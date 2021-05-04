 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон встревожен ползучей экспансией Китая в Арктике, - "НГ"
00:22 05.05.2021

Потепление климата поможет Пекину реализовать идею ледникового Шелкового пути
Владимир Скосырев
4 мая 2021

На Аляске начались военные учения США. В них участвуют около 15 тыс. солдат и офицеров, морская пехота, сухопутные войска, ВВС, ВМС, в том числе авианосец Theodore Roosevelt. Как говорит представитель Пентагона, задача – улучшить взаимодействие и поднять боеготовность. Но, в действительности, Вашингтон хочет расширить возможности противостоять России и Китаю в арктическом регионе. Причем генерал-лейтенант Дэвид Крам, глава командования на Аляске и 11-го соединения ВВС, заявляет, что главная опасность американским интересам представляют действия КНР, которая использует экономические рычаги для того, чтобы закрепиться в регионе, отстоящем на тысячи километров от ее границ.

По словам Крамма, Китай пускает в ход технологию запугивания для того, чтобы реализовать "свои незаконные территориальные притязания в Южно-Китайском море. Мы должны гарантировать, чтобы эта методика не нашла продолжения в Арктике".

Этот подход находит положительный отклик у нынешних и отставных чиновников на Аляске. "Наконец-то в Вашингтоне осознали, что это важный район", - говорит бывший вице-губернатор штата Аляска Фрэн Алмер. Звонок к пробуждению для арктических государств – Канады, Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, США и России - прозвучал, утверждает газета South China Morning Post, в 2018 году, когда Китай назвал себя державой, расположенной "вблизи Арктики".

Мало кто ожидает, что Китай станет захватывать земли напрямую. Но огромная кубышка с деньгами, которой располагает Китай, торговля, логистика, создание шести научно-исследовательских станций, программа строительства ледоколов, принятие долгосрочной "дорожной карты по Арктике" - все это ясно говорит об амбициях Пекина. Официально Китай называет Арктику "всеобщим глобальным достоянием". Но документы китайских аналитиков вскрывают подлинный смысл китайской стратегии. В этих документах говорится, что установление контроля над регионом позволит Китаю добиться географического преимущества в Северном полушарии. Институт Брукгингса в своем докладе утверждает, что Китай стремится стать великой полярной державой, но публично об этой цели не говорит.

В 2018 году китайская "Белая книга" указала на три фактора, побуждающие Поднебесную осваивать регион. Во-первых, это открывает доступ к минеральным ресурсам, во-вторых, таяние льдов вдвое уменьшает время доставки грузов в Европу на судах, в-третьих, это сократит зависимость от Суэцкого канала.

Впрочем, американские комментаторы признают, что Китай – не единственная страна, которая пытается откровенно захватывать участки чужой территории. В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп предложил "купить Гренландию". Ведь там есть залежи редкоземельных металлов, которые применяются в производстве огромного числа предметов – от реактивных истребителей до батареек для мобильных телефонов. Трамп отказался от визита в Данию после того, как она отвергла его предложение.

Бывший вице-губернатор Аляски Алмер говорит, что демонизация Китая американскими политиками наносит ущерб американским интересам. "Китайцы, - по ее мнению, – народ богатый, но природных ресурсов у них мало. Чем дальше США будут дистанцироваться от Китая, тем теснее Китай будет взаимодействовать с Россией".

Но что думают о намерениях Пекина в Москве? Посол России в Китае Андрей Денисов заявил на пресс-конференции, что Россия и Китай в будущем могут начать вместе осваивать Северный морской путь. Как передал ТАСС, Денисов отметил, что для крупномасштабного морского сообщения нужны очень большие капиталовложения. Тем не менее китайские партнеры имеют к этому делу большой интерес. "Если бы не было перспективы, то не было бы и интереса. Туда, на Север, никого искусственно загнать невозможно", - сказал Денисов.

Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, член Российского совета по международным делам, в своем аналитическом материале отметил: "Некоторые важнейшие положения китайской и российской стратегий в Арктике прямо противоречат друг другу. Тем не менее Москва и Пекин не акцентируют эти расхождения и избегают столкновений в практической политике. Более того, Китай и Россия все теснее взаимодействуют друг с другом в Арктике на прагматической основе совпадающих интересов".

Важнейшим стимулом для КНР в Арктике служит стремление присутствовать во всех уголках мирового океана. Пекин планирует формирование нового мирового порядка, где Китай, как одно из сильнейших государств мира, будет одним из ведущих нормотворцев и гарантов порядка.

По мнению Тренина, РФ относится к такой перспективе осторожно. С точки зрения Москвы, базовые интересы России в Арктике более всего совпадают с интересами других арктических стран - Дании, Канады, Норвегии и США.

Источник - ng.ru
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