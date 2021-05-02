Ближний Восток: от дипломатии до войны - один шаг, - С.Кожемякин

19:20 04.05.2021 Ближний Восток: от дипломатии до войны - один шаг



Завершение многолетней конфронтации на Ближнем Востоке - не более чем мираж, скрывающий суровую реальность. Переговоры по иранской ядерной программе не отменили жесткого противостояния, в которое втянуто много стран.



Месяц переговоров



Апрель оказался богатым на события, касающиеся ближневосточного региона. Вопреки печальной традиции, они не ограничивались терактами, авианалетами и воинственной полемикой, а включали дипломатические инициативы. Участниками последних стали непримиримые противники, не раз находившиеся в шаге от полномасштабного конфликта. Это ожидаемо привлекло к переговорам внимание всего мира и породило далеко идущие выводы.



В первую очередь речь идет о стартовавшем в Вене переговорном процессе. Его заявленной целью является восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как "ядерная сделка". Напомним: после прихода к власти Дональда Трампа США взяли курс на ревизию соглашения, а в 2018 году окончательно вышли из него. Вводимые Вашингтоном санкции не только обнулили американо-иранские экономические связи, но и ввели карательные меры для торгующих с Тегераном компаний из всех стран. В результате этой политики, сравнимой разве что с блокадой Кубы и Северной Кореи, объем внешней торговли Ирана обрушился в три раза: со 150 млрд долл. в 2017 году до 50 млрд в 2019-м.



Великобритания, Германия и Франция пошли на поводу у "большого брата" и, формально оставаясь участниками СВПД, не предприняли реальных действий для его сохранения. Это вынудило Тегеран прибегнуть к поэтапному отходу от своих обязательств - процедуре, предусмотренной соглашением в качестве ответа на саботаж партнеров. В частности, с 3,67 до 20 процентов увеличился уровень обогащения урана, запущены новые каскады центрифуг. При этом Иран продолжает тесно контактировать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), предупреждая о всех планируемых изменениях.



Возвращение к "ядерной сделке" было одним из предвыборных обещаний Байдена, однако конкретные шаги последовали не сразу. Только в начале апреля американская и иранская делегации приехали в австрийскую столицу, вступив в непрямые переговоры. Связь между ними обеспечивают посредники - прежде всего чиновники Евросоюза, под эгидой которого и происходит этот "челночный диалог".



У Вены между тем появился собрат в лице Багдада. По данным ряда изданий, 9 апреля там состоялась встреча представителей Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве главы иракского правительства Мустафы аль-Казыми. В МИД исламской республики фактически подтвердили это, сообщив, что из Эр-Рияда поступили позитивные сигналы. "Иран всегда приветствовал диалог, считая, что он в интересах народов двух стран", - добавили в Тегеране. Должностные лица королевства, правда, факт встречи опровергли, но такова их привычная тактика - замалчивать неофициальные контакты. Точно так же в Эр-Рияде поступили во время прошлогоднего визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



По утечкам в СМИ, саудовскую делегацию возглавил глава службы общей разведки Халид бен Али аль-Хумайдан, а одной из тем беседы стал Йемен. В ситуации все более очевидного провала своей агрессии Эр-Рияд пытается через Иран выторговать более или менее выгодные для себя условия мира.



Вне зависимости от состава участников и обсуждаемых вопросов это событие оказалось не менее резонансным, чем переговоры в Австрии. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были разорваны больше пяти лет назад, уступив место враждебной риторике. Королевство поддержало антииранскую политику Трампа и даже пошло на сближение с Израилем, сделав шаги к нацеленному на Тегеран военно-политическому блоку.



Притворство агрессоров



Как и в 2015 году, когда был подписан СВПД, нынешние инициативы вызвали немало поспешных суждений. Утверждается, например, что США и их союзники отказались от эскалации напряжения на Ближнем Востоке, перенеся всю энергию на Китай. Очевидно, что это не так, хотя фактор Пекина в мотивах Вашингтона играет не последнюю роль.



