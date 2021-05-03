Власти Таджикистана депортируют этнических кыргызов? Ответ МИД КР

00:55 05.05.2021

Эмиль Садыров



В СМИ появилась информация, что Таджикистан начал депортировать жителей Жерге-Тальского района с кыргызскими паспортами.



БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Директор Первого политического департамента МИД КР Уланбек Тотуяев прокомментировал информацию "о выдворении из Таджикистана этнических кыргызов, являющихся гражданами КР".



В СМИ сегодня, 4 мая, появилась информация, что Таджикистан начал депортировать жителей Жерге-Тальского района с кыргызскими паспортами. По данным СМИ, им предлагают отказаться от гражданства КР, в случае отказа следует депортация.



"Факты выдворения граждан Кыргызстана, временно или постоянно пребывающих на территории Таджикистана, нам известны. Указанная проблематика находится на постоянном контроле МИД КР с середины марта текущего года, когда начала поступать первая информация о проведении внезапных проверок в Лахшском (бывший Жергетал) районе со стороны паспортно-миграционной службы МВД Таджикистана", - распространила его ответ пресс-служба.

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© SPUTNIK / АКЫЛБЕК БАТЫРБЕКОВ

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Отмечено, что обеспокоенность кыргызской стороны была озвучена главой МИД КР Русланом Казакбаевым 1 апреля в ходе двусторонней встречи с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Также следует отметить, что данный вопрос обсуждается на уровне министров внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана", - добавил Тотуяев.



Он заключил, что для разрешения ситуации Кыргызстан предложил таджикской стороне провести в ближайшее время межмидовские консультации по консульским вопросам.