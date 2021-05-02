Страх и надежда: как живут индийцы во время "ковидапокалипсиса"

10:45 04.05.2021 В стране регистрируется по 400 тыс. заболевших в сутки



Иван Волосюк



Волна заболеваемости COVID-19, захлестнувшая Индию, вторглась в реальность сотен миллионов людей с бесцеремонностью плуга, распахивающего весеннюю землю. Склонная к громким ярлыкам индийская пресса уже назвала происходящее ковидапокалипсисом. Что же происходит в стране, где ежедневно регистрируют по 400 тысяч заболевших? "Известиям" удалось выяснить подробности из первых рук, побеседовав с жителями Индии.



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"Мы старые студенты СССР..."



"Я - директор агентства переводов. Мы занимаемся техническими и медицинскими документами. Помогаем организовать поставки индийских лекарств в страны СНГ. Мне 60 лет. Я заболел коронавирусом в прошлом году. Очень мучился. Принимал хорошие лекарства и смог выздороветь за 3–4 недели", - рассказал переводчик Сринад Пальваи. В 1980-е он получил образование в Советском Союзе. Оттуда он привез не только блестящее знание русского языка, но и любимую женщину Людмилу, ставшую на долгие годы его спутницей.



Вакцинация в Индии проводится как бесплатно, за счет государства, так и на коммерческой основе. В частных клиниках, где доступна российская вакцина, как выяснилось в беседе с Пальваи, цена на "Спутник V" пока еще кусается.



"У нас уже есть две индийские вакцины, но надеемся, что вакцина из России поможет спасать наших людей. Индия будет рада, если препарат нам продадут подешевле. Миллионы людей страдают, и сейчас не время гнаться за прибылью. В частных клиниках вакцина индийского производства стоит 250 рупий (1 рупия примерно равна 1 рублю. - "Известия"), а цена российской - 750 рупий. Я слышал такую цифру по телевидению. Министры многих штатов обещают закупать вакцину у коммерческих фирм и раздавать бесплатно", - говорит Пальваи.



Несмотря на огромное число жертв, большинство индийцев все же благополучно выздоравливают, что позволяет верить в лучшее.



"Многие наши люди напуганы. Они стоят в очередях за прививкой. Некоторые мои родственники и друзья в других городах скончались из-за нехватки кислорода. А сестра и ее муж успешно вылечились после месяца, проведенного в больнице. Надеемся скоро увидеть здоровую Индию. Мы старые студенты СССР и очень любим Россию и русских друзей".



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"У нас дефицит товаров и цены растут..."



Ранджана Саксена - профессор, заведующая кафедрой славянских и финно-угорских языков Делийского университета. Молодая женщина проживает в городе Гуруграме в 30 км от Нью-Дели, втором по величине в штате Харьяна с населением 900 тыс. человек.



"На этот раз COVID принес нам, индийцам, беспрецедентные разрушения, потери человеческих жизней и боль. Почти каждая семья кого-то потеряла. Мы боимся смотреть в наши телефоны по утрам. Что более болезненно, так это то, что не хватает лекарств и медицинского оборудования. Люди идут на все, чтобы им дали койки в больницах и кислород. Я живу в Национальном столичном регионе и даже не могу представить положение в районах", - сетует профессор.



13 апреля Ранджана вакцинировалась, хотя относилась к идее делать прививку с большой долей скептицизма, но брат, фармаколог из США, переубедил ее.



"Не было никаких побочных эффектов. Правда, я сразу выпила две таблетки от температуры", - говорит Саксена.



А в это время экономика Индии ответила на кризис прыгающими цифрами на ценниках в магазинах и нехваткой товаров.



"У нас дефицит товаров и растущие цены на продукты, Хлеб, овощи и мясные продукты, - все растет", - сетует женщина.



"У нас все открыто..."



В столице страны и окрестных городах принимают активные меры по борьбе с болезнью. Но что происходит в индийской глубинке? Там ситуация куда более тяжелая.



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"Умерла молодая родственница, ей было 27 лет. У нее остался маленький сын. Ему только два года. Как он будет жить? Здесь очень, очень трудно. В больницах нет мест. Много умирают каждый день", - рассказывает Абхинав Кумар Сингий, изучавший русский язык в Университете Джавахарлала Неру. Он живет в маленьком по индийским меркам городе Мунгер (штат Бихар) с населением 250 тыс. человек.



Парадоксально, но в разгар пандемии, в отличие от прошлого года, власти Индии не стали вводить ограничения на передвижение внутри страны. В чем есть свои плюсы и свои минусы.



