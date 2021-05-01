В рамках "Российской Федерации" Россия не возродится, - М.Хазин

00:00 04.05.2021

Возрождение требует больших усилий

Пасхальный текст



Михаил Хазин



Сегодня Пасха, праздник, символизирующий Возрождение. Россия и весь православный мир живет в рамках этой логики и без нее невозможно объяснить то, что много раз в истории она восстанавливалась из практически полного небытия. И сегодня главный вопрос – когда начнется это восстановление и возможно ли оно вообще.



Второй вопрос вполне адекватен – дело в том, что современная Российская Федерация – это образование, созданное в рамках западной парадигмы, в которой Возрождение невозможно (хотя католики и протестанты тоже празднуют Пасху). Отметим, что мы уже принимали западную парадигму, в октябре 1917 года. И стоила она нам очень дорого. Коммунистическая модель, введенная в октябре 1917 была плоть от плоти западной (хотя и ее формальным отрицанием в рамках формулы "тезис-антитезис-синтез"), построенной в рамках той же системы прогрессизма, которая сформировалась в Западной Европе XVIII веке вместе с идеями "Красного" глобального проекта.



И в рамках этой системы та катастрофа, которая случилась с нами в Гражданскую войну, с точки зрения западной парадигмы означает смерть. Именно эту смерть на Западе признали и начали уже делить нашу территорию (да и людей тоже). И 20-е годы с НЭПом эту ситуацию только немножко оттянули. И лишь принципиальное изменение парадигмы в конце 20-х (вначале – как совершенно новое прочтение "Красного" проекта с задачей построения социализма в одной отдельно взятой стране) ситуацию начало менять.



Ну а Великая Отечественная война (с возрождением идей Православия) окончательно вернула нас в рамки парадигмы Возрождения. С соответствующими результатами. К сожалению, ненадолго, поскольку верх в элите нашей страны взяли люди, которые вновь вернулись к старой формуле, только не второму его члену, а третьему. Именно синтез капитализма и социализма планировался в рамках идеи конвергенции, абсолютно невозможной с точки зрения ее реализации, что хорошо объясняется в рамках теории глобальных проектов.



Можно много спорить, кто ее нам подсунул, возможна ли была конвергенция, если бы социализм строили на базе западной цивилизации и так далее. Тут пусть рассуждают культурологи и социологи, возможно, если бы ГДР не аннексировали, а произошло бы объединение двух Германий, то можно было бы попробовать. Но история обратного хода не имеет, а немцы – не русские, они возродить ГДР не смогут. Точнее, не смогут сами. С нашей помощью, да, но до этого еще надо дожить.



Так вот, возвращаясь к первой части вопроса, заданного в самом начале этого текста: И хотя полного ответа на этот вопрос нет, частично что-то сказать можно. В частности, что общество наше уже к этому полностью готово, процент людей, которые готовы защищать западную парадигму, в которой мы сегодня живем, не больше 10% от населения (то есть меньше, чем было в 1917 и в 1941 году). Но есть принципиальное отличие: сегодня все институты управления в нашей стране сформированы как раз под западную парадигму. И в них доля людей, которые хотят сохранить эту самую парадигму, существенно выше, чем в обществе в целом.



Нет, это не значит, что все чиновники обязательно западники, многие из них реально хотят что-то хорошее делать. Но модель управления чисто западная и поэтому бороться с ней можно только сильно рискуя. В том числе карьерой и благополучием своей семьи. Я это очень хорошо знаю, но я пошел против этой системы в очень молодом возрасте и, в общем, мог себе такое позволить (хотя на восстановление нормальной жизни ушло почти 20 лет). Большинство чиновников на такой подвиг неспособны, и годы не те, и концептуальной базы нет (меня, все-таки, очень хорошо выучили при социализме).



То, что управленческие институты носят еще советские формы не должно обманывать – внутри они уже абсолютно западные. Напомню, что в конце 90-х – начале 2000-х (время господства "семейных") многие министры, которые приходили на должность, начинали с того, что устанавливали оброк для всех своих подчиненных. С предложением или выплачивать, или уходить. Ну и все, кто мог и умел работать ушли.



Собственно, это очень хорошо видно по развитию финансово-экономического блока в правительстве. Уже 20 лет он существует, "повиснув в воздухе": в стране нет никакой программы действий. И это не случайно – сами институты устроены так, что даже если им написать самую гениальную и даже вполне реализуемую программу действий, в процессе ее адаптации к действующим институтам из нее исчезнет все "разумное, доброе, вечное", А останутся только тезисы о количестве принятых документов, букв в них и масштабы бюджетов "на распил". Для чего, с какой целью и с каким результатом – не будет ни слова.



Понятно, что такая ситуация с точки зрения стратегии является тупиковой. Ну просто совсем. Нет у нее будущего. И выхода тут два: или полный развал (как в 1917 году) и создание чего-то с нуля, или создание новых институтов в параллель старым (чтобы людей оттуда не брать) с последующим их списанием "под ноль". В связи с полной бессмысленностью их существования. В некотором смысле именно так делал Сталин, хотя технически эта процедура была довольно сложной.



Как это можно сделать в нынешних условиях? Ну, например, создать "шапочные" структуры на базе ЕАЭС или в рамках объединения, например, с Белоруссией. С учетом того, что на Западе тоже серьезные проблемы, теоретически это вполне возможно. Есть только одна сложность, людей для этого нет. Вся система подготовки кадров у нас абсолютно западная, причем контролируется она просто откровенными врагами России (один гайдаровский выкормыш Мау чего стоит). Точнее, они хотят Россию западную, а мы – нашу, нам нужна Возрожденная Россия, а не "конвергированная" или, тем более, колонизированная. Нет, как раз тем 10%, которые за Запад, там будет жить хорошо, но вот России и ее патриотам будет не просто плохо, а очень плохо.



В общем, все больше и больше становится понятно, что возрождаться нам придется, но масштаб преобразований при этом будет не меньше, чем в начале 30-х или во второй половине 40-х. Никуда не денешься, Возрождение требует больших усилий.