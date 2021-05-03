Джо Байден - лжемессия, - Охель Родригес

20:44 03.05.2021

Как показывает история, та политика, что Байден объявил в своей речи, проблем Америки не решит. Вызовы, вставшие перед нацией, решит лишь политика, которая ставит во главу угла свободу американцев.

American Thinker (США): Джо Байден - лжемессия

Лжеспаситель Джо Байден



03.05.2021

Охель Родригес (Ojel Rodriguez)

Вавраамических религиях стержневая роль отводится мессии. Мессия - это тот, кто приносит людям спасение и освобождение. Слушая речь президента Джо Байдена, приуроченную к 100-дневному пребыванию в должности, задаешься вопросом, что это было - перечисление достижений и описание законодательной и политической программы его администрации или же мессианская проповедь о спасении и освобождении Америки от "зла", которое преследует нашу страну десятилетиями, особенно при администрации Трампа.



С речью о первых ста днях своего президентства Байден выступил на совместном заседании Конгресса. В ней он заявил народу: "Сегодня я пришел поговорить о кризисе и возможностях. О том, как восстановить страну, возродить нашу демократию и завоевать лучшее будущее для Америки". С этих вступительных слов Байден приступил к восхвалению собственной администрации и ее достижений за последние 100 дней и изложению своей повестки дня в области законотворчества.



Байден подчеркнул успех своей администрации в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, удалось ускорить вакцинацию, раздать домохозяйствам чеки на 1тысяча 400 долларов, снизить уровень заражения среди штатов и восстановить экономику. Байден громогласно возвестил об этих успехах, хотя большинство из них - например, тот же уровень вакцинации - во многом заслуга администрации Трампа.



Особое внимание Байден уделил внутриполитическому законотворчеству своей администрации. Оказалось, что его повестка по сути сводится к гигантским тратам на всякие прогрессивные цели и грядущей миграционной реформе. Байден подчеркнул приоритет плана по инфраструктуре на 2 триллиона долларов и провозгласил план расходов еще на 1,8 триллиона. Последний носит название "Американская семья" и предлагает пособия по уходу за детьми, оплачиваемые семейные отпуска и отпуска по болезни, бесплатное всеобщее дошкольное образование, бесплатный общественный колледж и так далее - а еще призывает Конгресс провести иммиграционную реформу.



В финале своего выступления Байден сказал: "Со светом и надеждой мы собрали новую силу, новую решимость, чтобы выиграть соперничество 21-го века". Эти слова изобличают в Байдене политика с либеральными замашками спасителя - он кажется образчиком прогрессивного мессианства.



Политический мыслитель Кеннет Миноуг (Kenneth Minogue) в своей книге "Либеральный разум" рассуждает о либеральном "спасительстве", подразумевая под ним веру, что человеческий удел можно облегчить. То есть, вообще все страдания в мире можно устранить. Этот "спасительский" подход, несомненно, привлекателен - никто не осудит политика, который обещает решить проблемы общества. В самом деле, успех спасительства подтверждается рейтингами Байдена - пока еще положительными.



Однако Миноуг отмечает, что политики-спасители превращают каждую проблему в страдальчество. В каждой из них фигурирует жертва и угнетатель - а значит, требуется реакция правительства, чтобы положить конец страданиям. Байден, убежденный апологет спасительства, предложил дежурный ответ правительства: тратить деньги налогоплательщиков и вводить новые правила и инструкции.



Таким образом, в своем мессианском стремлении решить проблемы Америки Байден намерен увеличить расходы, невзирая на бремя налогоплательщиков, рост государственного долга и страх инфляции - и призывает к жесткому госрегулированию для достижения прогрессивных целей вроде перемены климата. Проблема в том, что уже в следующем году администрация президента вернется и будет призывать к тому же.



Вот вам опасность политиков-спасителей: они не знают, когда остановиться. Они будут вечно выискивать проблемы, которые надо решать государственным вмешательством - пока не искоренят в Америке страдание. Но процесс это бесконечный, и федеральное правительство будет и впредь наращивать расходы и вмешиваться во все стороны американской жизни, подрывая свободы, благодаря которым Америка сделалась предметом зависти всего мира.

Как показывает история, та политика, что Байден объявил в своей речи, проблем Америки не решит. Просто послушайте выступления прошлых президентов и посмотрите их политику на протяжении 20-го и начала 21-го века - они решают одни и те же проблемы. Вызовы, вставшие перед нацией, решит лишь политика, которая ставит во главу угла свободу американцев.



Страдание - это жизненная реальность, факт, который нельзя устранить, а можно лишь облегчить. Это суровая правда, которую политики-спасители, вроде Джо Байдена отчаянно не желают понимать. Байден не первый и, разумеется, не последний обитатель Белого дома, кто претендует на роль освободителя и спасителя нашей республики. Но ради блага нашей нации мы должны остерегаться этих лжемессий.



Охель Родригес - докторант факультета международных отношений Университета Сент-Эндрюс



Оригинал публикации: Joe Biden: The Fake MessiahОпубликовано 02/05/2021