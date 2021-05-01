|Обнародован пофамильный список кыргызстанских потерь - 33 гражданских и 3 военных
20:31 03.05.2021
Фамилии 36 погибших на границе - 33 гражданских и 3 военных
Новости 15:11, 03 мая 2021 Просмотров: 6141 Обновлено: 16:16, 03 мая 2021EnglishКыргызча
"Здоровье" (АКИpress) - Министерство здравоохранения и соцразвития озвучило имена 34 погибших в ходе столкновения на границе, из них личность одного кыргызстанца уточняется.
Всего погибли 35 кыргызстанцев, из них гражданские - 32, военные - 3.
Ранее МВД проинформировало, что на участке "Головной" Ак-Сайского айыльного округа Баткенского района после минометного обстрела было обнаружено свыше 25 тел местных жителей (точное количество уточняется). Минометный обстрел был произведен 29 апреля. Они входят в число 35 погибших кыргызстанцев. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.
Жители Баткенской области:
Абидин Турсунбаев, 2016 года рождения, житель села Арка. 29 апреля во время взрыва снаряда Абидин упал в канал. Он скончался в машине скорой помощи.
абидин
Мадина Рахматжанова, 2008 года рождения, жительница села Кулунду. Когда бежали в соседнее село, в 12-летнюю Мадину попали осколки снаряда: в сердце, почки и другие органы. Она осталась там лежать, а мать не смогла подойти к ней, так как все время стреляли. Только примерно через 40 минут они смогли подойти к ней… По дороге в больницу она скончалась, так как потеряла много крови.
мадина
Махамадрасул Сайдаров, 1985 года рождения, житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.
сайдаров
Алтынбек Каработоев, 1982 года рождения, житель города Кадамжай. У него было трое детей.
алтынбек
Тынчтыбек Эргешали уулу, 1991 года рождения, житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.
тынтыкбек
Турдубай Саттаров, 1988 года рождения житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.
турдубай
Алижан Тагайбаев, 1990 года рождения, житель города Баткен. Он скончался на участке "Головной" в результате минометного обстрела.
алижан
Доолатбек Жигиталы уулу, 1998 года рождения, житель села Карабак. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.
доолатбек
Акжол Арыпбай уулу (место жительства уточняется), 26 лет. Он, по предварительным данным, погиб в результате минометного обстрела военнослужащими Таджикистана.
акжол
Мооланбек Тажибаев, 1990 года рождения, житель села Жаны-Жер. Он поехал на границу с целью оказания продовольственной помощи. В ходе перестрелки в него попала пуля, а его машину разгромили. Его похоронили 30 апреля в селе Жаны-Жер.
мооланбек
Мидин Махмадали уулу, 1991 года рождения, житель села Бужум. Он отправился в приграничную местность, чтобы встать на защиту кыргызских земель, и погиб.
Дастан Нурумбаев, 1983 года рождения, житель села Кызыл-Бел
Ганиев Жамшит, 1990 года рождения, житель села Чет-Булак
Уланбек Мусаев, 1991 года рождения, житель города Баткен
Чынгыз Тенирбаев, 1995 года рождения, житель села Бужум
Салим Бахтияров, 1961 года рождения, житель села Кызыл-Бел
Баяман Абдрахманов, 1998 года рождения, житель города Баткен
Сагын Каратаев, 1977 года рождения, житель села Кок-Таш
Суйун Тагаев, 1969 года рождения, житель города Баткен;
Медербек Камчиев, 1995 года рождения, житель села Кызыл-Жол
Жаркынбек Аманов, 1988 года рождения, житель села Бужум
Мырзабек Абдурахманов, 1991 года рождения, житель села Бужум
Султанбек Абдывахап уулу, 2002 года рождения, житель села Кызыл-Жол
Омурбек Бахридем уулу, 2003 года рождения, житель села Кызыл-Жол
Рашид Усон уулу, 1973 года рождения, житель города Баткен
Тойчубек Исманов, 1958 года рождения, житель села Кашка-Жол
Шухратбек Зикиров, 1989 года рождения, житель села Ак-Сай
Анамидин Асанов, 1972 года рождения
Пахлаван Ражаматов, 1991 года рождения, житель села Интернационал
Махмутжан Кудайбердиев, 1966 года рождения, житель села Интернационал
Азизбек Бактияров, 1997 года рождения, житель Кара-Суйского района Ошской области
Ражабой Эгамбердиев, 1967 года рождения, житель села Максат.
Военнослужащие:
Кубанычбеков Эсентур, 1991 года рождения. Он отслужил в Баткене только 2 недели и скончался 29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной.
эсентур
Юлдашев Бекзат, 1991 года рождения. Он скончался 29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной.
бекзат юлдашев
Манасбек уулу Нурсултан, 1992 года рождения. Он скончался 29 апреля в ходе боевых столкновений с таджикской стороной.