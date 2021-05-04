 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.05.2021
18:28  Айжан Чыныбаеву увольняют из вице-мэрш Бишкека. Как ЧСИР?
17:56  В Узбекистане стартует акция памяти "Георгиевская ленточка"
17:51  Узбекский боксер Бектемир Меликузиев дисквалифицирован на 4 года из-за допинга
17:09  В Узбекистане вновь выставили на продажу самый крупный Ферганский НПЗ
17:01  Израиль проигрывает иранскую партию, - С.Тарасов
16:48  Русские жены турок готовят в Анталии "Крымнаш", - "СП"
16:21  Лаборатория P4 в Ухане возвращается в центр полемики о происхождении Covid-19, - Le Figaro

13:37  Мирзиеев раскритиковал процесс подготовки Узбекистана к Олимпиаде в Токио
11:39  Скучная рутина. Масштабный теракт в афганском Логаре никого не интересует
11:28  Хрен редьки... В узбекском Нурафшане вместо "умного города" будет Business City
10:49  Закат Европы вручную: новый наркотик убивает молодежь Финляндии
10:46  Трижды отказали в звании героя. Какие подвиги совершал солдат из Казахстана Александр Несмиянов
10:45  Страх и надежда: как живут индийцы во время "ковидапокалипсиса"
10:21  "Налоговики и банкиры - большая преграда для нашей экономики", - Шавкат Мирзиеев
09:17  Дети и зятья Рахмона - что они контролируют и какие посты занимают
09:05  Афганистан стал кладбищем для подрядчиков Пентгона
08:54  Мы вас нечаянно перебили... Президент Мексики официально извинился перед народом майя за 500 лет истребления
08:45  Участники G7 договорились "денуклеаризировать КНДР". Ким, пальни в них ракетой
08:32  Беспорядки спровоцировал киргизский аким Оразов и его камнеметчики, - ТаджГенпрокуратура
07:47  ВерхСуд Киргизии полностью оправдал экс-вице-премьера таджика Сабирова
00:04  Станет ли Афганистан новой Сирией или Ливией? - Ст.Тарасов
00:03  Спина к спине. Геополитическое будущее России и Китай, - Ю.Тавровский
00:00  В рамках "Российской Федерации" Россия не возродится, - М.Хазин
Понедельник, 03.05.2021
20:44  Джо Байден - лжемессия, - Охель Родригес
20:33  Баткенская трагедия. Семьям погибших Кыргызстанцев и пострадавших выплатят компенсации
20:31  Обнародован пофамильный список кыргызстанских потерь - 33 гражданских и 3 военных
20:27  Как украсть миллион? Казахстанский буржуй из группы узб-олигархов Шодиевых стал советником кырпреза Жапарова
20:18  В Бишкек прибыл новый турецкий посол - Ахмет Садык Доган
19:47  Создана "Ассоциация тюрских бизнесменов мира" со штаб-квартирой в Анкаре
15:14  Мир в конце тоннеля: почему оппозиция вернулась в парламент Грузии, - И.Кармазин
15:12  Гонимые бесами. Какая шелупонь пробилась в РосВласть, - "СП"
15:09  Вышел в свет труд С.Демидова "Растения и животные в легендах и верованиях туркмен"
11:12  Почему Обама убил, а не пленил Бен Ладена? - Сеймур Херш (расследование)
11:10  Твиксики. Путин и Байден нужны друг другу, - Оуэн Мэттьюз
11:08  А.Избаиров: Взаимная лояльность. Возможен ли компромисс между исламом и светскостью в Казахстане?
10:14  Какими могут быть планы России в отношении Казахстана? - Т.Толегенов
10:11  Баткенский пограничный инцидент и пример Казахстана, - Т.Сериков
09:41  В Туркменистане вузы начали переводить на хозрасчет. Экзамен за 6 тюбетеек риса?
09:39  Монголия вывела на рынок свою первую криптовалюту - ArdCoin
09:36  Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане, - А.Грозин
09:18  Огонь, граница, май: закономерности приграничных конфликтов Кыргызстана, - А.Мукамбаев
08:31  25 из 35 погибших кыргызов - мирные жители, жертвы одного минометного удара по "Головному" 29/04
08:27  Война между США и Китаем может привести к уничтожению человечества, - В.Скосырев
00:46  Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, - Роберт Вуд
00:11  "Долларовая дипломатия" как попытка установления политической гегемонии США, - П.Густерин
Воскресенье, 02.05.2021
21:10  Не может быть никакой дружбы народов без настоящей веры в Бога и высшее правосудие, - Н.Нуртазина
21:09  У России может появиться "Северный поток-2" на юге?
20:17  Цель встречи Байдена и шефа "Моссад": удар по Ирану, - "МК"
20:15  После обмена мнениями, минами и гранатами. Кыргызстан и Таджикистан подписали "Протокол делимитации и демаркации госграницы"
19:56  Мемуар гейши. Экс-МИД России Козырев написал воспоминания
18:54  "Нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны", - обращение С.Жапарова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Лаборатория P4 в Ухане возвращается в центр полемики о происхождении Covid-19, - Le Figaro
16:21 04.05.2021

