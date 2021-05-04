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|Садыр Жапаров подписал новую "ханскую" Конституцию Кыргызстана
08:16 05.05.2021
5 мая 2021 - Оксана Гут
Садыр Жапаров подписал новую Конституцию Кыргызстана
Президент Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года.
Также глава государства подписал соответствующий Закон Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".
Церемония подписания проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".
В мероприятии принимают участие депутаты Жогорку Кенеша, представители судейского корпуса, правительства, общественные деятели, а также экс-президенты - Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.