Дети и зятья Рахмона - что они контролируют и какие посты занимают

09:17 04.05.2021

03.05.2021



У президента Таджикистана Эмомали Рахмона девять детей, многие из них занимают важные государственные посты. Так, старший сын - спикер парламента, ранее он был мэром Душанбе, боролся с коррупцией. Читайте о детях, зятьях и внуках Рахмона в материале Sputnik Кыргызстан.



С конца 1994 года Эмомали Рахмон (ранее Рахмонов) бессменно возглавляет РТ. Причем официально его должность звучит достаточно длинно: основатель мира и национального единства - лидер нации, президент Таджикистана.



Рахмон - многодетный отец: у него семь дочерей и два сына. Двое из его детей занимают очень высокие посты, они построили головокружительную карьеру. С них и начнем.



Вся информация взята из открытых источников, в том числе официальных.



Рустам Эмомали

Старший сын 33-летний Рустам Эмомали начал карьеру на госслужбе в 2006 году. Работал в нескольких ведомствах, в 2012-м стал замглавы Таможенной службы, а через год возглавил ее. Затем был директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. В 2017 году его назначили председателем (мэром) Душанбе. В 2020-м он был избран спикером верхней палаты парламента и до сих пор занимает эту должность.



В 2000-х годах Рустам успел побывать заместителем председателя Союза молодежи РТ. В конце 2009-го по итогам съезда Народно-демократической партии Таджикистана, которую тогда возглавлял его отец, молодой человек был избран в президиум НДПТ. В марте 2010 года стал депутатом Собрания народных депутатов Душанбе.



Старший сын 33-летний Рустам Эмомали начал карьеру на госслужбе в 2006 году

Отметим, что Рустам Эмомали известен любовью к спорту. Как пишут СМИ, он играл за футбольный клуб "Истиклол" на позиции нападающего, был двукратным чемпионом и обладателем кубка и суперкубка страны. Сейчас является президентом Федерации футбола Таджикистана. Несколько лет назад получил звание генерал-майора таможенной службы.



Летом 2009 года Рустам женился на дочери руководителя одного из крупнейших предприятий пищевой промышленности Душанбе. По данным открытых источников, он воспитывает троих детей; младший родился в 2019-м, мальчика назвали Эмомали.



Озода Рахмон

Вторая дочь главы государства 43-летняя Озода Рахмон с 2016 года возглавляет аппарат президента. Ранее работала в посольстве Таджикистана в США, затем была главой консульского управления МИД, а в 2009 году стала заместителем министра иностранных дел. Через пять лет ее назначили первым заместителем главы внешнеполитического ведомства.



В 2015-м Озода была награждена орденом "Шараф" первой степени. Эту награду она получила из рук президента по случаю 24-й годовщины независимости Таджикистана. Орден "Шараф" вручается за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки, культуры и образования, за образцовую государственную и военную службу, активную общественную деятельность. В 2016 году Озода Рахмон была избрана сенатором от Душанбе и возглавила правовой комитет верхней палаты парламента.



Вторая дочь главы государства 43-летняя Озода Рахмон с 2016 года возглавляет аппарат президента

Об остальных детях президента Таджикистана известно не так много, но факты достаточно интересные.



Третья дочь Рухшона Рахмонова работала в посольстве РТ в Великобритании. В 2016 году ее назначили заместителем начальника управления международных организаций МИД. В 2017-м она презентовала свою книгу "Основы дипломатической службы".



Шестая дочь Зарина Рахмон является заместителем председателя правления "Ориенбанка". Как сообщают открытые источники, нынешнюю должность она занимает с 2017 года. Известно, что в 2010-м тогда еще 16-летняя Зарина дебютировала на 1-м канале таджикского телевидения в качестве диктора.



Зятья Рахмона

Озода Рахмон замужем за Джамолиддином Нуралиевым. Несколько лет назад было известно, что супруги воспитывают пятерых детей.



Нуралиев с 2015 года занимает пост первого заместителя председателя Национального банка РТ. Ранее, в 2007–2010, он был заместителем министра финансов, а с 2010-го по 2015 год - первым замминистра.



Супруг Рухшоны Рахмоновой - вице-президент Национального олимпийского комитета РТ Шамсулло Сохибов. Несколько лет назад он стал президентом Национальной ассоциации зимних видов спорта и, как утверждают СМИ, занимается бизнесом.



Внук - талантливый футболист

Сын Рустама Эмомали - Анушервони (также встречается написание Анушервон) - владелец скакунов, которые неоднократно побеждали на скачках. Отметим, что он несовершеннолетний (родители поженились в 2009 году).



Анушервони, как и отец, увлекается футболом. Два года назад о нем писали даже на сайте главы государства. Рахмон принял участие в церемонии открытия футбольного турнира подростковых команд Согдийской области на кубок президента. Особо была отмечена игра Анушервони Рустама, который в этом сообщении неоднократно указан как "талантливый футболист". Внук Эмомали Рахмона тогда забил пять голов.