Маркс, Энгельс, а вслед за ними и Ленин подчеркивали отсутствие принципиальной разницы при буржуазном строе между дипломатией и войной. И первая, и вторая выражают интересы правящего класса в данное конкретное время. Будучи нацелен на экспансию и извлечение прибыли любой ценой, капитал чередует эти периоды в зависимости от обстановки. Любые переговоры и подписанные соглашения, таким образом, являются не доброй волей элит и стремлением к "вечному миру", а временным маневром, используемым в том числе для подготовки к новым конфликтам.



Это в полной мере относится к ситуации вокруг Ирана. Империализм счел выгодным разбавить неприкрытое давление притворным дружелюбием. Причиной может быть желание выиграть время в условиях перегруппировки сил после победы Джо Байдена, а также не допустить сближения Ирана и других стран региона с Пекином.



В марте Китай, игнорируя санкции, резко нарастил закупку иранской нефти, доведя ее до 3,75 млн тонн. Это позволило Тегерану увеличить суточную добычу до 2,3 млн баррелей - максимума за два года. А незадолго до начала переговоров в Вене и Багдаде состоялся визит на Ближний Восток главы МИД КНР Ван И. Самым результативным стало посещение Ирана. Стороны подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. Документ подразумевает реализацию совместных проектов в добыче полезных ископаемых, энергетике, строительстве транспортной инфраструктуры, научных исследованиях.



Отдельный блок посвящен укреплению союзнических, в том числе оборонных, связей. Как подчеркнул Ван И, Китай твердо поддерживает Иран в его стремлении защитить суверенитет и развиваться в соответствии с собственным выбором. По его словам, страны будут "совместно противостоять гегемонии, защищать равноправие и справедливость в мире".



На Западе расценили это как угрозу своему господству. "Партнерство Ирана и Китая беспокоит нас", - ответил Байден на заданный в ходе брифинга вопрос. Американский журнал "Стратег", назвав соглашение кульминацией растущих связей двух стран, предрек радикальное изменение регионального политического ландшафта.



Опасения небеспочвенные. Во время турне Ван И представил "Пять принципов урегулирования", являющихся, по сути, полноценной региональной инициативой. Среди них - поддержка независимого развития ближневосточных государств, равноправный диалог с учетом мнений всех сторон, подход к отношениям, исходя из взаимной выгоды, а не конкуренции. Также Пекин предложил выступить посредником в палестино-израильских переговорах и разрешении конфликтов в Сирии и Йемене.



Не желая допускать усиления влияния Китая, США готовятся к новому витку экспансии, и это не может скрыть никакое показное благодушие. Во-первых, Вашингтон отказывается от действительно конструктивного диалога с Тегераном. Если иранская сторона вполне резонно связывает возвращение к условиям СВПД со снятием введенных при Трампе санкций, то американцы заняли иную позицию. Они обещают отменить только часть ограничений, да и то лишь после того, как Иран "в полной мере вернется к выполнению своих обязательств".



Кроме того, США не скрывают намерения дополнить "сделку" новыми требованиями, касающимися ракетной программы Тегерана и его "дестабилизирующей политики в регионе". Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, королевство получило от Белого дома соответствующие гарантии.



Во-вторых, Вашингтон не прекращает военные провокации. В середине апреля в Аравийское море вошли две авианосные группы НАТО. Флагманом первой является американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", второй - французский корабль того же класса "Шарль де Голль". Как заявили в Пентагоне, "дежурство" ВМС является "сигналом партнерам о соблюдении альянсом обязательств в сфере безопасности". 23 апреля последовал другой милитаристский выпад: два стратегических бомбардировщика B-52, способных нести ядерное оружие, пролетели над Персидским заливом вдоль побережья Ирана.



