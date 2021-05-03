 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.05.2021
21:24  В чем схожесть кризисных явлений в Израиле и США, - Томас Фридман
19:54  Бишкек. Генерала-провокатора Суваналиева выгнали из Баткенских губернаторов
19:22  От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?
19:20  Ближний Восток: от дипломатии до войны - один шаг, - С.Кожемякин
19:15  Кыргызы мирно обмитинговали штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
18:28  Айжан Чыныбаеву увольняют из вице-мэрш Бишкека. Как ЧСИР?
17:56  В Узбекистане стартует акция памяти "Георгиевская ленточка"

17:51  Узбекский боксер Бектемир Меликузиев дисквалифицирован на 4 года из-за допинга
17:09  В Узбекистане вновь выставили на продажу самый крупный Ферганский НПЗ
17:01  Израиль проигрывает иранскую партию, - С.Тарасов
16:48  Русские жены турок готовят в Анталии "Крымнаш", - "СП"
16:21  Лаборатория P4 в Ухане возвращается в центр полемики о происхождении Covid-19, - Le Figaro
13:37  Мирзиеев раскритиковал процесс подготовки Узбекистана к Олимпиаде в Токио
11:39  Скучная рутина. Масштабный теракт в афганском Логаре никого не интересует
11:28  Хрен редьки... В узбекском Нурафшане вместо "умного города" будет Business City
10:49  Закат Европы вручную: новый наркотик убивает молодежь Финляндии
10:46  Трижды отказали в звании героя. Какие подвиги совершал солдат из Казахстана Александр Несмиянов
10:45  Страх и надежда: как живут индийцы во время "ковидапокалипсиса"
10:21  "Налоговики и банкиры - большая преграда для нашей экономики", - Шавкат Мирзиеев
09:17  Дети и зятья Рахмона - что они контролируют и какие посты занимают
09:05  Афганистан стал кладбищем для подрядчиков Пентгона
08:54  Мы вас нечаянно перебили... Президент Мексики официально извинился перед народом майя за 500 лет истребления
08:45  Участники G7 договорились "денуклеаризировать КНДР". Ким, пальни в них ракетой
08:32  Беспорядки спровоцировал киргизский аким Оразов и его камнеметчики, - ТаджГенпрокуратура
07:47  ВерхСуд Киргизии полностью оправдал экс-вице-премьера таджика Сабирова
00:04  Станет ли Афганистан новой Сирией или Ливией? - Ст.Тарасов
00:03  Спина к спине. Геополитическое будущее России и Китай, - Ю.Тавровский
00:00  В рамках "Российской Федерации" Россия не возродится, - М.Хазин
Понедельник, 03.05.2021
20:44  Джо Байден - лжемессия, - Охель Родригес
20:33  Баткенская трагедия. Семьям погибших Кыргызстанцев и пострадавших выплатят компенсации
20:31  Обнародован пофамильный список кыргызстанских потерь - 33 гражданских и 3 военных
20:27  Как украсть миллион? Казахстанский буржуй из группы узб-олигархов Шодиевых стал советником кырпреза Жапарова
20:18  В Бишкек прибыл новый турецкий посол - Ахмет Садык Доган
19:47  Создана "Ассоциация тюрских бизнесменов мира" со штаб-квартирой в Анкаре
15:14  Мир в конце тоннеля: почему оппозиция вернулась в парламент Грузии, - И.Кармазин
15:12  Гонимые бесами. Какая шелупонь пробилась в РосВласть, - "СП"
15:09  Вышел в свет труд С.Демидова "Растения и животные в легендах и верованиях туркмен"
11:12  Почему Обама убил, а не пленил Бен Ладена? - Сеймур Херш (расследование)
11:10  Твиксики. Путин и Байден нужны друг другу, - Оуэн Мэттьюз
11:08  А.Избаиров: Взаимная лояльность. Возможен ли компромисс между исламом и светскостью в Казахстане?
10:14  Какими могут быть планы России в отношении Казахстана? - Т.Толегенов
10:11  Баткенский пограничный инцидент и пример Казахстана, - Т.Сериков
09:41  В Туркменистане вузы начали переводить на хозрасчет. Экзамен за 6 тюбетеек риса?
09:39  Монголия вывела на рынок свою первую криптовалюту - ArdCoin
09:36  Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане, - А.Грозин
09:18  Огонь, граница, май: закономерности приграничных конфликтов Кыргызстана, - А.Мукамбаев
08:31  25 из 35 погибших кыргызов - мирные жители, жертвы одного минометного удара по "Головному" 29/04
08:27  Война между США и Китаем может привести к уничтожению человечества, - В.Скосырев
00:46  Ядерный арсенал Китая за десять лет удвоится, - Роберт Вуд
00:11  "Долларовая дипломатия" как попытка установления политической гегемонии США, - П.Густерин
Воскресенье, 02.05.2021
21:10  Не может быть никакой дружбы народов без настоящей веры в Бога и высшее правосудие, - Н.Нуртазина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В чем схожесть кризисных явлений в Израиле и США, - Томас Фридман
21:24 04.05.2021

