каскелене Алма-Атинской области;



1994-1995 - первый вице-президент Павлодарского алюминиевого завода;



1995-2001 - первый вице-президент, генеральный директор АО "Павлодарский алюминиевый завод";



2001 - январь 2015-го - президент АО "Алюминий Казахстана";



2005-2015 - президент АО "Казахстанский электролизный завод" в Павлодаре.



В различных справочниках указан солидный список регалий Алмаза Ибрагимова - топ-менеджер, промышленник, доктор коммерции Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России, академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан имени Е.Букетова и Ш.Есенова, почетный профессор Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова.



Алмаз Ибрагимов является давним деловым партнером Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Алиджана Ибрагимова.



Некоторые предполагают, что именно Алиджан Ибрагимов пригласил Алмаза Ибрагимова в Казахстан и сделал своим партнером. Говорили и о том, что они родственники. Однако в открытых источниках этому нет подтверждения.



Алиджан Ибрагимов скончался в начале февраля 2021 года от коронавирусной инфекции. Спустя некоторое время после похорон олигарха, известного как Граф Токмакский, к Садыру Жапарову, только что вступившему официально в должность главы государства, на аудиенцию прибыл экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.



Он пришел на встречу с новым президентом вместе с сыном Алиджана Ибрагимова Шухратом. Пресс-секретарь Садыра Жапарова Галина Байтерек назвала эту встречу "встречей с инвестором".



"Президент в целях привлечения инвестиций будет проводить регулярные встречи. Сегодня состоялась встреча с инвестором из Казахстана Шухратом Ибрагимовым. Вместе с ним пришел и Омурбек Бабанов. Это ознакомительная встреча, где обсуждались перспективы работы", - поясняла журналистам она.



Очевидно, что Алмаз Ибрагимов будет консультировать Садыра Жапарова по вопросам привлечения инвесторов и инвестиций, а также по развитию горнодобывающей отрасли. Последней президент посвятил один из первых своих указов.



Справочно



В сентябре 1995 года под контролем компании Whiteswan, которую патронировал Александр Машкевич, оказался Павлодарский алюминиевый завод, а в апреле 1996-го - Торгайское и Краснооктябрьское бокситовые управления и АО "Керегетас". Все происходило стремительно. 9 марта 1996 года на базе этих предприятий постановлением правительства было создано ОАО "Алюминий Казахстана". Его руководителем стал Алмаз Ибрагимов.



У Алмаза Ибрагимова шесть детей. Четыре сына - Шухрат, Тахир, Рустам, Дастан и две дочери - Тамара и Зарина.