ВерхСуд Киргизии полностью оправдал экс-вице-премьера таджика Сабирова

07:47 04.05.2021

Верховный суд отменил приговоры в отношении экс-вице-премьера Равшана Сабирова, сообщили 4 мая АКИpress в пресс-службе Верховного суда.



Согласно постановлению от 20 апреля 2021 года, ходатайство адвоката по вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии с заключением прокурора удовлетворено.



Так, постановление Верховного суда от 23 мая 2013 года и приговор Бишкекского городского суда от 7 марта 2013 года в отношении Сабирова были отменены. Уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.



В декабре 2011 года Сабиров был назначен на должность министра социального развития. В июле 2012 года он был задержан по подозрению в вымогательстве взятки.



За день до ареста Сабирова был задержан помощник министра соцразвития, который, по версии ГКНБ, вымогал 20 тыс. долларов за решение вопроса о выдаче одной из иностранных компаний аккредитации на работу в сфере международного усыновления детей в Кыргызстане.



Тогда ГКНБ сообщало, что помощник рассказал, что по указанию своего руководителя дважды получал у представителя иностранной компании денежные средства.



Бишкекский горсуд 7 марта 2013 года признал виновным чиновника по ст.310 ("Взятка-вознаграждение") УК КР (В старой редакции) и приговорил Сабирова к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества с содержанием в колонии строго режима. Верховный суд оставил в силе решение инстанции.



В марте 2014 года освобожден по амнистии. В октябре 2020 года указом экс-президента Сооронбая Жээнбекова назначен вице-премьер-министром, 3 февраля 2021 года освобожден от данной должности.



5 февраля 2021 года назначен советником президента.