"В этот раз у нас все открыто. Автобус, поезд, метро. Это все работает. Когда первые случаи коронавируса были, правительство закрыло все. Мы не могли путешествовать. Некоторые рабочие, которые трудились в больших городах, пешком шли домой, проходили по 3 тыс. км. Но сейчас есть районы, где очень и очень многие больны, но там тоже все открыто. Это очень тяжело".



Сингий сетует на неравномерность развития медицинской инфраструктуры в стране, из-за чего многие индийцы остаются без надлежащей помощи.



"У нас маленький, маленький город и маленький, маленький штат. Самые главные города Ченнаи, Дели, Мумбаи. Там есть очень хорошие больницы. Но это очень дорого. В маленьком городе тоже есть и больницы, и школы, и транспорт, но уровень не очень хороший", - говорит он.



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А что делать, если все же заболел? Если есть деньги - проблем нет. Но как быть небогатым гражданам?



"Хорошего врача найти сложно. Но в правительственном учреждении есть материалы, лекарства. Если там нет места и болезнь не тяжелая, они выдают все необходимое. Можно самостоятельно лечиться. Я тоже немного болел, была только температура. Домой получал все лекарства бесплатно", - объясняет Сингий.



Жители провинциальных городов с надеждой ждут, когда программа вакцинация дойдет и до их мест. Многие думают о том, чтобы привиться российским препаратом.



"Среди моих друзей еще никто не вакцинировался, но скоро у нас будет такая возможность. Я бы привился российской вакциной. Верю, что она хорошая. Россия великая страна", - делится планами молодой индиец.



"Мы никуда не ходим..."



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Индийская молодежь в эти дни находится на грани, когда человек еще не потерял оптимизма, но вот-вот может лишиться уверенности в завтрашнем дне.



Ом Шрестх - студент, посвятивший все время профессиональному изучению русского языка. Его родной населенный пункт - Бодх-Гая, штат Бихар, совсем крохотный городок, где не насчитаешь и 50 тыс. жителей. Он подтверждает: поголовная вакцинация в Индии с 1 мая действительно началась.



"В моем городе почти в каждом доме кто-то из членов семьи заболел. Так что буду вакцинироваться завтра или послезавтра. А моя мама сделала это сегодня. Сначала она не хотела, переживала, не знала, останется ли здорова после укола. Я убеждал ее, и она решилась. О "Спутнике" я слышал, что он очень хорошо улучшает иммунитет, если это правда, я приму именно его", - говорит юноша.



Сам Шрестх пока сумел избежать болезни, правда, для этого ему пришлось жить почти по Бродскому, не выходя из комнаты: "Чтобы не заразиться, мы никуда не ходим. Даже на прогулку. Сидим дома и пьем время от времени горячие напитки: чай, целебные отвары".



Отвары с травами и пряностями - часть традиционной индийской медицины. Они стали основой профилактики для многих жителей страны в сочетании с фруктами, богатыми витаминами: лимонами, апельсинами и, конечно, амлой - совершенно неизвестным у нас, но чрезвычайно популярным индийским крыжовником.



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Пока же единственным поводом переступить порог для Ома становятся походы за покупками, которые, кстати, можно совершать только в определенное время суток:



"Здесь магазины открывают только вечером. Они закрыты днем и ночью. Покупать можно не всегда".



И хотя у индийцев есть физическая возможность покинуть свою родину, они не делают этого, говорит Ом: "Люди не будут уезжать. Из-за семей, у всех есть родители, близкие, и поэтому никто не хочет покидать страну".



"Мой отец вынужден жить отдельно от нас"



На переднем крае борьбы с болезнью находятся, как и везде, медики. Им сегодня, когда заболеваемость и смертность показывают ужасающие скачки, приходится особенно тяжело.



"Мой отец медаботник. Сейчас он вынужден жить отдельно от нас из соображений предосторожности. Так продолжается целый год. Он работает днями и ночами", - рассказывает аспирантка Пенджабского университета Прити Кулхари.



Коллеги отца Прити инфицировались COVID 19 - все, кто не успел привиться.



"Большая часть его сотрудников поражена коронавирусом. Они теперь находятся дома на изоляции. А отец трудится, потому что получил две дозы вакцины. Мы все время волнуемся", - говорит девушка. В городке Таранагар, откуда она родом, интернет не очень качественный и связь постоянно обрывается. Ее фразы, лаконичные, как телеграммы, напоминают сообщения с поля боя.



В каком-то смысле вся Индия в эти дни представляет собой огромное поле сражения. И если индийцы победят, победим все мы. Источник - Известия

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