Обнародован пофамильный список кыргызстанских потерь - 33 гражданских и 3 военных

20:31 03.05.2021

Фамилии 36 погибших на границе - 33 гражданских и 3 военных

Новости 15:11, 03 мая 2021 Просмотров: 6141 Обновлено: 16:16, 03 мая 2021EnglishКыргызча



"Здоровье" (АКИpress) - Министерство здравоохранения и соцразвития озвучило имена 34 погибших в ходе столкновения на границе, из них личность одного кыргызстанца уточняется.



Всего погибли 35 кыргызстанцев, из них гражданские - 32, военные - 3.



Ранее МВД проинформировало, что на участке "Головной" Ак-Сайского айыльного округа Баткенского района после минометного обстрела было обнаружено свыше 25 тел местных жителей (точное количество уточняется). Минометный обстрел был произведен 29 апреля. Они входят в число 35 погибших кыргызстанцев. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.

Жители Баткенской области:



Абидин Турсунбаев, 2016 года рождения, житель села Арка. 29 апреля во время взрыва снаряда Абидин упал в канал. Он скончался в машине скорой помощи.



абидин



Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду. Когда бежали в соседнее село, в 12-летнюю Мадину попали осколки снаряда: в сердце, почки и другие органы. Она осталась там лежать, а мать не смогла подойти к ней, так как все время стреляли. Только примерно через 40 минут они смогли подойти к ней… По дороге в больницу она скончалась, так как потеряла много крови.

мадина



Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.



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Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель города Кадамжай. У него было трое детей.



алтынбек



Тынчтыбек Эргешали уулу, 1991 года рождения, житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.



тынтыкбек



Турдубай Саттаров, 1988 года рождения житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.



турдубай



Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель города Баткен. Он скончался на участке "Головной" в результате минометного обстрела.



алижан



Доолатбек Жигиталы уулу, 1998 года рождения, житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.



доолатбек



Акжол Арыпбай уулу (место жительства уточняется), 26 лет. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.



акжол



Мооланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер. Он поехал на границу с целью оказания продовольственной помощи. В ходе перестрелки в него попала пуля, а его машину разгромили. Его похоронили 30 апреля в селе Жаны-Жер.



мооланбек



Мидин Махмадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум. Он отправился в приграничную местность, чтобы встать на защиту кыргызских земель, и погиб.



Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел



Ганиев Жамшит, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак



Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель города Баткен



Чынгыз Тенирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум



Салим Бахтияров, 1961 года рождения, житель села Кызыл-Бел



Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель города Баткен



Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш



Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель города Баткен;



Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол



Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум



Мырзабек Абдурахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум



Султанбек Абдывахап уулу, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол



Омурбек Бахридем уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол



Рашид Усон уулу, 1973 года рождения, житель города Баткен



Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол



Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай



Анамидин Асанов, 1972 года рождения



Пахлаван Ражаматов, 1991 года рождения, житель села Интернационал



Махмутжан Кудайбердиев, 1966 года рождения, житель села Интернационал



Азизбек Бактияров, 1997 года рождения, житель Кара-Суйского района Ошской области



Ражабой Эгамбердиев, 1967 года рождения, житель села Максат.



Военнослужащие:



Кубанычбеков Эсентур, 1991 года рождения. Он отслужил в Баткене только 2 недели и скончался 29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной.



эсентур



Юлдашев Бекзат, 1991 года рождения. Он скончался 29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной.



бекзат юлдашев



Манасбек уулу Нурсултан, 1992 года рождения. Он скончался 29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной.