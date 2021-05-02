Бишкек. Генерала-провокатора Суваналиева выгнали из Баткенских губернаторов

19:54 04.05.2021

4 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Омурбека Суваналиева отправили в отставку



Полномочного представителя правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева отправили в отставку. Об этом он сообщил 24.kg.



По его словам, вышло распоряжение премьер-министра о том, что он освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.



Суваналиев также сообщил, что ему неизвестно, какую должность ему предложат.



"Сегодня ко мне позвонил премьер-министр Улукбек Марипов, сказал, что меня освободили от занимаемой должности. Самого распоряжения я пока не видел, достаточно звонка. Завтра вместе с семьей поеду в Ош, какое-то время побуду там, а затем приеду в Бишкек", - сказал Омурбек Суваналиев.



Напомним, Омурбек Суваналиев стал полпредом правительства в Баткенской области в октябре 2020 года. До этого он был заместителем секретаря Совета безопасности КР.