 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обнародован пофамильный список кыргызстанских потерь - 33 гражданских и 3 военных
20:31 03.05.2021

Фамилии 36 погибших на границе - 33 гражданских и 3 военных
Новости 15:11, 03 мая 2021 Просмотров: 6141 Обновлено: 16:16, 03 мая 2021EnglishКыргызча

"Здоровье" (АКИpress) - Министерство здравоохранения и соцразвития озвучило имена 34 погибших в ходе столкновения на границе, из них личность одного кыргызстанца уточняется.

Всего погибли 35 кыргызстанцев, из них гражданские - 32, военные - 3.

Ранее МВД проинформировало, что на участке "Головной" Ак-Сайского айыльного округа Баткенского района после минометного обстрела было обнаружено свыше 25 тел местных жителей (точное количество уточняется). Минометный обстрел был произведен 29 апреля. Они входят в число 35 погибших кыргызстанцев. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.
Жители Баткенской области:

Абидин Турсунбаев, 2016 года рождения, житель села Арка. 29 апреля во время взрыва снаряда Абидин упал в канал. Он скончался в машине скорой помощи.

абидин

Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду. Когда бежали в соседнее село, в 12-летнюю Мадину попали осколки снаряда: в сердце, почки и другие органы. Она осталась там лежать, а мать не смогла подойти к ней, так как все время стреляли. Только примерно через 40 минут они смогли подойти к ней… По дороге в больницу она скончалась, так как потеряла много крови.
мадина

Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.

сайдаров

Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель города Кадамжай. У него было трое детей.

алтынбек

Тынчтыбек Эргешали уулу, 1991 года рождения, житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.

тынтыкбек

Турдубай Саттаров, 1988 года рождения житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.

турдубай

Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель города Баткен. Он скончался на участке "Головной" в результате минометного обстрела.

алижан

Доолатбек Жигиталы уулу, 1998 года рождения, житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.

доолатбек

Акжол Арыпбай уулу (место жительства уточняется), 26 лет. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.

акжол

Мооланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер. Он поехал на границу с целью оказания продовольственной помощи. В ходе перестрелки в него попала пуля, а его машину разгромили. Его похоронили 30 апреля в селе Жаны-Жер.

мооланбек

Мидин Махмадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум. Он отправился в приграничную местность, чтобы встать на защиту кыргызских земель, и погиб.

Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел

Ганиев Жамшит, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак

Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель города Баткен

Чынгыз Тенирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум

Салим Бахтияров, 1961 года рождения, житель села Кызыл-Бел

Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель города Баткен

Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш

Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель города Баткен;

Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол

Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум

Мырзабек Абдурахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум

Султанбек Абдывахап уулу, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол

Омурбек Бахридем уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол

Рашид Усон уулу, 1973 года рождения, житель города Баткен

Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол

Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай

Анамидин Асанов, 1972 года рождения

Пахлаван Ражаматов, 1991 года рождения, житель села Интернационал

Махмутжан Кудайбердиев, 1966 года рождения, житель села Интернационал

Азизбек Бактияров, 1997 года рождения, житель Кара-Суйского района Ошской области

Ражабой Эгамбердиев, 1967 года рождения, житель села Максат.

Военнослужащие:

Кубанычбеков Эсентур, 1991 года рождения. Он отслужил в Баткене только 2 недели и скончался 29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной.

эсентур

Юлдашев Бекзат, 1991 года рождения. Он скончался 29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной.

бекзат юлдашев

Манасбек уулу Нурсултан, 1992 года рождения. Он скончался 29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной.

Источник - АКИpress
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