СССР нельзя "воссоздать", а только заново заработать, - М.Синельников-Оришак

00:39 05.05.2021 Рабочих с заводов! Крестьян - в землю! Мир уродам!

СССР нельзя "воссоздать", а только заново заработать. Чего добрая антисоветская власть никогда не позволит



Михаил Синельников-Оришак



В эти дни "весны и труда" (официальное название праздника с 1992 года), когда народ массово занят выполнением президентского указа о выходных с сохранением заработной платы, как-то по особенному вспоминается 60-летний юбилей другого Указа. А именно - Президиума Верховного Совета РСФСР "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни". В просторечье - "о тунеядцах", хотя в самом Указующем тексте слово и не встречается.



Оно вообще церковнославянское: "туне" - даром, "ясти" - кушать. То бишь - "жрать на халяву". Посему не Советская власть его придумала, еще в петровской Табели о рангах говорилось про "честь службы" в противовес "нахалам и тунеядцам". А Александр II, который Освободитель, за антиобщественный образ жизни наделил крестьян правом через сельский сход прогонять из общины тех, кто угрожал "местному благосостоянию". Куда прогонять? В Сибирь!



Революции устраиваются не для того, чтобы потом работать, а как бы наоборот. Что в 1917-м, что в 1991-м. Кровавые большевики отчего-то удумали: "никто не даст нам избавленья" и всего придется добиваться "собственной рукой". Слава богу, нынеча не то, что давеча. Мы живем в "самой богатой стране", по старинке проецируемой на весь СССР, хотя с его распадом огромное количество природных ништяков оказалось за границей. Подумаешь, климат и количество эффективной территории! Плевать на расстояния и логистику! Чушь про разведанные месторождения и глубину залегания. Клевета, что практически по всем ресурсам у России не первое место в мире! Все равно, продадим и купим!



Антиобщественный элемент, выносящий из дома добро, ранее снесенное туда его хлопотливым родственным сообществом, в каком-то моменте может почувствовать себя состоятельным, даже сбывая все по минималке. Зависит исключительно от времени - этого мига между прошлым и будущим. Особенно, если наследство досталось от большой семьи, да и комнат несколько. От арендаторов помещения, конечно, "поплохеют", но то завтра. Зато сегодня эксплуатация земельных участков и жилой площади позволят вести паразитический образ жизни. Ой, извините, временные пласты попутал, обозвал святой "пассивный доход" дурными советскими словами.



Значете ли вы, что в 2020 году из 366 високосно-календарных дней граждане РФ фактически отработали 217? Хотя по так называемому производственному табелю насчитывается 248, но в нем не учитываются "ковидные" Указы президента. Таким образом, остальные 149 дней - выходные, праздники "с переносом" и карантин "с сохранением заработной платы" + новогодний подарок в виде 31 декабря. В процентах: 59,29% - работали и 40,71% - отдыхали. Бесспорно, что жить стало лучше, жить стало веселее. Ой, опять не в кассу выдал цитату Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев - тоже мне, нашел место, где подобное произносить. На совещании стахановцев! Здесь особенно ярко проявилась кровавая сущность тирана, заставившего людей работать, чего ему никогда не простят. А уж насколько был скуп на отдых!



Вот, например, постановление от 23 декабря 1947 года: "считать день 9 мая - праздник победы над Германией - рабочим днем. День 1 января - новогодний праздник - считать нерабочим днем". Перенес выходной, вместо того, чтобы сохранить оба! В стране, где в развалинах лежали 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и т. д. Ну не упырь, а? Хотя оставь как есть, тоже припомнили бы: не давал Новый год справить!



Я не забыл с чего начал, просто и до Указа от 4 мая 1961 года с БОРЗыми (аббревиатура - Без Определенного Рода Занятий) в СССР особо не церемонились, заставляя трудиться даже таких вольных и перелетно-кочевых граждан, как цыгане. Из докладной записки в ЦК КПСС и Совет министров СССР: "Органами милиции в течение 1957 года учтено 70 970 таких цыган… Всем взрослым выданы паспорта; большая часть определена на постоянное жительство и работу в колхозах, совхозах и в промышленности…". Разумеется, не все цыгане согласились, однако таковые составили подавляющее меньшинство - до 90% цыган оказалось "социализировано", что тоже можно отнести к репрессивной политике Советской власти, сломавшей коренной уклад маленького, но гордого народа.