4 мая 2021 г.
Изабель Лассер | Le Figaro

"(...) Гипотеза аварии в лаборатории - давно отвергнутая ВОЗ, считавшей ее "крайне маловероятной", приглушенная китайскими властями, пытавшимися переписать историю пандемии, убранная со стола и даже дискредитированная тем, что ее защищала администрация Трампа- вновь всплыла на поверхность. Франция имеет к этому непосредственное отношение, поскольку именно она экспортировала в Ухань лабораторию высшего уровня биологической безопасности P4, предназначенную для изучения наиболее опасных патогенных вирусов. Эта жемчужина французских технологий обычно предназначалась для друзей", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"С самого начала довольно чувствительное сотрудничество с китайскими властями создавало напряженность во Франции. В 2004 году президент Франции Жак Ширак и президент Китая Ху Цзиньтао приняли решение о сотрудничестве, направленном на борьбу с возникающими инфекционными заболеваниями. Годом ранее Китай сильно пострадал от тяжелого острого респираторного синдрома - атипичной пневмонии. "Некоторые считали необходимым помочь китайцам в работе с этими новыми вирусами. И позволить им делать это в серьезных условиях. С применением французского ноу-хау", - сказал один дипломатический источник, который в то время следил за этим делом. Но во Франции этот проект не вызвал единодушного одобрения", - говорится в статье.

"(...) Противники сотрудничества опасались, что лаборатория P4, дающая возможность исследовать самые опасные вирусы, такие как Эбола, однажды превратится в биологический арсенал. Они утверждали, что в отличие от ядерных или химических объектов, этот тип высокочувствительного санитарного оборудования не подлежит международному контролю, некоторые эксперты сравнивали это с "бактериологической атомной бомбой", - передает автор статьи. (...) "Многие из нас не хотели поставлять такие секретные технологии стране, которая не является союзником, репрессивному и непрозрачному режиму, который борется против наших интересов", - сказал один из стратегических игроков того времени.

"Политики выступили в пользу проекта вопреки советам специалистов. Работа была завершена в январе 2015 года, а начало работы лаборатории в январе 2018 года совпало с первым государственным визитом Эммануэля Макрона в Пекин", - пишет Le Figaro.

"(...) Мало-помалу лаборатория полностью вышла из-под контроля французских ученых, которые, согласно "контракту", заключенному между Парижем и Пекином, должны были контролировать работу китайских исследователей в Ухане. Пятьдесят французских исследователей, которые должны были работать в лаборатории P4 в течение пяти лет, никогда туда не выезжали. Разочарованный тем, что франко-китайское сотрудничество не материализовалось, предприниматель в области фармацевтической промышленности Ален Мерье покинул пост председателя двусторонней комиссии в 2015 году. А в 2018 году члены посольства США в Пекине после посещения лаборатории в Ухане предупредили свою администрацию о недостаточных мерах безопасности", - напоминает журналистка.

"Китайские СМИ также сообщали, что до начала пандемии исследователи после экспериментов сбрасывали лабораторные материалы в канализацию. Они также утверждали, что исследователи, стремясь свести концы с концами, продавали на рынках Уханя лабораторных животных, прошедших эксперименты. (...) Разведка США серьезно относится к возможности утечки вируса из лаборатории P4", - указывает автор публикации.

"Бывший заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер возобновил дебаты в феврале, заявив, что китайские военные проводили в лаборатории P4 в Ухане с 2017 года секретные эксперименты на животных и что несколько ученых из Уханьского института вирусологии заболели осенью 2019 года, еще до вспышки пандемии в городе. И даже глава ВОЗ, известный своим благодушным отношением к китайским властям, под давлением ученых вынужден был призвать к продолжению расследования. Если когда-нибудь докажут, что Covid-19 ускользнул из лаборатории P4, во Франции наверняка возобновятся дебаты", - резюмирует Изабель Лассер.

Источник: Le Figaro

Источник - иноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620134460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – уточнение республиканского бюджета
- ЕАЭС переходит к фазе постпандемического восстановления - А. Мамин
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №264
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №265
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №276
- МОН инициированы поправки, исключающие возможность приватизации госвузов
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
- О создании Комитета по надзору
- "Сто тысяч мильонов" версий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  