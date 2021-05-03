 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.05.2021
13:37  Мирзиеев раскритиковал процесс подготовки Узбекистана к Олимпиаде в Токио
11:39  Скучная рутина. Масштабный теракт в афганском Логаре никого не интересует
11:28  Хрен редьки... В узбекском Нурафшане вместо "умного города" будет Business City
10:49  Закат Европы вручную: новый наркотик убивает молодежь Финляндии
10:46  Трижды отказали в звании героя. Какие подвиги совершал солдат из Казахстана Александр Несмиянов
10:45  Страх и надежда: как живут индийцы во время "ковидапокалипсиса"
10:21  "Налоговики и банкиры - большая преграда для нашей экономики", - Шавкат Мирзиеев

09:17  Дети и зятья Рахмона - что они контролируют и какие посты занимают
09:05  Афганистан стал кладбищем для подрядчиков Пентгона
08:54  Мы вас нечаянно перебили... Президент Мексики официально извинился перед народом майя за 500 лет истребления
08:45  Участники G7 договорились "денуклеаризировать КНДР". Ким, пальни в них ракетой
08:32  Беспорядки спровоцировал киргизский аким Оразов и его камнеметчики, - ТаджГенпрокуратура
07:47  ВерхСуд Киргизии полностью оправдал экс-вице-премьера таджика Сабирова
00:04  Станет ли Афганистан новой Сирией или Ливией? - Ст.Тарасов
00:03  Спина к спине. Геополитическое будущее России и Китай, - Ю.Тавровский
00:00  В рамках "Российской Федерации" Россия не возродится, - М.Хазин
Понедельник, 03.05.2021
20:44  Джо Байден - лжемессия, - Охель Родригес
20:33  Баткенская трагедия. Семьям погибших Кыргызстанцев и пострадавших выплатят компенсации
20:31  Обнародован пофамильный список кыргызстанских потерь - 33 гражданских и 3 военных
20:27  Как украсть миллион? Казахстанский буржуй из группы узб-олигархов Шодиевых стал советником кырпреза Жапарова
20:18  В Бишкек прибыл новый турецкий посол - Ахмет Садык Доган
19:47  Создана "Ассоциация тюрских бизнесменов мира" со штаб-квартирой в Анкаре
15:14  Мир в конце тоннеля: почему оппозиция вернулась в парламент Грузии, - И.Кармазин
15:12  Гонимые бесами. Какая шелупонь пробилась в РосВласть, - "СП"
15:09  Вышел в свет труд С.Демидова "Растения и животные в легендах и верованиях туркмен"
11:12  Почему Обама убил, а не пленил Бен Ладена? - Сеймур Херш (расследование)
11:10  Твиксики. Путин и Байден нужны друг другу, - Оуэн Мэттьюз
11:08  А.Избаиров: Взаимная лояльность. Возможен ли компромисс между исламом и светскостью в Казахстане?
10:14  Какими могут быть планы России в отношении Казахстана? - Т.Толегенов
10:11  Баткенский пограничный инцидент и пример Казахстана, - Т.Сериков
09:41  В Туркменистане вузы начали переводить на хозрасчет. Экзамен за 6 тюбетеек риса?
09:39  Монголия вывела на рынок свою первую криптовалюту - ArdCoin
09:36  Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане, - А.Грозин
09:18  Огонь, граница, май: закономерности приграничных конфликтов Кыргызстана, - А.Мукамбаев
08:31  25 из 35 погибших кыргызов - мирные жители, жертвы одного минометного удара по "Головному" 29/04
08:27  Война между США и Китаем может привести к уничтожению человечества, - В.Скосырев
00:46  Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, - Роберт Вуд
00:11  "Долларовая дипломатия" как попытка установления политической гегемонии США, - П.Густерин
Воскресенье, 02.05.2021
21:10  Не может быть никакой дружбы народов без настоящей веры в Бога и высшее правосудие, - Н.Нуртазина
21:09  У России может появиться "Северный поток-2" на юге?
20:17  Цель встречи Байдена и шефа "Моссад": удар по Ирану, - "МК"
20:15  После обмена мнениями, минами и гранатами. Кыргызстан и Таджикистан подписали "Протокол делимитации и демаркации госграницы"
19:56  Мемуар гейши. Экс-МИД России Козырев написал воспоминания
18:54  "Нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны", - обращение С.Жапарова
18:10  Чигиринский, Авен и Фридман подали в суд на издателя книги "Люди Путина". Они не люди?
12:03  Банкротство горного туризма Кыргызстана. Когда повышение цен на услуги не спасает
12:01  Село Максат после Лейлекской войны (видео)
11:59  На узбблогера Базарова возбудили уголовное дело
09:53  В Киргизии нашли главного виновника войны - это старый басмач Шох Искандаров
09:23  Постоянно меняющийся Китай. Поднебесная в любые времена умеет находить ресурсы для саморазвития, - А.Кива
08:31  Таджикистан хоронит своих погибших в Апрельской водозабор-войне - 10 жертв
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Скучная рутина. Масштабный теракт в афганском Логаре никого не интересует
11:39 04.05.2021

3.05.2021

Россия отказывается реагировать на трагедию в Логаре

Странное поведение Москвы бьет по ее имиджу в Афганистане
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани осудил теракт в Логаре, совершенный талибами

Уже почти трое суток российский МИД не реагирует на крупный теракт в Афганистане, в результате которого погибли и получили ранения свыше 100 человек. Массовое убийство террористом-смертником мирных жителей в восточной афганской провинции Логар в течение первых же суток после трагедии осудили ООН, Евросоюз, США, Великобритания, Франция, Турция. Длительное молчание Москвы не только выглядит, мягко говоря, странным для страны, представители которой не устают подчеркивать свою особую роль в афганском мирном урегулировании, но и, очевидно, работает не на пользу имиджу России в афганском общественном мнении.