"Указ о тунеядцах" частенько путают с 209 статьей УК РСФСР "Занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного паразитического образа жизни". Сам Указ не являлся уголовным (решение мог принять и суд, и исполком) по нему "паразитов" привлекали к труду на "предприятиях (стройках), расположенных в районе их постоянного места жительства". А высылали в "специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет" только из Москвы, Московской области и Ленинграда. После проверки, чем "обусловлено неучастие в общественно полезном труде" и обязательного предупреждения.



Так, из Ленинграда в Архангельскую область "разнорабочим" совхоза Даниловский на 5 лет отъехал Бродский. Суд не принял во внимание все обстоятельства дела (Бродский занимался переводами), поэтому через полтора года решение отменили. Перегиб или хуже - политическая мотивация? Возможно, только сам Бродский называл ссылку одним из лучших периодов жизни, 4 раза за полтора года ездил в отпуск в Ленинград и спокойно изучал в глухомани английскую поэзию. К тому же вопрос - была бы Нобелевская премия, если б не та ссылка?



Впрочем, не Бродским единым, сколько же всего советских граждан попало под тот каток? Уже не секрет, известно, что за три первые года было сослано 37 тысяч человек или 0,03% от тогдашнего населения РСФСР. До 1975 года количество не превысило 0,05% прямо пострадавших - остальным привлеченным, как правило, хватало предупреждения. Почему до 1975? Потому что в том году Указ утратил силу, просуществовав 14 лет.



Нет, совсем о "тунеядцах" не забыли и после. Однако в дальнейшем ответственность полагалась по уже упомянутой 209 статье УК РСФСР. И для нее надо было очень постараться в своем ничегонеделание. Оказывается (внезапно, да?) в Конституции СССР и 1936 года, и 1977 года - соответственно статьи 9 и 17 - прописывалось: "Наряду с социалистической системой хозяйства… допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде". Последним, кто пытался затягивать гайки и крепить дисциплину, был Андропов, но надолго его не хватило.



Окончательно неблагодарная борьба с тунеядством сошла на нет в апреле 1991 года с принятием закона "О занятости населения в Российской Федерации", где русским по белому значилось: "Незанятость граждан не может служить основанием для привлечения их к административной и иной ответственности". Ну еще бы! Какое уж привлечение, если труд тоже товар. Который при 100% востребованности, становится дорогим, следовательно, неэффективным с точки зрения "эффективного менеджмента". Лечится безработицей, частичной занятостью и неполной оплатой.



Современная российская экономика (термин буквально означающий "правила дома", помните, про вынос добра?) - это очень кривой обмен через финансовых посредников природных ресурсов на чужой труд. А покупательная способность уменьшается не только потому, что ископаемые порой дешевеют, но и потому, что те же китайцы сегодня стоят не так, как вчера. Мы-то думали, им по горстке риса навсегда хватит. А они, оставшись "занятыми" вместо "освобождения", вдруг богатеть начали. Уму непостижимо!



Махнув социальную справедливость на свободу, а ее на ипотеку, через 30 лет - опять же нежданно! - обнаружилось: нас до сих пор слишком много для активного отдыха на "пассивный доход". Неважно какой - от аналоговых акций МММ до цифровых биткоинов - главное, чтоб без утомительной канители с прибавочной стоимостью. Чем меньше народа в "самой богатой стране", тем больше углеводородов достанется оставшимся. Вслух не произносить, но про себя прежние лозунги корректировать: рабочих с заводов, крестьян в землю!



Поэтому не волнуйтесь, граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы: СССР нельзя воссоздать, а только заново заработать. Кто желает? А кто и желает, тому добрая антисоветская власть не позволит. Отдыхайте! Источник - СвободнаяПресса

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