Кыргызы мирно обмитинговали штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

19:15 04.05.2021

Кыргызстанцы провели мирный митинг у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке



Возле офиса ООН собрались примерно 20 человек. Они призвали остановить военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана.



БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Проживающие в Нью-Йорке кыргызстанцы провели мирный митинг возле штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.



Видео с акции протеста оказалось в распоряжении Sputnik. Кадры также опубликовали в Twitter кыргызстанские пользователи.



У офиса ООН собрались примерно 20 человек. Они по-английски призвали мировую общественность остановить военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана, обратив внимание на приграничный конфликт.



