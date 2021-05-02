"Налоговики и банкиры - большая преграда для нашей экономики", - Шавкат Мирзиеев

10:21 04.05.2021

Президент поручил хокимам областей раз в неделю лично беседовать с руководителями банков и налоговых органов, чтобы давать оценку их деятельности. Шавкат Мирзиеев назвал банкиров и сотрудников налоговых органов "большой преградой для экономики". По его словам, он не разрешает приватизацию банков иностранными инвесторами, чтобы "мы научились сами обслуживать наш народ".

Вчера, 14:46 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 30 апреля на совещании по вопросам развития промышленности в регионах высказался о проблемах и коррупции в банковской сфере.



"Газета.uz" писала, что один из сотрудников Узпромстройбанка был заключен под стражу по обвинению в хищении крупной суммы. Глава государства предложил руководителям каждого банка принять участие в судебном процессе, "чтобы они видели, в чем обвиняется, пусть представят своих детей перед глазами".



"Экономическая ситуация во всем мире очень сложная. Нигде нелегко. У нас свой единственный путь. Есть все условия, чтобы использовать имеющиеся возможности, достигать результатов, справедливо доводя до народа все, что мы добываем честным трудом", - заявил он.



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По словам президента, "актуальная задача по развитию местной промышленности - это тоже компетенция хокимов", так как "здесь есть возможности для множества рабочих мест, заинтересованности и удовлетворения потребностей народа".



"Раз в неделю хокимы областей будут лично беседовать с руководителями банков и налоговых органов. В каждом районе вы должны оценивать работу банкира и налоговика, смотря им в глаза, кем бы они ни были. Все преграды у нас сейчас из-за банкиров и налоговиков. Они - преграда для нашей экономики, большая преграда. Все должны сделать выводы. Народ сможет прокормить нас, но для начала нужно помочь народу встать на ноги", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.



Президент предупредил: "Если не искореним коррупцию на корню, реформы не будут реализованы".



"Сколько капитала мы даем банкам в интересах экономики?! Остались бы банки? Они стали бы банкротами. Желающих из-за рубежа купить наши банки много, но я не разрешаю это делать. Говорю, чтобы мы научились сами обслуживать наш народ. Говорю, чтобы эти налоги остались у нас. Говорю, чтобы наши соотечественники научились этому", - отметил он.



В конце марта "Газета.uz" сообщала, что венгерский ОТP Bank принимает участие в приватизации "Ипотека-банка" в Узбекистане.