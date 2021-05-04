Русские жены турок готовят в Анталии "Крымнаш", - "СП"

16:48 04.05.2021 Постоянно живущие в Турции россиянки становятся политической силой в тылу Эрдогана



Сергей Аксенов

Русские жены турок готовят в Анталии "Крымнаш"



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Ольга Бозкурт Федор Бирюков



Россиянки, живущие в турецкой провинции Анталия, задумались о своих политических правах. Примером для подражания, моделью они выбрали воссоединение Крыма с Россией. Об этом с тревогой пишет турецкая и украинская пресса.



В беседах в социальных сетях россиянки пожаловались на ограничение авиасообщения с Турцией из-за эпидемии коронавируса, что привело к падению трафика туристов (введено по инициативе Москвы). Очевидно, это ударило по интересам тех, кто трудится в отрасли. Выход был найден неожиданный.



"Боже, какие сложности! Пора в Турции референдум провести, как в Крыму", - написала пользователь Сети Ира Кутан. "И забрать Анталию себе" - ответила ей Инна Тройнина. "Да зачем только Анталию? Всю Турцию! Нас тут уже много… проголосуем правильно!" - отреагировала Ира Кутан.



Планы россиянок не остались незамеченными бдительными украинцами, которые "сигнализировали" в турецкую киберполицию. "Мы поддерживаем территориальную целостность Турции. Мы не позволим сепаратизму распространиться повсюду, как в "Русском мире", - написали они в группе "Українці в Туреччині" в Facebook.



Их позиция выглядит логично, ведь Эрдоган несмотря на сближение с Владимиром Путиным поддерживает Киев, отказываясь признавать Крым российским (считая его турецким), и даже продает Украине беспилотники "Байрактар", с помощью которых убивают русских на Донбассе. К тому же донесение на русских в полицию (гестапо) - в русле исторической традиции бандеровцев.



Обращение украинцев в полицию охладило пыл россиянок. Они заявили, что "Крымнаш" в Анталии - это шутка и опубликовали извинения, в том числе на украинском и турецком языках. "Осталось дождаться, оценит ли российское чувство юмора турецкая киберполиция", - позлорадствовали украинские СМИ.



В медиа предложение устроить в Анталии "Крымнаш" называют "дерзким" и "нелепым". Между тем известно, что в Турции, особенно в некоторых ее туристических кластерах, постоянно проживает множество россиян. Осознание ими своих политических интересов выглядит естественным процессом и в дальнейшем будет только усиливаться.



Русский фактор в Турции мог бы использовать Кремль. Военно-политическая связка Киева и Анкары не оставляет Москве выбора. Тем более в Турции живет огромная крымско-татарская диаспора, оспаривающая российскую принадлежность полуострова. Множество энергичных соотечественников "в тылу" у Эрдогана - это политический аргумент.



О том, как живут в Турции россияне в условиях карантина, "СП" рассказала Ольга Бозкурт из Стамбула.



- Больше всего русских и русскоязычных в курортных Анталии, Аланье. Их там фактически половина населения. Большинство женщин, конечно же. Потому что в основном это те, кто вышел замуж за турок. Хотя есть и те, кто переехал в Турцию на постоянное жительство семьей - муж, жена и дети. Но их по сравнению с одиночками немного.



Помимо Антальи русских можно встретить и в Стамбуле, и в Измире, и в Фетхие. В Фетхие я сама жила некоторое время. Там есть русские не только из стран бывшего СССР, но и, например, из Америки. Кстати, здесь много девушек с Украины. Не знаю, с чем это связано. Может, потому что жизнь на Украине победнее? Из России тоже приезжают в основном из небогатой провинции. Из Москвы и Петербурга почти никого нет.



"СП": - Прямо русская республика. Чем они все занимаются?



- Большинство, хотя и замужем, работают. Но есть и девочки, которые просто приехали, устроились работать в турбизнес: в гостиницах аниматорами, на ресепшн, гидами, а потом так и остались, оформили рабочую визу, купили квартиры. Они здесь подешевле, чем в России. Вид на жительство можно оформить, имея либо рабочую визу, либо купив или сняв жилье.



