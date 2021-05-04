Биби Нетаньяху потерял кресло израильского премьера

07:51 05.05.2021

Биньямин Нетаньяху потерял право формировать правительство



Мандат действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на формирование правительства истек во вторник в полночь, однако он так и не смог получить парламентское большинство. Кто из израильских политиков следующим будет пытаться создать правящую коалицию, решит в ближайшие дни президент Израиля Реувен Ривлин.



По закону президент мог продлить мандат Биньямину Нетаньяху еще на две неделе. Так уже несколько раз происходило в предыдущие года, однако в этот раз шансы на успех действующего премьера и лидера правой партии "Ликуд" были мизерны и партия сама решила вернуть мандат президенту.



У президента есть три дня на консультации с лидерами представленных в Кнессете партий, однако он может обойтись без этой процедуры или сократить ее срок. Среди потенциальных кандидатов в премьеры - лидер оппозиции, глава центристской партии "Йеш атид" Яир Лапид. Есть также вероятность, что президент передаст мандат лидеру правой партии "Ямина" Нафтали Беннету или же вернет его в Кнессет - тогда любой из депутатов может попытаться сформировать правительство.



В Израиле право первым формировать правительство получает лидер партии, который получил больше всего рекомендаций депутатов и соответственно имеющий больший шанс получить правящую коалицию. Однако автоматический успех не гарантирован. Кандидат в премьеры должен заручиться поддержкой абсолютного парламентского большинства (61 из 120 депутатов Кнессета) или в некоторых исключительных случаях простого большинства голосов, при условии, что часть партий, которые не получат министерские портфели, все равно будет готова поддержать правительство в ходе процедуры его одобрения в Кнессете.



Последние годы в Израиле не прекращается правительственный кризис: коалиции разваливаются досрочно или вовсе не получается их создать. Это приводит к роспуску Кнессета. Четвертые за два года досрочные выборы в Кнессет состоялись 23 марта. По их результатам, ни одна из партий традиционно не получила необходимого числа голосов для формирования правительства. Более того, чтобы получить большинство израильским политикам нужно пойти сейчас на немыслимые ранее компромиссы, например правому, сионистскому лагерю во главе с "Ликудом" опереться на молчаливую поддержку исламистской партии "РААМ" Мансура Аббаса. В частности, против такого варианта выступает союзная "Ликуду" партия "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича.



Впрочем, очевидного большинства нет ни у Яира Лапида, ни у других потенциальных кандидатов в премьеры. В Израиле опасаются проведения пятых досрочных выборов в Кнессет. При этом уже были случаи, когда Биньямин Нетаньяху терял мандат не формирование правительства, но в итоге он все равно оставался на посту премьер-министра.



Марианна Беленькая