Однако виновником выставляется Тегеран. По словам главы центрального командования вооруженных сил США Кеннета Маккензи, исламская республика "продолжает подрывную деятельность с целью вытеснить Вашингтон" и создает "ежедневную угрозу" для американцев и их союзников. В связи с этим в Белом доме обещают продолжить поддержку сателлитов - прежде всего Израиля и Саудовской Аравии. "Непоколебимая приверженность администрации Байдена безопасности еврейского государства" была подчеркнута в ходе визита в США делегации во главе с руководителем совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом.



Насильственная перекройка



В Тель-Авиве и Эр-Рияде восприняли это как "зеленый свет". За последнее время атакам подверглось несколько иранских судов, среди которых шедший в Сирию контейнеровоз "Шехре-Корд" и сухогруз "Савиз". А 11 апреля в результате взрыва был полностью обесточен завод по обогащению урана в Натанзе. Американские и израильские СМИ со ссылками на источники в разведке заявили о причастности Тель-Авива. На это же прозрачно намекнул начальник генштаба израильской армии Авив Кохави. "Действия Израиля на Ближнем Востоке не скрыты от глаз наших врагов. Они видят наши возможности", - заявил он спустя несколько часов после теракта в Натанзе.



Вопреки предвыборным обещаниям Байдена, продолжаются союзнические отношения с Эр-Риядом. Палата представителей США довольствовалась тем, что предложила ограничить поставки монархии некоторых видов вооружений, если будут доказаны факты репрессий против диссидентов. В то же время обращение к президенту с требованием оказать давление на Саудовскую Аравию для прекращения войны в Йемене набрало подписи лишь 70 конгрессменов из 535.



Продолжающаяся уже больше шести лет интервенция получила очередное благословение из Вашингтона. Спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг назвал главной угрозой мирным усилиям действия повстанцев-хуситов и поддерживающего их Ирана. "Вмешательство" Тегерана дипломат охарактеризовал как "значительное и смертоносное", правда, не представив ни одного доказательства.



Под упомянутыми "мирными усилиями" подразумевается предложение саудовского МИД о прекращении огня и некоем механизме разделения власти между хуситами и марионеточным кабинетом Мансура Хади. При этом снять блокаду с Йемена Эр-Рияд отказывается, согласившись лишь на частичное восстановление работы аэропорта в Сане. Хуситы отвергли план, назвав его уловкой для прекращения успешного наступления на город Мариб. Да и Саудовская Аравия не перестает доказывать собственное притворство. Ее авиация продолжает варварские бомбардировки. В портовом городе Салиф уничтожены зерновой терминал и предприятие пищевой промышленности. А в районе Мариба хуситами был сбит американский боевой беспилотник.



О том, что США и их пособники не оставляют планов перекройки региона, свидетельствуют события в Иордании. В начале апреля там прошли аресты высокопоставленных военных и чиновников, а брата короля Абдаллы II - Хамзу бен Хусейна - поместили под домашний арест. До 2004 года он являлся наследным принцем, но затем преемником был назначен сын монарха. Затаенная обида прорвалась в последнее время. Хамза делился с западными СМИ своим недовольством "коррумпированным и некомпетентным руководством", а также стал открыто встречаться с военными и вождями племен.



По данным ряда СМИ, за предотвращенным переворотом стояли Израиль и Саудовская Аравия, а его главным дирижером был бывший глава королевской канцелярии Бассем Авадаллах, имеющий двойное саудовско-иорданское гражданство. Причиной же стала раздражающая соседей политика Аммана. Там отказались поддержать предложенную Трампом "сделку века" по Палестине и старались держаться в стороне от антииранских инициатив. Так, например, в ноябре прошлого года Иордания публично осудила убийство физика Мохсена Фахризаде. О тесной координации усилий Саудовской Аравии и Израиля свидетельствует заявление МИД королевства. Незадолго до событий в Иордании там сообщили, что сближение арабских стран с Тель-Авивом "принесет огромную пользу".



В планах капитала Ближний Восток занимает особое место. Поэтому о мире и спокойствии в регионе говорить преждевременно.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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