Вечером 30 апреля террорист-смертник на набитом взрывчаткой автомобиле атаковал гостевой дом в городе Пули-Алам – административном центре афганской провинции Логар. В результате сильнейшего взрыва, по официальным данным, погибли не менее 21 человека, ранения различной степени тяжести получили более 90 человек. По неофициальной информации, жертв гораздо больше. Все убитые и раненые были обычными гражданами – в гостевом доме на момент атаки смертника находилось много молодых афганцев, которые готовились к сдаче вступительных экзаменов в университет. Ответственность за чудовищный теракт на себя до сих пор никто не взял, но в Афганистане не сомневаются, что его организовали боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ), скорее всего, входящие в "сеть Хаккани" (организация запрещена в РФ) – такого рода акции присущи именно "хакканистам", пользующимся покровительством пакистанских спецслужб.

Одними из первых теракт в Логаре осудили президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и первый вице-президент Амрулла Салех, подчеркнувшие, что, тем самым, "Талибан" в очередной раз показал свою неготовность к мирному урегулированию конфликта. Вслед за ними с осуждением массового убийства людей в Пули-Аламе выступили другие афганские политики, в том числе, находящиеся в оппозиции к президенту страны.

Страшная трагедия на востоке Афганистана в эти дни объединила всю страну – за исключением талибов, которые почти трое суток хранят молчание по поводу логарской резни. Скорее всего, главари талибов и "сети Хаккани" вместе с их пакистанскими покровителями лихорадочно фабрикуют хоть какие-то "доказательства", чтобы снять с "Талибана" ответственность за убийство гражданских лиц в Пули-Аламе и переложить ее, например, на "Исламское государство" (запрещено в РФ). До сих пор именно так пропагандисты талибов и их пакистанские кураторы и поступали: если в ходе теракта, организованного ими, погибали афганские силовики, то ответственность на себя брал "Талибан", если же жертвами оказывались мирные граждане, то теракт списывали на афганский филиал "ИГ" - структуру, также контролируемую "хакканистами" и спецслужбами Пакистана.

В эти трагические дни в Афганистане внимательно следят за международной реакцией на теракт в Логаре. Афганцы видят быстро и четко обозначенную позицию ведущих мировых государств и международных организаций, выразивших солидарность с истекающим кровью афганским народом и осудившими действия террористов – кем бы они ни были. На этом фоне трехдневное молчание российской стороны выглядит для афганцев оскорбительным, тем более, что представители Москвы регулярно заявляют о своем повышенном внимании к событиям в Афганистане, заинтересованности в скорейшем наступлении мира в регионе и о категорическом неприятии каких-либо террористических практик. Наверное, так оно и есть, однако помимо заявлений об особой роли России в деле афганского урегулирования, необходима еще и адекватная реакция Москвы на трагические события вроде теракта 30 апреля. Без этого не заручиться доверием у афганцев, не сформировать позитивного отношения к российской позиции в афганском обществе.

На официальной странице российского внешнеполитического ведомства в период с 30 апреля по 3 мая нашлось место для откликов на самые разные темы, в том числе, на недавнюю встречу "расширенной тройки" по афганскому урегулированию, проходившую в Катаре 30 апреля. Однако о страшном теракте в Афганистане – полное, труднообъяснимое и, похоже, демонстративное молчание.

Конечно, не является секретом наличие среди высокопоставленных чиновников и экспертов МИД РФ "талибофилов" - людей, открыто заигрывающих с "Талибаном" и навязывающих соответствующую линию руководству страны. Однако такие же "талибофилы" есть и в других странах мира, например, в США и Великобритании, что, однако, не мешает официальным представителям этих государств быстро и профессионально публично реагировать на злодеяния, совершаемые боевиками "Талибана" в Афганистане.

Сегодня некоторые наблюдатели в Кабуле полагают, что задержка реакции Москвы на теракт в Логаре связана с отсутствием публичной позиции "Талибана" по тому же вопросу. Дескать, Россия теперь согласовывает свои шаги по Афганистану с талибами и Пакистаном и ожидает, когда "хакканисты" и пакистанские спецслужбы сфабрикуют "доказательства" причастности к логарской трагедии 30 апреля боевиков "Исламского государства". После чего МИД России, якобы, и сделает свое критическое заявление с осуждением уже конкретного виновника – боевиков "халифата".

Так это будет на самом деле или нет – мы скоро увидим. Однако в любом случае российская позиция в афганском общественном мнении сегодня выглядит очевидно проигрышной.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620117540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – уточнение республиканского бюджета
- ЕАЭС переходит к фазе постпандемического восстановления - А. Мамин
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №264
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №265
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №276
- МОН инициированы поправки, исключающие возможность приватизации госвузов
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
- О создании Комитета по надзору
- "Сто тысяч мильонов" версий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  