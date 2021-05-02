 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трижды отказали в звании героя. Какие подвиги совершал солдат из Казахстана Александр Несмиянов
10:46 04.05.2021

Трижды отказали в звании героя. Какие подвиги совершал забытый солдат из Казахстана

Почетное звание Героя Советского Союза учредили 16 апреля 1934 года. Это была высшая награда в СССР, которую могли получить лучшие из лучших. Ее присваивали за совершение подвига не только в военное, но и в мирное время. Знаки отличия героям не выдавали, награждая лишь грамотой. Позже стали вручать орден Ленина. А 1 августа 1939 года для героев разработали знак особого отличия – медаль "Герой Советского Союза". Позже она получила название "Золотая Звезда".

Звание можно было получить дважды и даже трижды. За это, помимо грамот и орденов, на родине героев устанавливали их бронзовые бюсты. Трижды звания "Герой Советского Союза" были удостоены лишь три человека – один из первых маршалов Семен Буденный и летчики-асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин. Трижды героем мог стать и боец из Восточного Казахстана Александр Несмиянов - командир 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии 2-й Гвардейской армии. TengriMIX расскажет, за какие подвиги Александра Несмиянова неоднократно представляли к самой высокой награде.

3 ноября 1943 года в боях за Крым 30-летний Александр, невзирая на шквальный огонь противника, первым ринулся в атаку, подняв за собой весь батальон. В метре от него взрывались десятки мин и снарядов. Чудом уцелев, он смог добежать до цели и первым ворвался в Турецкий вал (земляное сооружение, отделяющее Крымский полуостров от материка). Там в рукопашной схватке он один сразился с 20 немцами, 13 из них уничтожил из автомата, остальные бросились бежать. За этот подвиг Несмиянова просили наградить орденом Ленина и присвоить ему звание Героя Советского Союза. Но вместо этого он получил орден Кутузова III степени.

Второй раз к высокому званию героя Александра Несмиянова представили почти через год за подвиг, совершенный в боях возле Армянска (город на севере Крыма).

В районе трех курганов он обошел точку противника и пробрался к нему в тыл. Взяв основной удар на себя, Несмиянов дал возможность сослуживцам прорвать линию укрепления немцев и выбить их из траншеи. В разгар боя были ранены два командира роты, и тогда Александр, ни секунды не раздумывая, взял командование на себя. Он первым бросился на штурм высоты, возвышающейся над всей линией обороны. Ворвавшись туда, в схватке с фашистами был тяжело ранен, но поле боя не покинул и благодаря своему батальону смог добраться до железнодорожной будки. Тогда противник организовал сильнейшую контратаку – пустил против советских солдат 12 танков и целый батальон пехоты. Несмиянов смог отразить три контратаки, при этом уничтожил три средних танка и всю пехоту противника. В этом двухчасовом бою батальон Александра потерял весь офицерский состав. Оставшиеся в живых во главе с Несмияновым добрались до Армянска и захватили восточную окраину города. В этом бою раненый Александр, переползая от бойца к бойцу, вдохновлял их на подвиг и поднимал в бой. Только после того, как атака врага была отражена, а подразделения закрепились на рубежах, Несмиянов отправился в санитарную роту. Но и за этот подвиг Александру Несмиянову высшую награду не вручили, наградив орденом Красного Знамени.

В октябре 1944 года Несмиянова в третий раз представили к званию Героя Советского Союза.

10 октября 1944 года Несмиянов выбил противника из укрепленного района в районе реки Юра (река в Литве) и первым пересек границу Восточной Пруссии. Там он добрался до железнодорожной станции и перерезал пути отхода противнику. Батальон Несмиянова захватил два железнодорожных эшелона и более 300 автомашин с продовольствием. После этого солдаты пошли в разведку, где Несмиянов лично уничтожил более 160 солдат и 28 огневых точек противника. В этот раз звание героя Александр Несмиянов также не получил и был награжден орденом Александра Невского.

Долгое время данные об Александре Несмиянове были засекречены. Их рассекретили по приказу Министерства обороны России только 8 мая 2007 года. Но даже в рассекреченных материалах информации о нем практически нет - только личные данные и наградные листы. Неизвестен и тот факт, почему ему трижды было отказано в звании героя. Однако можно предположить: в то время высшая правительственная награда не полагалась тем, у кого имелись репрессированные родственники, а также потомкам раскулаченных граждан.

Tengrinews.kz напоминает о сборе анкетных данных участников ВОВ в рамках проекта "Победители" . Мы приглашаем каждого казахстанца принять участие в наполнении архива бесценных историй, воспоминаний казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта.

Для этого нужно заполнить анкету на сайте с указанием данных ветерана: Ф. И. О., даты рождения, краткой информации о годах военной службы или в тылу, а также прикрепить его фотографию. Истории принимаются и по "победному" номеру в WhatsApp +7-700-905-1945.

По материалам книги Берика Абдыгалиулы "Забытые герои. Герои Советского Союза".

Источник - Tengrinews.kz
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