"СП": - Сейчас для турбизнеса не лучшее время…



- Прямо скажем - ж… Туризм угасает. Самолеты не летают, только вывозные рейсы Стамбул - Москва. Из Стамбула могут улететь только русскоязычные. Я могу, а, например, мой муж турок - нет. А из России в Турцию пускают только тех, у кого есть местное гражданство. Да и цены кусаются. На меня и ребенка в одну сторону - больше 60 тысяч рублей. И это без багажа. Плюс каждому надо сдать четыре платных теста на коронавирус. Проще пересидеть пандемию.



То есть новые туристы из России сейчас приехать не могут. Но те туристы, которые уже приехали и попали в локдаун, могут передвигаться по городу, имея загранпаспорт. На них карантин не действует. Музеи работают. Для русских сейчас здесь раздолье. После девальвации турецкой лиры в три раза цены очень низкие. Например, батон хлеба стоит 9−15 рублей на наши деньги. Правда, рестораны закрыты, работают только на вынос. Все, кроме продуктовых магазинов, закрыто.



После двух лет в Фетхие, где всего 100 тысяч населения и почти все живут туризмом, мы вынуждены были уехать. Из-за карантина муж не мог там найти работу. Выбрали Стамбул, потому что он не завязан на туризм, как маленькие городки. Стамбул, как Москва - работа есть всегда.



Директор Института свободы, член бюро политсовета партии "Родина" Федор Бирюков считает, что русская диаспора Турции может стать политическим фактором:



- Этот сетевой инцидент немного огорчает. Начали за здравие, а закончили за упокой. Чего они извиняться-то стали? Такая кухонная свара должна закончиться доброй дракой. Надо оставаться при своем мнении и ни в коем случае не извиняться. Что тут такого? Это действительно шутка, не требующая никаких извинений. Если какие-то тупые украинские националисты начали "выступать", их можно было заткнуть, не переходя на мову, а великим русским могучим языком, даже матом.



"СП": - Видимо, испугались угрозы полицией…



- В этом проявляется слабость русской диаспоры. Не только в Турции, но и в других странах. Мы знаем, что наших соотечественников очень много и в Европе, и в Латинской Америке. Но, к сожалению, наши диаспоры почти никак не организованы в плане защиты и своих интересов, и интересов России. Государству надо как-то стимулировать рост самосознания русских за рубежом. А то наших людей порой заклевывают другие, менее многочисленные, но более крикливые, агрессивные национальные объединения.



"СП": - Увы, многие соотечественники оказываются еще менее "русскими", чем Кремль, который хотя бы решился взять Крым, пусть и не пошел дальше…



- Парадокс в том, что о признании Крыма российским больше говорят сами турки. Например, партия "Ватан" ("Родина") - наш официальный партнер, постоянно на всех уровнях говорит о том, что необходимо официально, на уровне Эрдогана, признать крымский референдум 2014 года. Он без сомнения самый правильный и легитимный референдум, который где-либо проходил за минувшие десятилетия - идеал демократии.



Эрдоган, как и положено восточному правителю, манипулирует в своих интересах своими партнерами: и союзниками по НАТО, и Россией, и Зеленским - готов дружить со всеми и враждовать со всеми. Единственный момент, который можно использовать для трактовки статуса Крыма - это прецедент Турецкой Республики Северного Кипра.



Эта территория реально была захвачена, удерживается до сих пор и абсолютно никем не признана. Но поскольку Запад не хочет портить отношения с Анкарой, он никак эту тему не поднимает. А это более серьезная вещь, чем российский Крым, потому что является проблемой для большинства киприотов. А ведь Кипр входит в Евросоюз. Поэтому России имеет смысл и на уровне диаспоры, и на уровне государства ради своих геополитических интересов педалировать ситуацию с северным Кипром.



4 мая 2021 Источник - свободная пресса

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