Закат Европы вручную: новый наркотик убивает молодежь Финляндии

10:49 04.05.2021

Смертоносный синтетический опиат уже попал в Россию



Иван Петров



В Финляндии зафиксирован значительный рост смертей вследствие употребления нового типа синтетических опиатов. "Известия" выяснили, что представляет собой новый наркотический препарат, уносящий все больше жизней в Скандинавии и Прибалтике, и возможно ли его появление в России.



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Угроза рядом



В финских городах Хельсинки и Турку зарегистрировано как минимум 10 летальных случаев после употребления неизвестных наркотических препаратов. Изначально сообщалось о пяти подобных зарегистрированных смертях в финской столице в апреле.



В конце месяца еще пять мужчин (всем около 20 лет) скончались в частных клиниках Турку. По версии местной полиции, причиной смерти стал новый наркотик, содержащий фентанил, который недавно появился на черном рынке Финляндии.



Несколько дней назад финский фонд A-klinikkasaatio сообщил, что фентанил был обнаружен в таблетках рецептурного противотревожного средства, однако эта информация пока не подтверждена правоохранительными органами страны.



Впрочем, в 2019 году местная таможня уже изымала из оборота поддельные анксиолитики (препараты, назначаемые при повышенной тревожности). В составе таблеток тогда были обнаружены опиаты и синтетические наркотики. Правоохранительные органы Финляндии сообщили тогда, что употребление изъятого препарата могло привести к остановке дыхания и другим тяжелым последствиям для здоровья. Изымались поддельные анксиолитики, содержащие наркотические средства, и в 2016 году.



Одна из распространенных в ЕС марок анксиолитиков давно получила дурную репутацию - эти таблетки часто нелегально приобретают и употребляют наркозависимые. Соединение препарата с алкоголем и другими наркотиками уже приводило к смертельным случаям. Однако новая волна куда опасней прежних единичных трагедий.



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Опасный коктейль



Фентанил, известный большинству законопослушных граждан лишь из новостей, связанных с делом о смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, "отметился" чередой смертей и среди российских наркоманов.



- Оборот фентанила в нашей стране строго ограничен. Он входит в состав медикаментов, которые применяют в качестве обезболивающего в особых случаях, чаще всего при онкологии, - говорит собеседник "Известий" из правоохранительных органов. По его словам, фентанил везут в Европу из азиатских лабораторий.



- Получить это вещество довольно сложно, но можно. Не исключено, что в Финляндии появилась лаборатория по производству этого вещества. В России он раньше встречался крайне редко и в основном в регионах. Это очень опасный прекурсор, не все наркоторговцы заинтересованы в его распространении из-за высокого риска смертности, - говорит наркополицейский. По его оценкам, сейчас маловероятно, что опасный наркотик попадает в Россию, из-за ограничения перемещений через государственную границу, но в обозримой перспективе это может случиться.



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Где это варят



В странах Прибалтики и Восточной Европы фентанил известен как "белый китаец" еще с начала нынешнего столетия. Особенно от запрещенного вещества страдала Эстония - нехватку героина в 2010–2012 годах наркоторговцы компенсировали именно фентанилом. Опасность фентанила такова, что во многих случаях спасти употребивших наркотик не удается даже медикам.



Мощное производство опиоидного анальгетика развернуто в Китае. Руководство КНР в 2018 году пообещало тогдашнему американскому президенту Дональду Трампу прекратить выпуск фентанила, губительно повлиявшего на наркоситуацию в США. Однако обещания остались невыполненными и в 2019-м Трамп распорядился пресекать любые, в том числе легальные, поставки фентанила из Китая. "Я поручаю всем перевозчикам, в том числе FedEx, Amazon, UPS и USPS, отменить все поставки фентанила из Китая. Фентанил убивает сотни тысяч американцев в год", - сказал тогда глава США.



Тем не менее фентаниловая угроза в США никуда не исчезла, о чем сообщили в конце апреля представители американского департамента по борьбе с наркотиками (DEA). Объем изъятого зелья растет год от года. В США фентанил поступает также из Мексики, где размещаются лаборатории по его производству. В 2020 году употребление этого вещества привело к смерти 87,2 тыс. американцев. Фентанил - лидер среди наркотиков по этому показателю, причем фатальность его только за минувший году увеличилась на 60%, говорится в публикации издания Border Report со ссылкой на служащих DEA. Главная опасность вещества - в его нестабильности.



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Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов недавно предупредил, что наркотик может массово прийти и в Россию.



- Угроза для России точно такая же, как и для США. В этом году будет наверняка достигнут успех в производстве высококачественного фентанила с использованием химических прекурсоров из Азии. Фентанил - причина почти половины всех смертей от передозировки.



Сибирь под ударом



В России фентанил все чаще стал фигурировать в полицейских сводках регионов Сибири и Дальнего Востока, расположенных в непосредственной близости со странами Азии. Особенно остро ситуация с фентанилом и другими синтетическими опиатами обстоит в Кемеровской области, где за последние шесть лет наблюдалась самая высокая смертность вследствие употребления опиатов среди регионов Сибири. За последние годы была усилена борьба с синтетикой, оперативное сопровождение по таким делам зачастую осуществляют подразделения ФСБ, и ситуация понемногу начинает выправляться.



В апреле 2021 года в Прокопьевске Кемеровской области была осуждена представительница этнической преступной группировки, распространявшая через закладки наркотики, в состав которых входит фентанил. Ей назначено наказание в виде семи лет и трех месяцев лишения свободы. Ранее в марте 8,5 года колонии получил другой житель Прокопьевска, распространявший запрещенные препараты, в частности фентанил. Наркотики он сбывал по всему Кузбассу.