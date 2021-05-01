Баткенская трагедия. Семьям погибших Кыргызстанцев и пострадавших выплатят компенсации

20:33 03.05.2021

3 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Семьям погибших и пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе выплатят компенсации. Информацию об этом 24.kg подтвердили в правительстве.



"На данный момент вопрос о размере компенсаций рассматривается. Как только он будет решен, вся информация будет предоставлена общественности", - заверили в кабмине.



Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды "Головной". После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.



В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.



По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.



По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье "Преступление против мира" УК КР.