 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.05.2021
20:44  Джо Байден - лжемессия, - Охель Родригес
20:33  Баткенская трагедия. Семьям погибших Кыргызстанцев и пострадавших выплатят компенсации
20:31  Обнародован пофамильный список кыргызстанских потерь - 33 гражданских и 3 военных
20:27  Как украсть миллион? Казахстанский буржуй из группы узб-олигархов Шодиевых стал советником кырпреза Жапарова
20:18  В Бишкек прибыл новый турецкий посол - Ахмет Садык Доган
19:47  Создана "Ассоциация тюрских бизнесменов мира" со штаб-квартирой в Анкаре
15:14  Мир в конце тоннеля: почему оппозиция вернулась в парламент Грузии, - И.Кармазин

15:12  Гонимые бесами. Какая шелупонь пробилась в РосВласть, - "СП"
15:09  Вышел в свет труд С.Демидова "Растения и животные в легендах и верованиях туркмен"
11:12  Почему Обама убил, а не пленил Бен Ладена? - Сеймур Херш (расследование)
11:10  Твиксики. Путин и Байден нужны друг другу, - Оуэн Мэттьюз
11:08  А.Избаиров: Взаимная лояльность. Возможен ли компромисс между исламом и светскостью в Казахстане?
10:14  Какими могут быть планы России в отношении Казахстана? - Т.Толегенов
10:11  Баткенский пограничный инцидент и пример Казахстана, - Т.Сериков
09:41  В Туркменистане вузы начали переводить на хозрасчет. Экзамен за 6 тюбетеек риса?
09:39  Монголия вывела на рынок свою первую криптовалюту - ArdCoin
09:36  Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане, - А.Грозин
09:18  Огонь, граница, май: закономерности приграничных конфликтов Кыргызстана, - А.Мукамбаев
08:31  25 из 35 погибших кыргызов - мирные жители, жертвы одного минометного удара по "Головному" 29/04
08:27  Война между США и Китаем может привести к уничтожению человечества, - В.Скосырев
00:46  Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, - Роберт Вуд
00:11  "Долларовая дипломатия" как попытка установления политической гегемонии США, - П.Густерин
Воскресенье, 02.05.2021
21:10  Не может быть никакой дружбы народов без настоящей веры в Бога и высшее правосудие, - Н.Нуртазина
21:09  У России может появиться "Северный поток-2" на юге?
20:17  Цель встречи Байдена и шефа "Моссад": удар по Ирану, - "МК"
20:15  После обмена мнениями, минами и гранатами. Кыргызстан и Таджикистан подписали "Протокол делимитации и демаркации госграницы"
19:56  Мемуар гейши. Экс-МИД России Козырев написал воспоминания
18:54  "Нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны", - обращение С.Жапарова
18:10  Чигиринский, Авен и Фридман подали в суд на издателя книги "Люди Путина". Они не люди?
12:03  Банкротство горного туризма Кыргызстана. Когда повышение цен на услуги не спасает
12:01  Село Максат после Лейлекской войны (видео)
11:59  На узбблогера Базарова возбудили уголовное дело
09:53  В Киргизии нашли главного виновника войны - это старый басмач Шох Искандаров
09:23  Постоянно меняющийся Китай. Поднебесная в любые времена умеет находить ресурсы для саморазвития, - А.Кива
08:31  Таджикистан хоронит своих погибших в Апрельской водозабор-войне - 10 жертв
08:26  Киргизских пленных таджики били дубинками, - кырминздрав (корешкоед) Бейшеналиев
08:19  Всемирная инфляция, цифровое стойло и кадровый голод хроники смуты: апрель 2021 года, - И.Нагаев
08:11  Президент под прицелом: как готовился госпереворот в Белоруссии, - И.Кармазин
07:53  Киргизия и Таджикистан приступили к отводу войск
Суббота, 01.05.2021
20:51  Умер 56-летний министр молодежи Азербайджана Азад Рагимов
20:23  Мягкая сила и приграничные конфликты в ЦА. Почему нет мира между таджиками и киргизами, - В.Прохватилов
20:09  "Путинисты", "либералы" и "дебилы" нашего мозга, - "СП"
19:13  Ранее с позором уволенный из Нацгвардии за коррупцию Сатыбалдиев назначен 1-м замом СовБеза Киргизии
13:31  В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
13:28  Казнокрадство в мирзиеевском Узбекистане приняло системообразующий характер, - С.Ежков
13:02  Участники митинга в Бишкеке требуют выдать им оружие
12:43  Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в ЦА людей лечат ядовитым отваром и дымом
12:41  Военное - не дело: как конфликт Душанбе и Бишкека влияет на ЕАЭС, - Л.Лежнева
11:40  100 дней правления Джо Байдена: эгоизм в новом обличии, - Handelsblatt
11:28  Министрами ЕЭК трудоустроены главари кыргызских партий - Мамытканов ("Чон казат") и Асанбеков ("Мекен ынтымагы")
11:12  "Большая четверка", или Экономическая разведка против всего мира, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   |   Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Как украсть миллион? Казахстанский буржуй из группы узб-олигархов Шодиевых стал советником кырпреза Жапарова
20:27 03.05.2021

3 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Еще один советник президента Алмаз Ибрагимов. Что о нем известно

Казахстанский предприниматель Алмаз Ибрагимов назначен советником президента Кыргызстана на общественных началах. Садыр Жапаров подписал соответствующее распоряжение.

