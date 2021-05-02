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|Мирзиеев раскритиковал процесс подготовки Узбекистана к Олимпиаде в Токио
13:37 04.05.2021
Всего республика рассчитывает отправить в Токио не менее 70 атлетов и добиться результатов не хуже, чем в Рио.
Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о ходе подготовки к летней Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.
Власти создали широкие условия для подготовки узбекских спортсменам к предстоящим Играм: привлечены высококвалифицированные специалисты, организованы сотни учебно-тренировочных сборов.
На данный момент, узбекские спортсмены уже получили 41 олимпийскую и 16 паралимпийских лицензий.
Между тем глава государства подверг критике состояние подготовки страны к предстоящим Играм. Оно признано неудовлетворительным.
"Подчеркнута необходимость поддержки спортсменов и их команд для увеличения числа путевок по итогам отборочных турниров в мае-июле. Даны указания по усилению обслуживания спортсменов и их всестороннему стимулированию", - сообщили в пресс-службе президента.
Мирзиеев поставил задачу усовершенствовать деятельность федераций, а также вместе со спортивными менеджерами разработать отдельные для каждого вида спорта программы по улучшению физической, медицинской и психологической подготовки олимпийцев.