От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?

19:22 04.05.2021

Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет.



ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Начало строительства железной дороги Узбекистан- Кыргызстан-Китай, в частности, проведение полевых исследовательских работ, зависит от стабилизации эпидемиологической ситуации с COVID-19.



Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.



Накануне состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации данного проекта строительства. Встреча прошла в формате видеоконференции.



На совещании обсуждалась представленная китайской стороной модель финансирования проекта, согласование маршрутов и полевых исследований, а также разработка трехстороннего плана мероприятий на 2021 год.



"После стабилизации эпидемиологической ситуации по согласованию с технической рабочей группой заявлена координация железнодорожного маршрута и проведение полевых исследовательских работ", - сообщили в Минтрансе.



Стороны отметили необходимость поиска общего консенсуса в решении вопроса финансирования данного проекта и, в первую очередь, определения маршрутов железнодорожного строительства.



Еще в декабре 2017-го представители правительств и железных дорог трех стран по итогам заседания в Ташкенте договорились до конца 2018 года решить вопрос с маршрутом и финансированием проекта, а также подготовить межправительственное соглашение по строительству железной дороги Узбекистан- Кыргызстан-Китай.



Однако этот документ так и не подписан.



Проблема со строительством железной дороги



Этот проект обсуждается уже почти 20 лет. Подразумевается, что данная железнодорожная ветка станет связующим звеном между Китаем и регионом Центральной Азии.



Изучались несколько вариантов маршрута. Один из них подразумевал путь, который бы пролегал из КНР через Кыргызстан в Узбекистан, а затем в Туркменистан, Иран и Турцию.



В чем же проблема? Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.