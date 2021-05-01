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|ВерхСуд Киргизии полностью оправдал экс-вице-премьера таджика Сабирова
07:47 04.05.2021
Верховный суд отменил приговоры в отношении экс-вице-премьера Равшана Сабирова, сообщили 4 мая АКИpress в пресс-службе Верховного суда.
Согласно постановлению от 20 апреля 2021 года, ходатайство адвоката по вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии с заключением прокурора удовлетворено.
Так, постановление Верховного суда от 23 мая 2013 года и приговор Бишкекского городского суда от 7 марта 2013 года в отношении Сабирова были отменены. Уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.
В декабре 2011 года Сабиров был назначен на должность министра социального развития. В июле 2012 года он был задержан по подозрению в вымогательстве взятки.
За день до ареста Сабирова был задержан помощник министра соцразвития, который, по версии ГКНБ, вымогал 20 тыс. долларов за решение вопроса о выдаче одной из иностранных компаний аккредитации на работу в сфере международного усыновления детей в Кыргызстане.
Тогда ГКНБ сообщало, что помощник рассказал, что по указанию своего руководителя дважды получал у представителя иностранной компании денежные средства.
Бишкекский горсуд 7 марта 2013 года признал виновным чиновника по ст.310 ("Взятка-вознаграждение") УК КР (В старой редакции) и приговорил Сабирова к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества с содержанием в колонии строго режима. Верховный суд оставил в силе решение инстанции.
В марте 2014 года освобожден по амнистии. В октябре 2020 года указом экс-президента Сооронбая Жээнбекова назначен вице-премьер-министром, 3 февраля 2021 года освобожден от данной должности.
5 февраля 2021 года назначен советником президента.