 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мы вас нечаянно перебили... Президент Мексики официально извинился перед народом майя за 500 лет истребления
08:54 04.05.2021

Президент Мексики официально извинился перед народом майя за 500 лет притеснений
Мексиканский лидер отметил, что все коренные народы региона стали жертвами "величайшей жестокости"
Ксения АНУФРИЕВА

Президент Мексики официально извинился перед народом майя за 500 лет притеснений

Мексиканские власти официально извинились перед народом майя за причиненный вред, притеснения и дискриминацию его представителей с начала испанской колонизации Америки. Заявление было сделано в минувший понедельник, 3 мая, во время торжественной церемонии с участием президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его коллеги из Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Слова главы государства цитирует официальный сайт его администрации.

- По этическом императиву правительства и по собственному убеждению мы официально приносим искренние извинения народу майя за ужасные злоупотребления, которые совершали частные лица и власти за 50 лет во время испанской колонизации. Мы приносим извинения за несколько веков колониального владычества и двести лет независимой истории Мексики, - заявил Лопес Обрадор.

Мексиканский лидер отметил, что все коренные народы региона пострадали от колонизаторов и их потомков, став жертвами "величайшей жестокости".

Цивилизация древних майя достигла расцвета в 300-900 годы нашей эры, а во время открытия Америки резко пришла в упадок. Города и поселения этого народа располагались на территории Белиза, Гондураса, Гватемалы, Мексики и Сальвадора. Сейчас на территории Мексике и некоторых стран Центральной Америки проживают, по разным оценкам экспертов, около пяти миллионов представителей народа майя.

Источник - kp.ru
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