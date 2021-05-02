|От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?
19:22 04.05.2021
Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет.
ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Начало строительства железной дороги Узбекистан- Кыргызстан-Китай, в частности, проведение полевых исследовательских работ, зависит от стабилизации эпидемиологической ситуации с COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.
Накануне состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации данного проекта строительства. Встреча прошла в формате видеоконференции.
На совещании обсуждалась представленная китайской стороной модель финансирования проекта, согласование маршрутов и полевых исследований, а также разработка трехстороннего плана мероприятий на 2021 год.
"После стабилизации эпидемиологической ситуации по согласованию с технической рабочей группой заявлена координация железнодорожного маршрута и проведение полевых исследовательских работ", - сообщили в Минтрансе.
Стороны отметили необходимость поиска общего консенсуса в решении вопроса финансирования данного проекта и, в первую очередь, определения маршрутов железнодорожного строительства.
Еще в декабре 2017-го представители правительств и железных дорог трех стран по итогам заседания в Ташкенте договорились до конца 2018 года решить вопрос с маршрутом и финансированием проекта, а также подготовить межправительственное соглашение по строительству железной дороги Узбекистан- Кыргызстан-Китай.
Однако этот документ так и не подписан.
Проблема со строительством железной дороги
Этот проект обсуждается уже почти 20 лет. Подразумевается, что данная железнодорожная ветка станет связующим звеном между Китаем и регионом Центральной Азии.
Изучались несколько вариантов маршрута. Один из них подразумевал путь, который бы пролегал из КНР через Кыргызстан в Узбекистан, а затем в Туркменистан, Иран и Турцию.
В чем же проблема? Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.