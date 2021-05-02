Узбекский боксер Бектемир Меликузиев дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

17:51 04.05.2021

В Узбекистане боксера Бектемира Меликузиева дисквалифицировали на 4 года из-за допинга



Узбекский боксер Бектемир Меликузиев дисквалифицирован на четыре года. Спортсмен лишен права участвовать во всех спортивных соревнованиях с 16 февраля 2020 года до 15 февраля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального антидопингового агентства Узбекистана.



Все медали и рейтинговые очки спортсмена, полученные на соревнованиях с 16 февраля 2020 года, аннулированы. В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, вопрос о продолжении либо запрете профессиональной боксерской деятельности Меликузиева будет решаться непосредственно боксерской ассоциацией, в которой он выступает. Если ассоциация разрешит, он может драться только в профессиональном боксе до истечения срока его дисквалификации.



Ранее в крови у спортсмена было выявлено запрещенное вещество "Фуросемид". Тогда он был дисквалифицирован на 2 года на период с 28 февраля 2018 года по 27 февраля 2020 года.



Очередное нарушение спортсменом антидопинговых правил произошло во время начального штрафного периода, то есть 30 сентября 2019 года, когда допинг-контролеры прибыли по адресу, указанному боксером в системе ADAMS, и не смогли провести запланированный допинг-тест, так как что боксера там не оказалось. Такая ситуация повторялась дважды: 21 октября 2019 года и 16 февраля 2020 года.



Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, за такие нарушения предусмотрена дисквалификация на два года, но из-за вышеназванных случаев он получил двойной срок, уточнили в Национальном антидопинговом агентстве.