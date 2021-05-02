В Узбекистане стартует акция памяти "Георгиевская ленточка"

17:56 04.05.2021

В Узбекистане начнут раздавать "Георгиевские ленточки" к 9 Мая



С 4 мая в Узбекистане стартует ежегодно проводимая акция "Георгиевская ленточка".



Как сообщили в посольстве России в Ташкенте, все желающие смогут бесплатно получить "Георгиевскую ленточку" у ворот посольства. Акция продлится три дня.



Акция "Георгиевская ленточка" проводится ежегодно, начиная с 2005 года. Более 30 стран мира принимают в ней активное участие. Главной целью акции является сохранение памяти о тех, кто одержал победу во Второй мировой войне.



В 2019 году в Узбекистане ко Дню памяти и почестей - 9 Мая стали распространять "ленты славы". Тогда же премьер-министр Абдулла Арипов на совещании подверг критике распространение георгиевских лент и отметил необходимость проведения аналогичной акции для популяризации "лент славы" в цветах государственного флага Узбекистана.



"Для России георгиевская лента - символ Победы в Великой Отечественной войне. Тем, кто в Узбекистане считает ее таким символом, никто не может запретить. А Узбекистан должен иметь свои символы. Главное - мы восстанавливаем правду в отношении Великой Отечественной войны, достойно отмечаем этот праздник, достойно награждаем участников войны", - приводили СМИ слова премьера, сказанные на совещании.



Сообщалось, что всего было распространено около 100 тысяч таких лент/