Мирзиеев раскритиковал процесс подготовки Узбекистана к Олимпиаде в Токио

13:37 04.05.2021

Всего республика рассчитывает отправить в Токио не менее 70 атлетов и добиться результатов не хуже, чем в Рио.



Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о ходе подготовки к летней Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

Власти создали широкие условия для подготовки узбекских спортсменам к предстоящим Играм: привлечены высококвалифицированные специалисты, организованы сотни учебно-тренировочных сборов.



На данный момент, узбекские спортсмены уже получили 41 олимпийскую и 16 паралимпийских лицензий.

Между тем глава государства подверг критике состояние подготовки страны к предстоящим Играм. Оно признано неудовлетворительным.

"Подчеркнута необходимость поддержки спортсменов и их команд для увеличения числа путевок по итогам отборочных турниров в мае-июле. Даны указания по усилению обслуживания спортсменов и их всестороннему стимулированию", - сообщили в пресс-службе президента.



Мирзиеев поставил задачу усовершенствовать деятельность федераций, а также вместе со спортивными менеджерами разработать отдельные для каждого вида спорта программы по улучшению физической, медицинской и психологической подготовки олимпийцев.