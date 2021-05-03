 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганистан стал кладбищем для подрядчиков Пентгона
09:05 04.05.2021

Конец эры военных подрядчиков?
Афганистан, похоже, стал кладбищем для подрядчиков Пентгона - поставщиков продуктов, оснащения и топлива, IT-специалистов, специалистов в строительстве и мастеров "особых услуг"
Келли Бокар Влахос
3 мая 2021

"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

Они сформировали свою собственную теневую армию, около 90 000 человек в стране, на пике своего развития, но их проблематичное господство подходит к концу.

Золотые годы для военных подрядчиков после 11 сентября 2001 года - поставщиков вооруженным силам США продуктов питания и транспорта, топлива, строительных услуг, технического обслуживания, ИТ, не говоря уже о службах безопасности и специалистов по допросам - похоже, подходят к концу.

В связи с (вселяющим надежды) выводом из Афганистана к сентябрю оставшихся 3600 военнослужащих внимание сейчас также обращено на почти 17000 "подрядчиков", оплачиваемых Соединенными Штатами, 6 147 из которых являются американскими гражданами.

"Подрядчики из США уйдут, когда уйдем мы. Это часть запланированного вывода, который происходит прямо сейчас", - сказал на прошлой неделе командующий CENTCOM генерал Кеннет Маккензи в ходе брифинга для журналистов.

Несмотря на прежние сообщения о том, что у правительства есть многочисленные контракты с компаниями, которые выходят далеко за рамки установленного срока, похоже, что напор операций США в Афганистане ослабевает, и вывод войск начался. Даже если на это потребуется время или если Соединенным Штатам удастся сохранить некоторое присутствие в стране после 11 сентября, присутствие частного сектора никогда не будет таким большим, как оно было на пике в 2011 году, когда в Афганистане было более 90 000 "подрядчиков". Иногда, в том числе и сейчас, "контрактников" было даже больше, чем военнослужащих.

Для сравнения: в Ираке и Афганистане насчитывалось 155 000 "подрядчиков" по сравнению с 145 000 военнослужащих в 2011 году. Подрядчики составляли 62 процента всей "рабочей силы". Деньги, выплаченные "подрядчикам", еще более устрашающи: 104 миллиарда долларов за их услуги только в Афганистане с 2002 года - почти 9 миллиардов долларов только за последние пять лет.

Из-за такой высокой зависимости от подрядчиков возникли проблемы. Огромные компании, например, Halliburton , с такими дочерними предприятиями, как KBR, этим воспользовались. Компании не только завышали цены на свои услуги и в первые же дни продаж были уличены в мошенничестве, но, что еще хуже, они шли напролом, чтобы заработать денег побольше. Кто мог забыть хлипкие, неисправные душевые и электрические системы, поражающие электрическим током солдат по всему Ираку? Небезопасную питьевую воду по базам? Испорченную еду?

Кроме того, есть "подрядчики", которые помогали пытать заключенных в тюрьме Абу-Грейб и убивали мирных жителей на площади Нисур. Вооруженные наемники, которые тайно работали с нашим ЦРУ, обучали войска, охраняли сановников.

Многие из них погибли, не будучи упомянутыми в газетах, вернулись домой ранеными и больными, без каких-либо льгот, предоставляемых Пентагоном или министерством по делам ветеранов. На самом деле они были "теневой" армией, масштабным экспериментом, показывающим, как, опираясь на частный сектор, дядя Сэм мог вести войну в нескольких странах дешевле и дольше. Но это оказалось не дешевле, и обошлось не только в долларах - на каждую положительную вещь, которую подрядчики сделали в стране - имеется или школа, или больница или какое-то еще учреждение, которое буквально не устоит после того, как мы уйдем. Афганские силы безопасности, которые не смогут противостоять талибам, мосты и инфраструктура рухнут. Проявленная щедрость оказалась коррумпирующей и коррумпированной.

Halliburton, KBR и Blackwater - это имена из прошлого. Но они получили свое золото, их не волнует "кладбище империй". Другие, такие как Fluor Group, которая оказывает материально-техническую поддержку вооруженным силам, находящимся в настоящее время в Афганистане, еще предстоит увидеть, как бурным дням придет конец, и они это чувствуют.

"График того, чтобы сделать это должным образом, уже слишком плотный, - сказал Дэвид Берто, президент организации Professional Services Council, представляющей 400 государственных подрядчиков, многие из которых работают в Афганистане. - У нас нет лет; у нас есть только месяцы".

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, так ведь?

Автор: Келли Бокар Влахос - Kelley Beaucar Vlahos - старший советник Института Куинси и редактор журнала Responsible Statecraft (Ответственное государственное управление).

Перевод Сергея Духанова.

Публикуется с разрешения издателя.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620108300
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