Что известно о человеке, который теперь будет давать советы главе государства, выяснял журналист 24.kg.

из интернета
Фото из интернета. Новый советник Садыра Жапарова Алмаз Ибрагимов
Алмаз Ибрагимов родился 26 мая 1948 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Он старший сын. Помимо него, отец и мать воспитывали еще двух младших сыновей и сестру.

Семья жила скромно. Ее глава работал на стройке, мать была домохозяйкой. Алмазу пришлось пойти работать с 13 лет. Начинал грузчиком.

После службы в армии (кстати, был командиром танкового взвода) в 1977-м окончил Ташкентский ордена дружбы народов институт народного хозяйства, а в 1999-м - Московский институт современного бизнеса.

Работал слесарем, инженером по снабжению, заместителем инженера в кыргызстанском колхозе "Первое Мая" (1970-1985 годы).

Карьера резко пошла вверх с наступлением 90-х. Судите сами. Из колхоза Алмаз Ибрагимов переезжает в Казахстан и полностью окунается в металлургическую отрасль.

1990-1994 - директор завода "Полимер" в Каскелене Алма-Атинской области;

1994-1995 - первый вице-президент Павлодарского алюминиевого завода;

1995-2001 - первый вице-президент, генеральный директор АО "Павлодарский алюминиевый завод";

2001 - январь 2015-го - президент АО "Алюминий Казахстана";

2005-2015 - президент АО "Казахстанский электролизный завод" в Павлодаре.

В различных справочниках указан солидный список регалий Алмаза Ибрагимова - топ-менеджер, промышленник, доктор коммерции Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России, академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан имени Е.Букетова и Ш.Есенова, почетный профессор Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова.

Алмаз Ибрагимов является давним деловым партнером Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Алиджана Ибрагимова.

Некоторые предполагают, что именно Алиджан Ибрагимов пригласил Алмаза Ибрагимова в Казахстан и сделал своим партнером. Говорили и о том, что они родственники. Однако в открытых источниках этому нет подтверждения.

Алиджан Ибрагимов скончался в начале февраля 2021 года от коронавирусной инфекции. Спустя некоторое время после похорон олигарха, известного как Граф Токмакский, к Садыру Жапарову, только что вступившему официально в должность главы государства, на аудиенцию прибыл экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.

Он пришел на встречу с новым президентом вместе с сыном Алиджана Ибрагимова Шухратом. Пресс-секретарь Садыра Жапарова Галина Байтерек назвала эту встречу "встречей с инвестором".

"Президент в целях привлечения инвестиций будет проводить регулярные встречи. Сегодня состоялась встреча с инвестором из Казахстана Шухратом Ибрагимовым. Вместе с ним пришел и Омурбек Бабанов. Это ознакомительная встреча, где обсуждались перспективы работы", - поясняла журналистам она.

Очевидно, что Алмаз Ибрагимов будет консультировать Садыра Жапарова по вопросам привлечения инвесторов и инвестиций, а также по развитию горнодобывающей отрасли. Последней президент посвятил один из первых своих указов.

Справочно

В сентябре 1995 года под контролем компании Whiteswan, которую патронировал Александр Машкевич, оказался Павлодарский алюминиевый завод, а в апреле 1996-го - Торгайское и Краснооктябрьское бокситовые управления и АО "Керегетас". Все происходило стремительно. 9 марта 1996 года на базе этих предприятий постановлением правительства было создано ОАО "Алюминий Казахстана". Его руководителем стал Алмаз Ибрагимов.

У Алмаза Ибрагимова шесть детей. Четыре сына - Шухрат, Тахир, Рустам, Дастан и две дочери - Тамара и Зарина.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620062820
Новости Казахстана
- Заявление Президента Республики Казахстан по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем единства народа Казахстана
- Запрет на продажу и аренду иностранцам сельхозземель будет установлен законодательно
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года №270
- Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- О ситуации на финансовом рынке в марте 2021 года
- Пандемия воровства
- Роман Скляр дал поручения по вопросам предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров
- В Мажилисе обсудили вопросы сокращения разрыва в качестве образования в городских и сельских школах
- Заработная плата в І квартале 2021 года*
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  