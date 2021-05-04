Лаборатория P4 в Ухане возвращается в центр полемики о происхождении Covid-19, - Le Figaro

16:21 04.05.2021

4 мая 2021 г.

Изабель Лассер | Le Figaro



"(...) Гипотеза аварии в лаборатории - давно отвергнутая ВОЗ, считавшей ее "крайне маловероятной", приглушенная китайскими властями, пытавшимися переписать историю пандемии, убранная со стола и даже дискредитированная тем, что ее защищала администрация Трампа- вновь всплыла на поверхность. Франция имеет к этому непосредственное отношение, поскольку именно она экспортировала в Ухань лабораторию высшего уровня биологической безопасности P4, предназначенную для изучения наиболее опасных патогенных вирусов. Эта жемчужина французских технологий обычно предназначалась для друзей", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.



"С самого начала довольно чувствительное сотрудничество с китайскими властями создавало напряженность во Франции. В 2004 году президент Франции Жак Ширак и президент Китая Ху Цзиньтао приняли решение о сотрудничестве, направленном на борьбу с возникающими инфекционными заболеваниями. Годом ранее Китай сильно пострадал от тяжелого острого респираторного синдрома - атипичной пневмонии. "Некоторые считали необходимым помочь китайцам в работе с этими новыми вирусами. И позволить им делать это в серьезных условиях. С применением французского ноу-хау", - сказал один дипломатический источник, который в то время следил за этим делом. Но во Франции этот проект не вызвал единодушного одобрения", - говорится в статье.



"(...) Противники сотрудничества опасались, что лаборатория P4, дающая возможность исследовать самые опасные вирусы, такие как Эбола, однажды превратится в биологический арсенал. Они утверждали, что в отличие от ядерных или химических объектов, этот тип высокочувствительного санитарного оборудования не подлежит международному контролю, некоторые эксперты сравнивали это с "бактериологической атомной бомбой", - передает автор статьи. (...) "Многие из нас не хотели поставлять такие секретные технологии стране, которая не является союзником, репрессивному и непрозрачному режиму, который борется против наших интересов", - сказал один из стратегических игроков того времени.



"Политики выступили в пользу проекта вопреки советам специалистов. Работа была завершена в январе 2015 года, а начало работы лаборатории в январе 2018 года совпало с первым государственным визитом Эммануэля Макрона в Пекин", - пишет Le Figaro.



"(...) Мало-помалу лаборатория полностью вышла из-под контроля французских ученых, которые, согласно "контракту", заключенному между Парижем и Пекином, должны были контролировать работу китайских исследователей в Ухане. Пятьдесят французских исследователей, которые должны были работать в лаборатории P4 в течение пяти лет, никогда туда не выезжали. Разочарованный тем, что франко-китайское сотрудничество не материализовалось, предприниматель в области фармацевтической промышленности Ален Мерье покинул пост председателя двусторонней комиссии в 2015 году. А в 2018 году члены посольства США в Пекине после посещения лаборатории в Ухане предупредили свою администрацию о недостаточных мерах безопасности", - напоминает журналистка.



"Китайские СМИ также сообщали, что до начала пандемии исследователи после экспериментов сбрасывали лабораторные материалы в канализацию. Они также утверждали, что исследователи, стремясь свести концы с концами, продавали на рынках Уханя лабораторных животных, прошедших эксперименты. (...) Разведка США серьезно относится к возможности утечки вируса из лаборатории P4", - указывает автор публикации.



"Бывший заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер возобновил дебаты в феврале, заявив, что китайские военные проводили в лаборатории P4 в Ухане с 2017 года секретные эксперименты на животных и что несколько ученых из Уханьского института вирусологии заболели осенью 2019 года, еще до вспышки пандемии в городе. И даже глава ВОЗ, известный своим благодушным отношением к китайским властям, под давлением ученых вынужден был призвать к продолжению расследования. Если когда-нибудь докажут, что Covid-19 ускользнул из лаборатории P4, во Франции наверняка возобновятся дебаты", - резюмирует Изабель Лассер.



Источник: Le Figaro