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Израиль проигрывает иранскую партию, - С.Тарасов
17:01 04.05.2021

По итогам первого тура переговоров в Вене по иранской ядерной программе у всех участников дипломатического спектакля сформировалось чувство "осторожного оптимизма". Судя по заявлению администрации Джо Байдена, она пока готова отменить санкции, не связанные с ядерной сделкой, ради возвращения Тегерана к соблюдению условий договора.

В Вене в пятизвездочном отеле на улице Рингштрассе разворачивается сложный политико-дипломатический спектакль, последствия которого скажутся как на мировой политике, так и на Ближневосточном регионе. Дипломаты из США, Ирана, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии провели первый тур переговоров по иранскому ядерному соглашению (Совместный всеобъемлющий план действий - СВПД). Тегеран и Вашингтон участвуют в диалоге не напрямую, а через посредников.

Созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Ирану и США для полного восстановления сделки. Задача третьей экспертной группы - согласовать последовательность выработанных шагов. Следующее заседание назначено на 7 мая. Как заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью немецкому журналу Der Spiegel, переговоры планируется завершить к 21 мая, потому что 22 мая истекает срок временного соглашения между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), на основании которого обеспечивается приемлемый уровень проверки со стороны МАГАТЭ. Хоря эта дата может быть перенесена в случае технической необходимости и согласия сторон, есть один момент, на который указывает Ульянов: в Иране начинается предвыборная борьба и скоро должны быть названы кандидаты на пост президента.

Большинство экспертов сходится во мнении, что американская сторона будет пытаться укрепить позиции сторонников так называемой группы реформаторов за счет прогресса в переговорах в Вене. Но это не факт. Мероприятия в австрийской столице являются сложными, и нельзя исключать работу на длинной дистанции. В этой связи глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что Тегеран "не проводит политику спешки в переговорах, которая приведет к упущенным шансам, а скорее фокусируется на национальных интересах, основанных на руководящих принципах, предложенных Верховным лидером страны". То, что переговоры могут быть длительными, подтвердил и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, говоря о том, что "путь, который нам предстоит пройти, длиннее, чем тот, что мы уже прошли". Потому что, помимо Вены, сцены разворачиваются и на других политических площадках.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой израильской разведывательной службы "Моссад" и послом Израиля в Вашингтоне. Ранее состоялись переговоры между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и его израильским коллегой, в ходе которых израильская делегация сообщила, что "сохраняет за собой свободу действий" в отношении Ирана, и призвала "ввести более радикальные ограничения на иранские технологии и проекты". Министр разведки Израиля Эли Коэн заявил даже, что "разразится война, если Соединенные Штаты и другие державы заключат с Ираном сделку, которую Израиль сочтет неудачной". По всем признакам, Израиль пытается также использовать в своих интересах напряженность между демократами и республиканцами в отношении иранской ядерной программы. Пока ничего не получается. Равно как не все просто и в Иране, где действует шлейф политического скандала, связанного с главой МИД Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Египетское издание NoonPost сообщает, что прокуратура Тегерана возбудила дело против главы внешнеполитического ведомства из-за заявлений, сделанных им во время интервью, не предназначенного для публикации. Зариф также обвиняется в предоставлении секретной информации о стране третьим лицам. Напомним, что он поведал о проблемах, с которыми он столкнулся во время работы в министерстве иностранных дел, обвиняя во многих из них бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Говорил, что Россия мешала подписанию ядерного соглашения и "навязывала Ирану некоторые инициативы в Сирии". Все это свидетельствует об обострении внутриполитической борьбы в Иране. Как считает NoonPost, "Зариф своими действиями пытался послать сигнал международному сообществу, в частности участникам переговоров в Вене, о том, что в Иране существует "умеренное" течение, которое прилагает реальные усилия для достижения стабильности и безопасности", и его заявления "подтверждают слухи о существовании реального раскола между сторонниками умеренной политики и сторонниками так называемой жесткой линии".

Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна назвал заявления Зарифа "злонамеренным актом, который, вероятно, свидетельствует о заговоре". Так что внутриполитическая жизнь в Иране по-прежнему остается сложной и запутанной. Что дальше? По итогам первого тура переговоров в Вене у всех участников спектакля сформировалось чувство "осторожного оптимизма". Судя по заявлению администрации Байдена, она пока готова отменить санкции, не связанные с ядерной сделкой, ради возвращения Тегерана к соблюдению условий договора СВПД. Речь может идти в том числе об отмене ограничений на доступ Ирана к международной финансовой системе, включая операции с американскими долларами. Напомним, что во время первого раунда переговоров замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран готов вернуться к полному соблюдению СВПД, когда удостоверится в том, что США отменили антииранские санкции. По оценке экспертов, дальнейший ход событий на переговорах в Вене будет зависеть от готовности или способности американской дипломатии "создавать новое компромиссное пространство для переговоров, упрощать, когда необходимо, ситуацию, обходя на данном этапе множество непростых проблем".

В свою очередь Аракчи сообщил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана, но исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются. Пока американцы демонстрируют намерения договориться, манипулируя отменой ряда мер, принятых при Дональде Трампе. Байден взял курс на коррекцию этой политики, заявляя о необходимости перезапуска диалога с Ираном в формате "5 + 1" по примеру сделки 2015 года. Правда, пока иранцы еще не готовы к тому, чтобы напрямую говорить с американцами. Но это еще впереди. Как говорит Ульянов, "после восстановления СВПД, когда Соединенные Штаты вновь станут участниками переговоров, обе стороны автоматически начнут напрямую говорить друг с другом, поскольку они будут регулярно встречаться в ходе переговоров с участием всех стран, подписавших договор". Будем ждать.

4 мая 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620136860
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