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|Кыргызы мирно обмитинговали штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
19:15 04.05.2021
Кыргызстанцы провели мирный митинг у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Возле офиса ООН собрались примерно 20 человек. Они призвали остановить военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана.
БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Проживающие в Нью-Йорке кыргызстанцы провели мирный митинг возле штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
Видео с акции протеста оказалось в распоряжении Sputnik. Кадры также опубликовали в Twitter кыргызстанские пользователи.
У офиса ООН собрались примерно 20 человек. Они по-английски призвали мировую общественность остановить военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана, обратив внимание на приграничный конфликт.