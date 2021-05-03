В чем схожесть кризисных явлений в Израиле и США, - Томас Фридман

21:24 04.05.2021

03.05.2021

До плюралистической демократии еще далеко

Вениамин Попов



Об авторе: Вениамин Викторович Попов – чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук.



Газета New York Times опубликовала статью одного из самых толковых обозревателей Томаса Фридмана о кризисе, который переживают США и Израиль, стремящиеся, по его словам, к плюралистической демократии. Достижение этой цели остается весьма туманным, если не сказать больше. Этому мешает растущая политическая фрагментация и поляризация двух указанных обществ.



По мнению журналиста, Израиль переживает важный демографический момент: его проблемы связаны не только с отношениями с арабами, но и со "стремительно растущим ортодоксальным еврейским населением". Около половины израильских детей в основном ультраортодоксы (известные на иврите как евреи харедим). В этих семьях в среднем семеро детей и в 50% семей мужчины не работают, а занимаются изучением религии за счет государственной субсидии. Они не служат в армии, а их дети лишены учебной программы по математике, естествознанию, информатике и чтению. В итоге, считают некоторые израильские политологи, "страна мчится в ад".



Высокопоставленный ультраортодоксальный раввин и духовный лидер партии "Объединенный иудаизм Торы" заявил, что предпочел бы правительство, поддерживаемое исламской партией РААМ, нежели сотрудничество с израильскими левыми. Из-за раскола внутри страны, за последние два года четырежды состоялись парламентские выборы, и велика вероятность, что будут и пятые.



Фридман проводит аналогию с ситуацией в США, где противостояние различных слоев общества и организаций достигло апогея. Между тем, страна стоит накануне серьезных демографических сдвигов: прогнозируется, что Америка станет к 2045 году "меньшинством большинства": белые будут составлять 49,9% населения. Новое большинство - это около 25% испаноязычных, 13% чернокожих, 8% лиц азиатского происхождения и 4% представителей разных рас. Некоторые американские политологи утверждают, что такой расклад случится уже через 15 лет.



Поляризация в настоящее время достигла огромных масштабов, а в будущем грозит усилиться в связи с растущим социальным неравенством.



Ряд американских политологов считает, что Республиканская партия Дональда Трампа сыграла на опасениях этого переломного момента и стремилась ограничить легальную и нелегальную иммиграцию, а в последнее время - и право голоса, чтобы сохранить власть сокращающегося белого большинства. Демократы впадают в другую крайность, все чаще определяя людей по их расе, религии, сексуальной ориентации.



В этой связи нельзя не согласиться с выводом египетского социолога Абдель Монейм Саида о том, что "демократия отождествляется с моральным и идеологическим острием, которое вернет США мировое лидерство". "Опыт США интересен, но вовсе не обязательно, чтобы все другие страны и общества ему подражали", - убежден он.