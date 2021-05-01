 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Беспорядки спровоцировал киргизский аким Оразов и его камнеметчики, - ТаджГенпрокуратура
08:32 04.05.2021

Генпрокуратура рассказала о потерях Таджикистана в конфликте с Кыргызстаном

Гражданам Таджикистана и государству причинен огромный материальный ущерб при конфликте на границе с Кыргызстаном, уточнили в Генпрокуратуре
ДУШАНБЕ, 3 мая - Sputnik. Несколько человек погибло в ходе вооруженного столкновения на границе с Кыргызстаном, заявили в Генеральной прокуратуре Таджикистана.
"В результате [...> вооруженного нападения несколько людей были убиты, десятки ранены, сожжено большое количество домов, пограничных пунктов, других сооружений и объектов инфраструктуры", - уточнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что гражданам Таджикистана и государству был причинен огромный материальный ущерб в конфликте на границе с Кыргызстаном.
Ранее ведомство возбудило уголовное дело против военнослужащих соседней республики. Доследственные действия будут идти по статьям 395 "Развязывание или ведение агрессивной войны" и 104 "Убийство двух или более лиц".
Конфликт на таджикско-кыргызской границе
Ситуация на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном обострилась поздно вечером 28 апреля.
Конфликт развернулся на водораспределительном пункте "Головной". Бишкек уверяет, что он является важным стратегическим объектом Кыргызстана. В Душанбе отмечают, что узел построен на таджикской территории.
Согласно данным ГКНБ Таджикистана, граждане Кыргызстана, подстрекаемые председателем Баткенского района Акылбеком Оразовым, оккупировали сооружение и закидали камнями таджикистанцев при установке видеокамер.
Бишкек это заявление опроверг, отметив, что граждане Таджикистана первыми обстреляли соседей из ружей.
К обеду 29 апреля ситуация на границе вышла из-под контроля и переросла в перестрелку между пограничниками республик.
После переговоров на высшем уровне было принято решение о прекращении огня и отводе войск, однако перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая.
В воскресенье, 2 мая, делегации Таджикистана и Кыргызстана подписали совместный протокол по делимитации и демаркации границы. К утру 3 мая стороны отвели всю военную технику и подразделения военнослужащих на места их постоянной дислокации.
Согласно озвученным данным, жертвами стали 16 граждан и ранения получили свыше 110 жителей. По неподтвержденной информации, количество умерших может доходить до 20, а раненых - до 160 человек.
С кыргызской стороны зафиксировано 35 умерших и 183 травмированных.

Источник - tj.sputniknews.ru
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