03.05.2021
До плюралистической демократии еще далеко
Вениамин Попов

Об авторе: Вениамин Викторович Попов – чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук.

Газета New York Times опубликовала статью одного из самых толковых обозревателей Томаса Фридмана о кризисе, который переживают США и Израиль, стремящиеся, по его словам, к плюралистической демократии. Достижение этой цели остается весьма туманным, если не сказать больше. Этому мешает растущая политическая фрагментация и поляризация двух указанных обществ.

По мнению журналиста, Израиль переживает важный демографический момент: его проблемы связаны не только с отношениями с арабами, но и со "стремительно растущим ортодоксальным еврейским населением". Около половины израильских детей в основном ультраортодоксы (известные на иврите как евреи харедим). В этих семьях в среднем семеро детей и в 50% семей мужчины не работают, а занимаются изучением религии за счет государственной субсидии. Они не служат в армии, а их дети лишены учебной программы по математике, естествознанию, информатике и чтению. В итоге, считают некоторые израильские политологи, "страна мчится в ад".

Высокопоставленный ультраортодоксальный раввин и духовный лидер партии "Объединенный иудаизм Торы" заявил, что предпочел бы правительство, поддерживаемое исламской партией РААМ, нежели сотрудничество с израильскими левыми. Из-за раскола внутри страны, за последние два года четырежды состоялись парламентские выборы, и велика вероятность, что будут и пятые.

Фридман проводит аналогию с ситуацией в США, где противостояние различных слоев общества и организаций достигло апогея. Между тем, страна стоит накануне серьезных демографических сдвигов: прогнозируется, что Америка станет к 2045 году "меньшинством большинства": белые будут составлять 49,9% населения. Новое большинство - это около 25% испаноязычных, 13% чернокожих, 8% лиц азиатского происхождения и 4% представителей разных рас. Некоторые американские политологи утверждают, что такой расклад случится уже через 15 лет.

Поляризация в настоящее время достигла огромных масштабов, а в будущем грозит усилиться в связи с растущим социальным неравенством.

Ряд американских политологов считает, что Республиканская партия Дональда Трампа сыграла на опасениях этого переломного момента и стремилась ограничить легальную и нелегальную иммиграцию, а в последнее время - и право голоса, чтобы сохранить власть сокращающегося белого большинства. Демократы впадают в другую крайность, все чаще определяя людей по их расе, религии, сексуальной ориентации.

В этой связи нельзя не согласиться с выводом египетского социолога Абдель Монейм Саида о том, что "демократия отождествляется с моральным и идеологическим острием, которое вернет США мировое лидерство". "Опыт США интересен, но вовсе не обязательно, чтобы все другие страны и общества ему подражали", - убежден он.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620152640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – уточнение республиканского бюджета
- ЕАЭС переходит к фазе постпандемического восстановления - А. Мамин
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №264
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №265
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №276
- МОН инициированы поправки, исключающие возможность приватизации госвузов
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета Республики Казахстан
- О создании Комитета по надзору
- "Сто тысяч мильонов" версий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  