Участники G7 договорились "денуклеаризировать КНДР". Ким, пальни в них ракетой

08:45 04.05.2021

4 мая 2021,

Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил о том, что в процессе переговоров представителей МИД G7 в Лондоне была достигнута договоренность о соблюдении денуклеаризации в отношении КНДР. Об этом во вторник, 4 мая, сообщает агентство Kyodo.



В материале со ссылкой на японский МИД говорится, что Тосимицу Мотэги и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе лондонских переговоров пришили к соглашению о денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.



Также уточняется, что ранее, в марте, представитель американской стороны уже предоставлял обновленную политику администрации президента США Джо Байдена в отношении Пхеньяна своему японскому коллеге, однако Блинкен решил воздержаться от добавления дополнительных сведений по этому вопросу.



Мотэги также выразил солидарность с Блинкеном в утверждениях, связанных с Китаем, и поддержании стабильности и мира в Тайваньском проливе. В ходе личной встречи представителей американской и японской стороны было подтверждено решительное противостояние любым попыткам Китая изменить статус-кво посредством силового применения в Восточном и Южно-китайском морях.



В свою очередь постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь во вторник, 4 мая, выразил надежду, что США и КНР обойдутся без провокаций и конфронтации в отношении друг друга. Он подчеркнул важность дипломатических усилий, возобновления диалога между странами и поиска решения проблем.