 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хрен редьки... В узбекском Нурафшане вместо "умного города" будет Business City
11:28 04.05.2021

Вместо концепции "умного города" в Нурафшане реализуют проект строительства Nurafshon business city. Ранее созданная Дирекция реорганизуется в Дирекцию по строительству бизнес-центров в Ташкентской области.

В Нурафшане - административном центре Ташкентской области - будет реализован проект Nurafshon business city. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 28 апреля.

Город Нурафшан (бывший Тойтепа) летом 2017 года стал административным центром Ташкентской области (ранее у региона не было административного центра). Сюда из Ташкента был переведен хокимият области. Тогда же сообщалось о планах сделать Нурафшан первым "умным" городом Узбекистана.

Согласно постановлению правительства от 26 марта 2018 года (на момент публикации ссылка на lex.uz выдает ошибку), для строительства административного центра Ташкентской области было выделено 246,2 га земли, включая 113 га на территории массива Кончи и 133,2 га на территории массива Янги Турмуш.

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Для координации и контроля строительства объектов на территории административного центра было создано ГУП "Дирекция по строительству административного центра Ташкентской области" при хокимияте Нурафшана.

Новым постановлением инвестиционный проект "Строительство административного центра Ташкентской области в городе Нурафшон по концепции „Умный город"" меняется на концепцию Nurafshon business city. Ранее созданная дирекция реорганизуется в Дирекцию по строительству бизнес-центров в Ташкентской области. Все права, обязанности и заключенные договоры переходят новой дирекции.

Дирекция выполняет функции заказчика Nurafshon business city и других деловых и жилых центров, созданных в районах и городах, координирует и контролирует строительство объектов на их территории.

Строительство музеев, "Экспоцентра" для проведения международных конференций и форумов, театра, библиотеки, Дворца творчества молодежи, спортивно-оздоровительных и социальных объектов будет финансироваться за счет республиканского бюджета и дополнительных источников местного бюджета Ташкентской области и других источников, не запрещенных законом. Строительство других объектов - за счет собственных и привлеченных средств инвесторов.

На дирекцию и участников проектов по строительству бизнес-центров - инвесторов, генеральных подрядчиков и организаций-нерезидентов - распространяются те же налоговые и таможенные льготы, установленные постановлением президента от 2 августа 2018 года (ПП-3895).

В ноябре 2018 года Spot сообщал, что сингапурская компания Universal Success Enterprises подписала меморандум, который предусматривал инвестиции на 2,5 млрд долларов в проект "Умного города" в Нурафшане.

В октябре 2020 года "Газета.uz" писала, что Universal Success Enterprises и хокимият Ташкентской области договорились о строительстве "Нурафшон сити". Ожидается, что проект будет реализован в три этапа, а объем инвестиций будет определен по итогам подготовки ТЭО.

В феврале 2020 сообщалось, что из столицы в Нурафшан планируется провести ветку метрополитена.

Согласно данным портала государственных закупок, "Дирекция по строительству административного центра Ташкентской области" подписала только два крупных подряда - строительство административного здания ГУВД Ташкентской области на территории "Смарт Сити" на 9,7 млрд сумов и здания административного суда в Нурафшане на 64 млрд сумов.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620116880
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