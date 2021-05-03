Скучная рутина. Масштабный теракт в афганском Логаре никого не интересует

11:39 04.05.2021

3.05.2021



Россия отказывается реагировать на трагедию в Логаре



Странное поведение Москвы бьет по ее имиджу в Афганистане

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани осудил теракт в Логаре, совершенный талибами



Уже почти трое суток российский МИД не реагирует на крупный теракт в Афганистане, в результате которого погибли и получили ранения свыше 100 человек. Массовое убийство террористом-смертником мирных жителей в восточной афганской провинции Логар в течение первых же суток после трагедии осудили ООН, Евросоюз, США, Великобритания, Франция, Турция. Длительное молчание Москвы не только выглядит, мягко говоря, странным для страны, представители которой не устают подчеркивать свою особую роль в афганском мирном урегулировании, но и, очевидно, работает не на пользу имиджу России в афганском общественном мнении.



Вечером 30 апреля террорист-смертник на набитом взрывчаткой автомобиле атаковал гостевой дом в городе Пули-Алам – административном центре афганской провинции Логар. В результате сильнейшего взрыва, по официальным данным, погибли не менее 21 человека, ранения различной степени тяжести получили более 90 человек. По неофициальной информации, жертв гораздо больше. Все убитые и раненые были обычными гражданами – в гостевом доме на момент атаки смертника находилось много молодых афганцев, которые готовились к сдаче вступительных экзаменов в университет. Ответственность за чудовищный теракт на себя до сих пор никто не взял, но в Афганистане не сомневаются, что его организовали боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ), скорее всего, входящие в "сеть Хаккани" (организация запрещена в РФ) – такого рода акции присущи именно "хакканистам", пользующимся покровительством пакистанских спецслужб.



Одними из первых теракт в Логаре осудили президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и первый вице-президент Амрулла Салех, подчеркнувшие, что, тем самым, "Талибан" в очередной раз показал свою неготовность к мирному урегулированию конфликта. Вслед за ними с осуждением массового убийства людей в Пули-Аламе выступили другие афганские политики, в том числе, находящиеся в оппозиции к президенту страны.



Страшная трагедия на востоке Афганистана в эти дни объединила всю страну – за исключением талибов, которые почти трое суток хранят молчание по поводу логарской резни. Скорее всего, главари талибов и "сети Хаккани" вместе с их пакистанскими покровителями лихорадочно фабрикуют хоть какие-то "доказательства", чтобы снять с "Талибана" ответственность за убийство гражданских лиц в Пули-Аламе и переложить ее, например, на "Исламское государство" (запрещено в РФ). До сих пор именно так пропагандисты талибов и их пакистанские кураторы и поступали: если в ходе теракта, организованного ими, погибали афганские силовики, то ответственность на себя брал "Талибан", если же жертвами оказывались мирные граждане, то теракт списывали на афганский филиал "ИГ" - структуру, также контролируемую "хакканистами" и спецслужбами Пакистана.



В эти трагические дни в Афганистане внимательно следят за международной реакцией на теракт в Логаре. Афганцы видят быстро и четко обозначенную позицию ведущих мировых государств и международных организаций, выразивших солидарность с истекающим кровью афганским народом и осудившими действия террористов – кем бы они ни были. На этом фоне трехдневное молчание российской стороны выглядит для афганцев оскорбительным, тем более, что представители Москвы регулярно заявляют о своем повышенном внимании к событиям в Афганистане, заинтересованности в скорейшем наступлении мира в регионе и о категорическом неприятии каких-либо террористических практик. Наверное, так оно и есть, однако помимо заявлений об особой роли России в деле афганского урегулирования, необходима еще и адекватная реакция Москвы на трагические события вроде теракта 30 апреля. Без этого не заручиться доверием у афганцев, не сформировать позитивного отношения к российской позиции в афганском обществе.



На официальной странице российского внешнеполитического ведомства в период с 30 апреля по 3 мая нашлось место для откликов на самые разные темы, в том числе, на недавнюю встречу "расширенной тройки" по афганскому урегулированию, проходившую в Катаре 30 апреля. Однако о страшном теракте в Афганистане – полное, труднообъяснимое и, похоже, демонстративное молчание.



Конечно, не является секретом наличие среди высокопоставленных чиновников и экспертов МИД РФ "талибофилов" - людей, открыто заигрывающих с "Талибаном" и навязывающих соответствующую линию руководству страны. Однако такие же "талибофилы" есть и в других странах мира, например, в США и Великобритании, что, однако, не мешает официальным представителям этих государств быстро и профессионально публично реагировать на злодеяния, совершаемые боевиками "Талибана" в Афганистане.



Сегодня некоторые наблюдатели в Кабуле полагают, что задержка реакции Москвы на теракт в Логаре связана с отсутствием публичной позиции "Талибана" по тому же вопросу. Дескать, Россия теперь согласовывает свои шаги по Афганистану с талибами и Пакистаном и ожидает, когда "хакканисты" и пакистанские спецслужбы сфабрикуют "доказательства" причастности к логарской трагедии 30 апреля боевиков "Исламского государства". После чего МИД России, якобы, и сделает свое критическое заявление с осуждением уже конкретного виновника – боевиков "халифата".



Так это будет на самом деле или нет – мы скоро увидим. Однако в любом случае российская позиция в афганском общественном мнении сегодня выглядит очевидно проигрышной.