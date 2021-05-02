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|В Узбекистане вновь выставили на продажу самый крупный Ферганский НПЗ
17:09 04.05.2021
Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ) вновь выставили на продажу, сообщают местные СМИ.
Данный завод, считающийся самым крупным предприятием в Узбекистане, постановлением президента от 10 апреля 2019 года с первоначальным выкупным платежом в размере 16 миллионов долларов должна была выкупить индонезийская компания PT Trans Asia Resources. Постановлением Кабинета Министров были прописаны условия реализации госдоли, в числе которых привлечение не менее 120 миллионов долларов для оборотного капитала ФНПЗ.
У PT Trans Asia Resources было преимущественное право на покупку до 31 декабря 2019 года, но в итоге сделка не состоялась.
Сообщается, что лица, заинтересованные в покупке предприятия, могут до 28 мая подать заявку в форме письма в инвестиционную компанию UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами Узбекистана.
ФНПЗ – второй по объемам нефтепереработки нефтеперерабатывающий завод в Узбекистане. Текущие производственные мощности – 2 миллиона тонн в год.
Согласно официальному сообщению, среднегодовая чистая прибыль предприятия за последние три года составила 19 миллионов долларов. Здесь работает около 6 500 человек.
Ранее сообщалось о том, что долгие годы Ферганский нефтеперерабатывающий завод находился под контролем семьи ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова через его свояченицу Тамару Сабирову и ее сына Акбарали Абдуллаева.