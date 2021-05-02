Айжан Чыныбаеву увольняют из вице-мэрш Бишкека. Как ЧСИР?

18:28 04.05.2021

Чыныбаева стала вице-мэром в октябре прошлого года. Она рассказала в Facebook о причине увольнения.



БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Айжан Чыныбаева на своей странице в Facebook сообщила, что уходит с поста вице-мэра Бишкека.



Она поблагодарила сотрудников муниципалитета за совместную работу и заявила, что не может оставаться в должности, так как не согласна с методами работы и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова и "отношения с ним не сложились".



Позже пресс-служба мэрии прокомментировала заявление Чыныбаевой. Отмечено, что команда мэрии огорчена новостью о заявлении Айжан Чыныбаевой. В пресс-службе заметили, что работа в мэрии изнуряющая и сотрудники ценят стойкость, самоотверженность и полную отдачу работе Чыныбаевой.

"Мэрия Бишкека расценивает видео на странице вице-мэра как выплеск эмоций, накопившийся за непростой для всех нас период. К слову, официально Айжан Чыныбаева до сих пор действующий вице-мэр Бишкека", - сообщила пресс-служба.



Чыныбаева была назначена вице-мэром в октябре прошлого года.



Айжан Чыныбаева покинула должность вице-мэра Бишкека. Об этом она сообщила в своем Instagram.



Свой уход она объяснила тем, что не согласна с политикой и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова, тем, как он руководит.



"Я не могу работать, когда на тебя кричат, матерятся. Когда вся мэрия боится совещаний, потому что всех увольняют. Я считаю, это неправильным", - сказала она.



По ее мнению, в мэрии много достойных кадров, которые достойны лучшего отношения.



"Я ухожу, чтобы сохранить свое здоровье, но продолжу работать на благо города, помогать людям", - сказала она.



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